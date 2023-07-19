Недорогий та ефективний спосіб. Як підживити огірки за допомогою дріжджів — інструкція

Щоб виростити великі та смачні огірки на власному городі, слід підживлювати їх правильними добривами. Що може бути краще за натуральне? Воно без хімії та ГМО, тому не зіпсує, а покращить смак урожаю! Читай, як провести підживлення огірків дріжджами.

Підживлення огірків дріжджами: як правильно внести добрива

Дріжджі — чудове добриво для майже всіх овочів, що ростуть на городі. Вони натуральні, сприяють росту й розвитку культур. Дріжджі позитивно впливають на ріст овочів, бо містять живі мікроорганізми та грибки.

Мікроорганізми споживають корисні речовини ґрунту, а натомість утворюють мікроелементи, ферменти, вітаміни та амінокислоти. Огірки засвоюють ці речовини, а потім ростуть активніше.

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Підживлювати огірки дріжджами можна кілька разів за сезон. Уперше це слід зробити за тиждень після пересаджування розсади в ґрунт. Потім за два місяці після першої обробки, а втретє оброби огірки вже під час плодоношення.

Обов’язковими умовами є тепла погода, свіжий дріжджовий розчин, зволожена земля та вечірній час обробки. Якщо всі умови дотримані, можна готувати розчин.

Огірки, які мають такі ознаки, слід підгодувати дріжджами:

Маленькі, жовтуваті, скручуються;

тонкі, напівпрозорі стебла;

мало або немає зав’язей;

огірки повільно розвиваються чи не ростуть узагалі.

Підживлення огірків сухими дріжджами

Щоб підгодувати огірки сухими дріжджами, візьми пачку дріжджів та дві столові ложки цукру. Нагрій 10 л теплої води. Змішай усі інгредієнти до розчинення.

Залиш суміш на кілька годин. Кожен літр дріжджової суміші розбавляй п’ятьма літрами води та поливай огірки у пропорції 500 мл на кущ.

Підживлення огірків свіжими дріжджами

100 г свіжих дріжджів розчини в склянці теплої води. Після цього розбав суміш у 3 л води. Додай 5 ст.л. цукру, розмішай та постав у тепле місце на кілька годин.

Розбав у пропорції 1:10 та обробляй огірки. На кожен кущ потрібно виливати по 500 мл дріжджового розчину.

Як підгодувати огірки дріжджами з попелом

У трилітровій банці теплої води змішай 50 г свіжих дріжджів та 100 г цукру. Накрий тканиною горлечко і постав у тепле місце на добу чи дві.

Готовий розчин розбав у 5 л води, після цього додай 200 г попелу. Виливай під коріння кущів по 300-500 мл.

Раніше ми розповідали, чим ще можна підгодувати огірки.

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