Стиль життя

Хвороби огірків по фото: як розпізнати та чим обробити, щоб не втратити урожай

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Червня 2026, 15:30 4 хв.
чим обробити огірки від хвороб
Фото Depositphotos

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