Надзвичайні новини с Константином Стогнием возвращаются на ICTV2

Информационно-криминальный проект Надзвичайні новини с Константином Стогнием возвращаются в эфир на телеканале ICTV2. Программа обновляет формат и будет выходить как еженедельная специальная рубрика в эфире Ранку у великому місті. Премьера проекта – понедельник, 27 июля, в 7:00.

Обновленные Надзвичайні новини с Константином Стогнием: что изменилось

Обновленный формат больше акцентирует внимание на практической пользе для зрителей: автор и ведущий Константин Стогний будет объяснять правовые аспекты резонансных дел, разбирать распространенные мошеннические схемы и говорить, как действовать в ситуациях, с которыми люди могут столкнуться в повседневной жизни.

— В эфире Ранку мы будем говорить о повседневной жизни украинцев. Сегодня люди сталкиваются с большим количеством рисков: от мошенничества и краж до дорожных аварий или информационных манипуляций. Наша задача – не просто рассказать о событии, а объяснить, почему оно произошло, как не попасть в подобную ситуацию и что делать, если это произошло. К сожалению, криминал, мошенники, аферисты не берут паузу во время войны. Мы будем говорить о том, как уберечься, – говорит Стогний.

В центре внимания Надзвичайних новин также, по-прежнему, будут резонансные преступления, ДТП, катастрофы и происшествия в Украине и мире. Проект адаптировался под современный темп потребления контента: краткие истории, проверенные факты, экспертные объяснения и практические рекомендации.

Читать по теме Солдат со шприцем из моего детства — Стогний о жуткой ситуации на границе с Ираком Самый известный уголовный журналист в Украине Константин Стогний рассказал о неприятностях со шприцем для анализов на СПИД на границе с Ираком.

За годы существования Надзвичайні новини стали одним из самых популярных проектов на украинском телевидении: с момента старта в 2008 году премьерные выпуски программы ежегодно смотрели в среднем 32 миллиона украинцев.

Напомним, что Константин Стогний – не только студийный ведущий, но и журналист-исследователь, режиссер документальных фильмов и писатель. О его любимых книгах и авторах читайте в эксклюзивном интервью.

Фото: ICTV2

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!