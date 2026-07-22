Чем подкормить огурцы во время плодоношения: лучшие удобрения для большого урожая

Лето в разгаре, на грядках обильно цветут кусты, и уже появляются первые хрустящие зеленцы. Казалось бы, самое трудное позади, но именно сейчас растениям нужна ваша помощь.

Если пустить все на самотек, урожай быстро сойдет на нет, а плоды будут мелкими или кривыми. Чтобы продлить сбор овощей, кусты нужно поддержать хотя бы дважды с интервалом в 10–14 дней.

Чем подкармливать огурцы во время плодоношения

Так чем подкормить огурцы во время плодоношения, чтобы они росли большими и вкусными? Главное правило перед любым внесением удобрений — щедрый полив. Без достаточного количества воды кусты просто не смогут набрать массу. А вот когда земля хорошо увлажнена, можно браться за дополнительное питание. Выбор здесь за вами: использовать магазинные препараты или обратиться к дедовским методам.

Когда на кустах висят плоды, им уже не так нужен азот (который гонит зеленые листья), как калий и фосфор. Именно эти элементы делают огурчики сладкими, хрустящими и влияют на их размер.

В садовых центрах выбор огромен, но среди проверенных минеральных удобрений опытные огородники чаще всего выбирают:

сульфат калия;

суперфосфат;

нитрофоску;

калимагнезию;

калийную селитру.

Нет какой-то одной волшебной таблетки, ведь эффективность зависит от сорта и состава вашей почвы. Однако схема работы обычно проста: берем около 20 граммов выбранного средства (но всегда читайте инструкцию на упаковке), разводим в 10 литрах воды и осторожно проливаем исключительно влажную землю.

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Чем подкормить огурцы во время плодоношения без химии

Многие принципиально отказываются от минеральных удобрений, когда овощи уже готовы к сбору. И тут на помощь приходит органика. Фаворит среди народных средств — настой из коровьего или куриного помета, который является настоящей витаминной бомбой для растений.

Но здесь нужно быть очень осторожным! Свежий навоз сожжет нежные корни дотла. Делаем всё по правилам: один килограмм помета заливаем водой (10 литров для коровьего и 20 литров для куриного) и оставляем бродить недели на две.

Когда процесс завершится, этот коктейль обязательно еще раз разводим чистой водой в пропорции 1:1. Поливаем аккуратно под корень, следя за тем, чтобы капли не попадали на листья.

Если возиться с навозом нет желания или возможности, не беда. Обычная древесная зола отлично насыщает землю калием и кальцием. Рецепт элементарный: берем стакан золы, размешиваем в ведре теплой воды (10 литров), даем настояться дня три, и можно угощать наши грядки.

А еще роскошно работает зеленое удобрение из обычных сорняков. Особенно огурцы уважают крапиву, так как она чрезвычайно богата железом и тем самым калием.

Нарви крапивы (без семян), набейте ею бочку где-то на две трети, залейте водой доверху и оставьте на солнышке бродить на неделю. Готовый ароматный концентрат разводят из расчета 1 литр на ведро воды.

Выливай по полведра такого питания под каждый куст — и растения точно отблагодарят вас сумасшедшим и продолжительным урожаем.

Ранее мы рассказывали, нужно ли окучивать огурцы: секреты ухода за корнями для большого урожая.

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