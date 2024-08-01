Огірки пікулі як в МакДональдз — здивуй домашніх фірмовим смаколиком

Мариновані огірки пікулі мають неперевершений смак огірочків з гамбургерів у McDonald’s, та, як виявляється, нічого таємничо-фірмового та надскладного у їхньому приготуванні немає. Хоча у складі маринаду присутні два незвичні інгредієнти. Які саме — читай рецепт та готуй цю неймовірну смакоту.

Рецепт огірків пікулі як в МакДональдз

Для маринування тобі знадобиться, окрім звичних складових, іще французька гірчиця та куркума. Останній інгредієнт не лише додає огірочкам жовтого відтінку, а і є дуже корисним для здоров’я.

огірки — 1 кг;

цибуля — 300 грамів;

сіль — 3 стол. ложки (приблизно 50 грамів);

цукор — 300 грамів;

оцет яблучний 6% — 300 мл;

куркума — 1 чайна ложка;

перець горошком — приблизно 20 шт.;

гірчиця французька — 2 стол. ложки.

Як приготувати мариновані огірки пікулі як в МакДональдз

Щіткою ретельно промий огірки та відріж хвостики. Підготовлені таким чином овочі наріж кільцями. Цибулю почистить й пошинкуй півкільцями. Додай до огірків. Посоли овочі. Перемішай та залиш під гнітом на 3 години, щоб трохи просолилися та пустили сік. Злий сік, злегка промий. Приготуй маринад: поєднай оцет, цукор, куркуму, французьку гірчицю та перець горошком. Перемішай та постав на вогонь. Доведи до кипіння та потримай 3 хвилини. Розклади овочі у пастеризовані банки. Закрути кришками, переверни догори дном, обгорни чимось теплим та залиш до повного охолодження.

Огірочки вийдуть кисло-солодкими, пряними, з легким присмаком гірчиці та ноткою куркуми. А рецепт неодмінно стане одним з твоїх найулюбленіших!

Відеоверсія матеріалу: Відтепер ти можеш переглядати короткі відеоверсії матеріалів, які ми створили за допомогою штучного інтелекту

А якщо хочеш дізнатися, як маринує пікулі на зиму блогерка Анастасія Дмитришин — переглянь це коротке відео.

Раніше ми розповідали, як приготувати огірки з кетчупом чилі та дали рецепт цієї неймовірно популярної консервації.

Фото: скрин з youtube.

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