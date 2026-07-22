Тестируют 5G в Киеве: где и как подключиться к новой связи

5G в Киеве запустили в пилотном режиме после того, как технология уже была успешно протестирована во Львове, Харькове и Бородянке. Пятое поколение мобильных сетей постепенно испытывают в украинских городах, и теперь 5G тестируют в столице. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

5G работает в Киеве: где можно подключиться

В Минцифры рассказали, где есть 5G в Киеве — новая технология будет работать в центре столицы, от Майдана Незалежности до Бессарабской площади. Между тем, мобильные операторы также развернули дополнительные локации в Киеве, где уже можно поймать 5G.

После столицы связь нового поколения будут тестировать в Одессе. Как отмечают в ведомстве, работа по расширению проекта на юг страны уже ведется вместе с мобильными операторами.

Как подключиться к 5G

смартфон должен поддерживать 5G, к какой технологии подключается телефон можно проверить в настройках (Сотовые данные или Мобильная сеть)

установите последнюю версию программного обеспечения на своем смартфоне

выключите на телефоне режим экономии трафика и энергосбережения

перезагрузите сеть, если не произошло автоматического подключения, затем включите и через несколько секунд выключите режим Airplane mode (В самолете)

перезагрузите смартфон

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По данным Минцифры, пилотный 5G стабильно работает под разными нагрузками и в пиковые часы. Его успели протестировать уже более 1,5 миллионов украинцев. При проверках скорость передачи данных достигала более 1 Гбит/с, а средняя скорость — около 600-700 Мбит/с.

Ранее мы рассказывали о тестировании и перспективах 5G в Украине, в частности, до какого года можно покрыть 5G-связью большую часть территории Украины.

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