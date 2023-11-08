Чем полезна куркума: витаминный состав специй и интересные факты

Куркума — известная специя, которая имеет довольно горьковатый привкус и оранжевый цвет. Для получения специи корень растения высушивают и измельчают в порошок.
Без ароматной приправы не могут обойтись в азиатской и индийской кухнях. Чем полезна куркума и кому ее лучше не употреблять — читай в материале.
Диетолог Татьяна Цавалюк утверждает, что польза для здоровья куркумы неоценима. Например, она оказывает:
В специи содержатся витамины группы:
Регулярное и частое употребление куркумы в больших количествах часто может усиливать или ослаблять действие лекарственных препаратов.
Поэтому важно заправлять блюда этой специей в умеренном количестве. Если ты добавляешь куркуму в блюда на ужин, не переусердствуй.
Поэтому важно заправлять блюда этой специей в умеренном количестве. Если ты добавляешь куркуму в блюда на ужин, не переусердствуй.
Ведь специя добавляет энергии, будет достаточно тяжело уснуть. Лучше добавлять приправу в еду на завтрак и обед.
От специи лучше отказаться или уменьшить количество потребления, если у тебя обнаружены следующие болезни:
Чтобы быть здоровыми, нужно полноценно питаться и добавлять в рацион разнообразные продукты. Читай, какая польза и вред фиников.
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