Стиль жизни Техно

Тестируют 5G в Киеве: где и как подключиться к новой связи

Марина Слизовская 22 июля 2026, 16:20 2 мин.
5G Киев
Фото Getty Images

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