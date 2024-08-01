Огірки пікулі як в МакДональдз — здивуй домашніх фірмовим смаколиком

Мариновані огірки пікулі мають неперевершений смак огірочків з гамбургерів у McDonald’s, та, як виявляється, нічого таємничо-фірмового та надскладного у їхньому приготуванні немає. Хоча у складі маринаду присутні два незвичні інгредієнти. Які саме — читай рецепт та готуй цю неймовірну смакоту.
Для маринування тобі знадобиться, окрім звичних складових, іще французька гірчиця та куркума. Останній інгредієнт не лише додає огірочкам жовтого відтінку, а і є дуже корисним для здоров’я.
Огірочки вийдуть кисло-солодкими, пряними, з легким присмаком гірчиці та ноткою куркуми. А рецепт неодмінно стане одним з твоїх найулюбленіших!
А якщо хочеш дізнатися, як маринує пікулі на зиму блогерка Анастасія Дмитришин — переглянь це коротке відео.
Раніше ми розповідали, як приготувати огірки з кетчупом чилі та дали рецепт цієї неймовірно популярної консервації.
Фото: скрин з youtube.
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