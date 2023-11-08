Чим корисна куркума: вітамінний склад спецій та цікаві факти

Куркума — це відома спеція, що має доволі гіркуватий присмак і помаранчевий колір. Для отримання спеції корінь рослини висушують та подрібнюють в порошок.
Без ароматної приправи не можуть обійтися в азійській та індійській кухнях. Чим корисна куркума і кому її краще не вживати — читай в матеріалі.
Дієтологиня Тетяна Цавалюк стверджує, що користь для здоров’я куркуми — неоціненна. Наприклад, ця спеція має:
У спеції містяться вітаміни групи:
Регулярне та часте вживання куркуми у великих кількостях часто може підсилювати або послаблювати дію лікарських препаратів.
Тому важливо заправляти страви цією спецією у помірній кількості.
Тому важливо заправляти страви цією спецією у помірній кількості.
Якщо ти додаєш куркуму у страви на вечерю, не перестарайся. Адже спеція додає енергії, і буде доволі важко заснути. Краще додавати приправу у страви на сніданок та обід.
Від спеції краще відмовитися або зменшити кількість споживання, якщо у тебе виявлені наступні хвороби:
Щоб бути здоровими, потрібно повноцінно харчуватися та додавати в раціон різноманітні продукти. Читай, яка користь і шкода фініків.
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