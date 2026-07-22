Стиль жизни Садоводство и огород

Чем подкормить огурцы во время плодоношения: лучшие удобрения для большого урожая

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 июля 2026, 17:00 3 мин.
Чем подкормить огурцы во время плодоношения: 7 эффективных подкормок для каждого огорода
Фото Pexels

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