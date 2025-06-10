Стиль жизни Садоводство и огород

Чем подкормить огурцы после всходов, чтобы плодоносили, как на дрожжах

Леся Манзюк, редактор сайта 10 июня 2025, 19:45
Подкормка огурцов после всходов
Фото Unsplash

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