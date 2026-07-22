Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм повертаються на ICTV2

Інформаційно-кримінальний проєкт Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм повертаються в ефір на телеканалі ICTV2. Програма оновлює формат і виходитиме як щотижнева спеціальна рубрика в ефірі Ранку у великому місті. Премʼєра проєкту — понеділок, 27 липня, о 7:00.

Оновлені Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм: що змінилося

Оновлений формат більше акцентує на практичній користі для глядачів: автор і ведучий Костянтин Стогній пояснюватиме правові аспекти резонансних справ, розбиратиме поширені шахрайські схеми та говоритиме, як діяти в ситуаціях, із якими люди можуть зіткнутися в повсякденному житті.

— В ефірі Ранку ми будемо говорити про повсякденне життя українців. Сьогодні люди стикаються з великою кількістю ризиків: від шахрайства і крадіжок до дорожніх аварій чи інформаційних маніпуляцій. Наше завдання – не просто розповісти про подію, а пояснити, чому вона сталася, як не потрапити в подібну ситуацію і що робити, якщо це вже відбулось. На жаль, кримінал, шахраї, аферисти не беруть паузу на час війни. Ми говоритимемо про те, як вберегтися, – каже Стогній.

У центрі уваги Надзвичайних новин також, як і раніше, будуть резонансні злочини, ДТП, катастрофи та надзвичайні події в Україні і світі. Проєкт адаптували під сучасний темп споживання контенту: короткі історії, перевірені факти, експертні пояснення та практичні рекомендації.

Читати на тему Солдат зі шприцом з мого дитинства — Стогній про моторошну ситуацію на кордоні з Іраком Найвідоміший кримінальний журналіст в Україні Костянтин Стогній розповів про негаразди зі шприцом для аналізів на СНІД на кордоні з Іраком.

За роки існування Надзвичайні новини стали одним з найпопулярніших проєктів на українському телебаченні: з моменту старту у 2008 році прем’єрні випуски програми щороку дивилися у середньому 32 мільйони українців.

Нагадаємо, що Костянтин Стогній – не тільки студійний ведучий, а й журналіст-дослідник, режисер документальних фільмів та письменник. Про його улюблені книжки та авторів читайте в ексклюзивному інтерв’ю.

Фото: ICTV2

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