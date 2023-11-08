Чем полезна куркума: витаминный состав специй и интересные факты

Куркума — известная специя, которая имеет довольно горьковатый привкус и оранжевый цвет. Для получения специи корень растения высушивают и измельчают в порошок.

Без ароматной приправы не могут обойтись в азиатской и индийской кухнях. Чем полезна куркума и кому ее лучше не употреблять — читай в материале.

Чем для организма полезна куркума: объясняет эксперт

Диетолог Татьяна Цавалюк утверждает, что польза для здоровья куркумы неоценима. Например, она оказывает:

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Противовоспалительное действие. Куркумин является мощным природным противовоспалительным средством, помогающим уменьшить воспаление в организме. Антиоксидантное действие. Куркумин также оказывает антиоксидантное действие, помогающее бороться с вредными свободными радикалами в организме. Поддержание здоровья печени. Куркума может помочь снизить воспаление печени и поддержать ее функцию. Она может быть особенно полезна для людей с хроническими заболеваниями печени, такими как цирроз и гепатит. Укрепляет иммунитет и способствует потере лишнего веса.

Куркума: витаминный состав

В специи содержатся витамины группы:

В;

С;

К;

Е;

йод;

железо;

кальций.

Как правильно употреблять куркуму: основные правила

Регулярное и частое употребление куркумы в больших количествах часто может усиливать или ослаблять действие лекарственных препаратов.

Поэтому важно заправлять блюда этой специей в умеренном количестве. Если ты добавляешь куркуму в блюда на ужин, не переусердствуй.

Ведь специя добавляет энергии, будет достаточно тяжело уснуть. Лучше добавлять приправу в еду на завтрак и обед.

Кому нельзя употреблять куркуму

От специи лучше отказаться или уменьшить количество потребления, если у тебя обнаружены следующие болезни:

аллергическая реакция;

гастрит;

панкреатит;

гепатит;

сахарный диабет;

гипотония;

желчнокаменные болезни;

проблемы с желудком.

Чтобы быть здоровыми, нужно полноценно питаться и добавлять в рацион разнообразные продукты. Читай, какая польза и вред фиников.

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