Хвороби огірків по фото: як розпізнати та чим обробити, щоб не втратити урожай

Ще вчора твої посадки огірків радували щільним зеленим листям та безліччю зав’язей, а сьогодні ти помітив (-ла) на ньому жовті чи бурі плями? Не гай ні хвилини! Так починаються захворювання, які краще зупинити одразу. Про найбільш розповсюджені грибкові та бактеріальні хвороби огірків — читай у матеріалі.

Як і у будь-якій хворобі, лікування варто розпочати з діагностики. Вважається, що найчастіше, чи не у 90% випадків, огірки вражає пероноспороз або несправжня борошниста роса — грибкове захворювання огірків. Але ж є й інші.

Вони виникають, якщо імунітет рослини ослаблений, були різкі зміни температури або ти припустився (-лася) помилок у догляді. Як розпізнати проблеми за зовнішніми ознаками та як їх лікувати — розкажемо детально і дамо фото хвороб огірків.

Діагностика хвороб огірків: грибкові хвороби огірків з фото та описом

Найчастіше огірки вражають саме грибкові хвороби.

Альтернаріоз

Хвороба виникає у теплиці за високої температури та вологості. Спочатку вона вражає огірки біля входу в теплицю, а потім миттєво переноситься на інші рослини. Якщо ти бачиш, що нижнє листя вкрилося опуклими, коричневими плямами, а потім вони висохли та з’явилися в центрі та по краях — це і є альтернаріоз. Картину хвороби можеш побачити на фото.

Чим обробити від хвороби альтернаріоз

обприскай 1%-вим розчином Бордоської суміші або фунгіцидом Фітал чи Скор.

Антракноз

У цьому випадку грибок потрапляє на рослини чи з водою, або його переносять комахи. Спочатку він вражає листя, а потім переходить на стебла та самі плоди. Ти можеш побачити невеликі плями округлої форми, які гниють та утворюють виразки, через що рослина не може нормально розвиватися, її стебла ламаються та гинуть.

Чим обробити від хвороби антракноз

хімічні препарати Квадріс, Медян Екстра або Бордоська суміш;

біологічні фунгіциди Триходермін, Фітоцид і їхні аналоги.

Пероноспороз — несправжня борошниста роса огірків

Це одна з найбільш розповсюджених хвороб огірків. Перші симптоми — жовто-бурі плями між жилками листя (як на фото), які при високій вологості зі зворотного боку покриваються сіро-чорним нальотом. Листя жовтіє і засихає, найслабші рослини гинуть десь через два тижні.

Прискорити розвиток несправжньої борошнистої роси можуть часті тумани та дощі. А також те, що ти поливаєш рослини холодною водою. В зоні ризику — загущені посадки огірків та теплиці, що не провітрюються.

Чим обробити від пероноспорозу

хімічними препаратами Чарівник, Ридоміл Голд, Акробат, Альєтт, Квадріс, Інфініто, Курзат Р 44, Хлорокис міді, Метаксил. Обробляй згідно з інструкцією;

біопрепаратами Фітоцид, Фітохелп, Фітоспорін, Гаупсин, Гамаір.

Як побороти пероноспороз народними засобами

содовим розчином: на 5 л гарячої води візьми 25 г соди та 5 г рідкого мила. Охолодженою сумішшю оброби 2-3 рази з інтервалом в 7 днів;

настоєм з цибулі: 250-300 г лушпиння цибулі залий відром води, доведи до кипіння і залиш настоюватися протягом доби. Проціди. Оброби не менше трьох разів.

Борошниста роса

Біда, з якою часто стикаються городники. Якщо своєчасно не почнеш лікувати рослини, втратиш половину врожаю. При зараженні борошнистою росою спочатку на нижньому боці листків з’являються білі шорсткі плями. Вони збільшуються, потім сіріють, лист скручується до верху.

Потім грибок поширюється на пагони й зав’язі, які починають гнити. Плоди майже не пошкоджуються, але через те, що рослина зневоднюється, стають дрібними, гіркими та в’януть.

Чим обробити від борошнистої роси

хімічними препаратами Тіовіт Джет, Топаз, Фундазол, Квадріс, Луна Експірієнс, Колоїдна сірка, Топсин-М, Світч, Скор, Кабріо Дуо;

біологічними: Тріходерміном, Фітохелпом, Фітоцидом та їхніми аналогами.

Детально, як лікувати борошнисту росу, ми розповідали в іншому матеріалі.

Читати на тему Чому жовтіє листя у огірків і що з цим робити — поради досвідчених городників Розповідаємо найпоширеніші причини пожовтіння листя огірків як вилікувати пожовтіння.

Бактеріальні хвороби огірків та боротьба з ними. Фото ушкоджень

Бактеріоз

Це захворювання рослини, яке виникає за підвищеної вологості. При ураженні на листках рослини з’являються плями неправильної форми. Поступово вони стають темніють, підсихають і “висипаються”. Якщо запустити хворобу, втратиш половину врожаю.

Чим обробити від хвороби бактеріоз

побороти бактеріальну інфекцію дуже складно, але спробувати можна. Оброби рослини препаратами, що містять мідь — Медян екстра, або препаратами на основі сінної палички, протибактеріальними фунгіцидами.

А щоб був хороший врожай, варто не тільки боротися з хворобами рослин, але й правильно їх підживлювати. Читай, чим підживити огірки після сходів, щоб родили, як на дріжджах.

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