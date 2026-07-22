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Чим підживити огірки під час плодоношення: найкращі добрива для великого врожаю

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Липня 2026, 17:00 3 хв.
Чим підживити огірки під час плодоношення: 7 ефективних підживлень для кожного городу
Фото Pexels

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