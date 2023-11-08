Чим корисна куркума: вітамінний склад спецій та цікаві факти

Куркума — це відома спеція, що має доволі гіркуватий присмак і помаранчевий колір. Для отримання спеції корінь рослини висушують та подрібнюють в порошок.

Без ароматної приправи не можуть обійтися в азійській та індійській кухнях. Чим корисна куркума і кому її краще не вживати — читай в матеріалі.

Чим для організму корисна куркума: пояснює експертка

Дієтологиня Тетяна Цавалюк стверджує, що користь для здоров’я куркуми — неоціненна. Наприклад, ця спеція має:

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Протизапальну дію. Куркумін є потужним природним протизапальним засобом, який допомагає зменшити запалення в організмі. Антиоксидантну дію. Куркумін також має антиоксидантну дію, яка допомагає боротися зі шкідливими вільними радикалами в організмі. Підтримує здоров’я печінки. Куркума може допомогти зменшити запалення печінки та підтримати її функцію. Вона може бути особливо корисною для людей з хронічними захворюваннями печінки, такими як цироз та гепатит. Зміцнює імунітет та сприяє втраті зайвої ваги.

Куркума: вітамінний склад

У спеції містяться вітаміни групи:

В;

С;

К;

Е;

йод;

залізо;

кальцій.

Як правильно вживати куркуму: основні правила

Регулярне та часте вживання куркуми у великих кількостях часто може підсилювати або послаблювати дію лікарських препаратів.

Тому важливо заправляти страви цією спецією у помірній кількості.

Якщо ти додаєш куркуму у страви на вечерю, не перестарайся. Адже спеція додає енергії, і буде доволі важко заснути. Краще додавати приправу у страви на сніданок та обід.

Кому не можна вживати куркуму

Від спеції краще відмовитися або зменшити кількість споживання, якщо у тебе виявлені наступні хвороби:

алергічна реакція;

гастрит;

панкреатит;

гепатит;

цукровий діабет;

гіпотонія;

жовчнокам’яні хвороби;

проблеми зі шлунком.

Щоб бути здоровими, потрібно повноцінно харчуватися та додавати в раціон різноманітні продукти. Читай, яка користь і шкода фініків.

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