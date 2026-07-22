Чим підживити огірки під час плодоношення: найкращі добрива для великого врожаю

Літо в розпалі, на грядках рясно цвітуть кущі, і вже з’являються перші хрумкі зеленці. Здавалося б, найважче позаду, але саме зараз рослинам потрібна ваша допомога.

Якщо пустити все на самоплив, врожай швидко зійде нанівець, а плоди будуть дрібними чи кривими. Щоб продовжити збір овочів, кущі треба підтримати хоча б двічі з інтервалом у 10–14 днів.

Чим підживлювати огірки під час плодоношення

Тож чим підживити огірки під час плодоношення, щоб вони росли великими та смачними? Головне правило перед будь-яким внесенням добрив — щедрий полив. Без достатньої кількості води кущі просто не зможуть набрати масу. А от коли земля добре зволожена, можна братися за додаткове харчування. Вибір тут за вами: використовувати магазинні препарати чи звернутися до дідівських методів.

Коли на кущах висять плоди, їм вже не так потрібен азот (який жене зелене листя), як калій та фосфор. Саме ці елементи роблять огірочки солодкими, хрусткими та впливають на їхній розмір. У садових центрах вибір величезний, але серед перевірених мінеральних добрив досвідчені городники найчастіше обирають:

сульфат калію;

суперфосфат;

нітрофоску;

калімагнезію;

калійну селітру.

Немає якоїсь однієї чарівної таблетки, адже ефективність залежить від сорту та складу вашого ґрунту. Проте схема роботи зазвичай проста: беремо близько 20 грамів обраного засобу (але завжди читайт інструкцію на упаковці), розводимо у 10 літрах води та обережно проливаємо виключно вологу землю.

Чим підгодувати огірки під час плодоношення без хімії

Багато хто принципово відмовляється від мінеральних добрив, коли овочі вже готові до збору. І тут на допомогу приходить органіка. Фаворит серед народних засобів — настій з коров’ячого або курячого посліду, який є справжньою вітамінною бомбою для рослин.

Але тут треба бути дуже обережним! Свіжий гній спалить ніжне коріння вщент. Робимо все за правилами: один кілограм посліду заливаємо водою (10 літрів для коров’ячого і 20 літрів для курячого) та лишаємо бродити тижнів на два.

Коли процес завершиться, цей коктейль обов’язково ще раз розводимо чистою водою у пропорції 1:1. Поливаємо акуратно під корінь, слідкуючи, щоб краплі не потрапляли на листя.

Якщо возитися з гноєм немає бажання чи можливості, не біда. Звичайний деревний попіл чудово насичує землю калієм та кальцієм. Рецепт елементарний: беремо склянку попелу, розмішуємо у відрі теплої води (10 літрів), даємо настоятися дні три, і можна пригощати наші грядки.

А ще розкішно працює зелене добриво зі звичайних бур’янів. Особливо огірки поважають кропиву, бо вона надзвичайно багата на залізо та той самий калій.

Нарви кропиви (без насіння), набийте нею бочку десь на дві третини, залийте водою доверху і залиште на сонечку бродити на тиждень. Готовий ароматний концентрат розводять із розрахунку 1 літр на відро води.

Виливай по пів відра такої поживи під кожен кущ — і рослини точно віддячать вам шаленим та тривалим урожаєм.

Раніше ми розповідали, чи потрібно підгортати огірки: секрети догляду за корінням для великого врожаю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!