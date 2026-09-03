Кому принадлежит Київстар в 2026 году: кто сейчас контролирует компанию

У украинцев до сих пор возникают вопросы, кому принадлежит крупнейший оператор телекоммуникаций Украины Київстар, руководят им россияне или украинцы, и какая в конечном итоге структура компании в 2026 году.

Читай, кто сейчас управляет компанией Київстар, в нашем материале.

Кому принадлежит Київстар в 2026

По состоянию на август 2026 Київстар имеет следующую структуру собственности. Київстар принадлежит коммуникационной компании со штаб-квартирой в Дубае VEON через холдинговую структуру Kyivstar Group Ltd.

История VEON Ltd. начинается с компании ВымпелКом, созданной в Москве еще в 1992-м. Через четыре года она первой среди российских компаний вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Холдинг VimpelCom Ltd. получил современное название VEON Ltd. уже в 2017-м.

В феврале 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение России, группа VEON исключила лиц, на которых Евросоюз наложил санкции, из состава своего Совета директоров.

Российский миллиардер, соучредитель Альфа-Групп, Михаил Фридман ушел в отставку с поста директора Совета директоров VEON 28 февраля 2022 года.

Отмечалось, что подсанкционные лица не участвуют или не влияют на управление VEON, а их финансовые активы заморозили. Также VEON решил уйти с российского рынка, о выполнении всех необходимых для этого процедур группа сообщила в конце весны 2023 года. Позже компания также перенесла свою штаб-квартиру из Амстердама в Дубай.

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Международная инвестиционная компания, соучредителем которой является Михаил Фридман, LetterOne Investment Holdings S.A. остается крупнейшим акционером VEON (около 45%). Эта компания не находится под санкциями и после начала полномасштабного российского вторжения россияне-соучредители LetterOne покинули ее, после чего совет директоров был полностью обновлен. В настоящее время компанией управляет европейская команда менеджеров.

Как отмечают в Київстар, среди владельцев акций VEON, которыми торгуют на биржах США и ЕС, есть также крупные инвестиционные американские и европейские фонды (Exor NV, Shah Capital, Prosperity Capital, Kopernik Global Investors и т.д.).

Указывается, что ни один акционер не владеет мажоритарным пакетом акций и не имеет решающего влияния на деятельность материнской компании Київстар – VEON.

Также известно, что по состоянию на сентябрь 2026 Київстар руководит гражданин Украины Александр Комаров и наблюдательный совет Київстар, состоящий из граждан Украины, США, Европейского союза и Турции.

В интервью NV в 2024 году CEO VEON Каан Терзиоглу отметил, что нет никаких правовых оснований для национализации Київстар. Он отметил, что VEON является публичной компанией, акции которой котируются на американской бирже Nasdaq и принадлежит она международным европейским и американским инвесторам, поэтому нет объективных причин рассматривать гипотетическую национализацию украинского оператора.

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Фото: Київстар

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