Болезни огурцов по фото: как распознать, чем обработать, чтобы не потерять урожай

Еще вчера твои посадки огурцов радовали плотной зеленой листвой и множеством завязей, а сегодня ты заметил (-а) на них желтые или бурые пятна? Не теряй ни минуты! Так начинаются заболевания, которые лучше остановить сразу. О наиболее распространенных грибковых и бактериальных болезнях огурцов — читай в материале.

Как и в любой болезни, лечение следует начать с диагностики. Считается, что чаще всего, почти в 90% случаев, огурцы поражает пероноспороз или ложная мучнистая роса — грибковое заболевание огурцов. Но ведь есть и другие, не менее опасные.

Они возникают, если иммунитет растения ослаблен, были резкие изменения температуры, или если ты допустил (-а) ошибки в уходе. Как распознать проблемы по внешним признакам и как их лечить — расскажем подробно и дадим фото болезней огурцов.

Диагностика болезней огурцов: грибковые болезни огурцов с фото и описанием

Чаще огурцы поражают именно грибковые болезни.

Альтернариоз

Возникает в теплице при высокой температуре и влажности. Сначала поражает огурцы у входа в теплицу, затем мгновенно переносится на другие растения. Если ты видишь, что нижние листья покрылись выпуклыми, коричневыми пятнами, которые потом высохли и появились в центре и по краям — это и есть альтернариоз. Картину болезни можно увидеть на фото.

Как обработать от болезни альтернариоз

опрыскивай 1%-ным раствором Бордосской смеси, или фунгицидом Фитал, или Скор.

Антракноз

В этом случае грибок попадает на растения либо с водой, либо его переносят насекомые. Сначала он поражает листву, а затем переходит на стебли и сами плоды. Ты можешь увидеть небольшие пятна округлой формы, гниющие и образующие язвы, из-за чего растение не может нормально развиваться, его стебли ломаются и погибают.

Чем обработать от болезни антракноз

химические препараты Квадрис, Медян Экстра или Бордосская смесь;

биологические фунгициды Триходермин, Фитоцид и их аналоги.

Пероноспороз — ложная мучнистая роса огурцов

Это одна из наиболее распространенных болезней. Первые симптомы — желто-бурые пятна между жилками листьев (как на фото), которые при высокой влажности с обратной стороны покрываются серо-черным налетом. Листья желтеют и засыхают, самые слабые растения погибают где-то через две недели.

Ускорить развитие ложной мучнистой росы могут частые туманы и дожди. А также, если ты поливаешь растения холодной водой. В зоне риска — загущенные посадки огурцов и непроветриваемые теплицы.

Чем обработать от пероноспороза

химическими препаратами Волшебник, Ридомил Голд, Акробат, Альетт, Квадрис, Инфинито, Курзат Р44, Хлорокис меди, Метаксил. Обрабатывай согласно инструкции;

биопрепаратами Фитоцид, Фитохелп, Фитоспорин, Гаупсин, Гамаир.

Как побороть пероноспороз народными средствами

содовым раствором: на 5 л горячей воды возьми 25 г соды и 5 г жидкого мыла. Охлажденной смесью обработайте 2-3 раза с интервалом в 7 дней;

настоем из лука: 250-300 г луковой шелухи залей ведром воды, доведи до кипения и оставь настаиваться в течение суток. Процеди. Обработки не менее трех раз.

Мучнистая роса огурцов

Это беда, с которой часто сталкиваются огородники. Если своевременно не начнешь лечить растения, потеряешь половину урожая. При заражении мучнистой росой сначала на нижней стороне листьев появляются белые шершавые пятна. Они увеличиваются, затем сереют, лист скручивается вверх.

Затем грибок распространяется на побеги, которые начинают гнить. Плоды почти не повреждаются, но из-за того, что растение обезвоживается, становятся мелкими, горькими и увядают.

Чем обработать от мучнистой росы

химическими препаратами Тиовит Джет, Топаз, Фундазол, Квадрис, Луна Экспириенс, Коллоидная сера, Топсин-М, Свитч, Скор, Кабрио Дуо.

биологическими: Триходермином, Фитохелпом, Фитоцидом и их аналогами.

Подробно, как лечить мучную росу, мы рассказывали в другом материале.

Читать по теме Почему желтеют листья на огурцах и что с этим делать — советы опытных огородников Рассказываем самые распространенные причины пожелтения листьев у огурцов и как вылечить пожелтение.

Бактериальные заболевания огурцов и борьба с ними. Фото повреждений

Бактериоз

Это заболевание растения, которое возникает при повышенной влажности. При поражении на листьях растения появляются пятна неправильной формы. Постепенно они темнеют, подсыхают и высыпаются. Если запустить болезнь, потеряешь половину урожая. Как выглядит болезнь — смотри на фото.

Чем обработать от бактериоза

побороть бактериальную инфекцию очень сложно, но попробовать можно. Обработки растения препаратами, содержащими медь — медян экстра, или препаратами на основе сенной палочки, противобактериальными фунгицидами.

А чтобы был хороший урожай, следует не только бороться с болезнями растений, но и правильно их подкармливать. Читай, чем подкормить огурцы после всходов, чтобы плодоносили, как на дрожжах.

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