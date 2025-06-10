Чем подкормить огурцы после всходов, чтобы плодоносили, как на дрожжах

Огурцы — одна из самых популярных овощных культур в Украине, которую выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах. Чтобы получить здоровые растения и богатый урожай, важно обеспечить им надлежащий уход с первых дней роста.

Одним из ключевых факторов успешного выращивания является правильная и своевременная подкормка, способствующая активному развитию корневой системы, формированию зелени и завязей.

Читай, чем можно подкормить огурцы в начале роста, чтобы получить здоровые растения и хороший урожай, — в материале.

Чем можно подкормить огурцы после всходов

Органические удобрения

Перепревший навоз или перегной — очень хорошо работает для почвы и роста зеленой массы. Перед посадкой или в начале роста можно разложить вокруг кустов.

Настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) — поливать под корень раз в 10-14 дней.

Не превышай концентрацию — огурцы чувствительны к избытку азота, от чего может быть много листьев, мало плодов.

Минеральные удобрения

В начале роста всходов огурцов важен азот, но также требуется фосфор и калий для развития корней и иммунитета.

Карбамид (мочевина) — 1 ст. ложки на 10 л воды. Поливать раз в 7–10 дней, пока не появятся цветки.

Нитроаммофоска — универсальное удобрение (1 ст. ложка на 10 л воды).

Монофосфат калия — можно добавлять в период образования завязей.

Народные средства

Дрожжевая подкормка (для стимуляции роста корней):

10 г сухих дрожжей + 2 ст. ложки сахара+10 л теплой воды;

настоять 2 часа и полить под корень.

Зола — источник калия и микроэлементов:

можно рассыпать вокруг или сделать настой из 1 стакана золы на 10 л воды.

Биопрепараты

Гуматы, Эми препараты — стимулируют развитие микрофлоры в почве, улучшают усвоение питательных веществ.

Фитоспорин — профилактика грибковых болезней, к которым очень чувствительны огурцы.

Ориентировочная схема подкормки

Через 7–10 дней после высадки/всходов — настой коровяка или дрожжей. Еще через неделю — нитроаммофоска или карбамид. С появлением 4-5 настоящих листочков — чередовать органику и минералку.

Правильная подкормка всходов огурцов в начале их роста является залогом крепких растений и щедрого урожая. Использование как органических, так и минеральных удобрений в сочетании с народными методами позволяет обеспечить огурцы всеми необходимыми питательными веществами.

Главное — соблюдать баланс, не перенасыщать почву и учитывать особенности самой культуры. Заботливый уход на старте развития — это первый шаг к успеху на грядке.

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