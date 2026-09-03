Стиль жизни Техно

Кому принадлежит Київстар в 2026 году: кто сейчас контролирует компанию

Марина Слизовская 03 сентября 2026, 18:01 3 мин.
кому принадлежит київстар в украине

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