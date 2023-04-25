Источник энергии и здоровья мозга — чем полезны орехи и какие они бывают

Говорят, что орехи появились за тысячи лет до нашей эры. Ими лакомились древние люди и уже тогда замечали большую пользу. Какие есть виды орехов, сколько их можно есть в день? Чем полезны орехи и кому их можно есть — читай обо всем подробно в нашем материале.

Чем полезны орехи: факты, о которых ты мог(-ла) не знать

То, что орехи очень полезны, знает каждый. В них содержатся витамин Е, магний, железо, фосфор, омега-3 и большое количество белков. Все это дает орехам свойства антиоксидантов, борьбы против сердечно-сосудистых заболеваний.

Несколько орехов в день повысят гемоглобин, улучшат состояние кожи, костей, ногтей и волос. Они помогают деятельности мозга и предотвращают деменцию, а также депрессию.

Самыми полезными орехами являются греческие, ведь содержат антиоксиданты и омега-3, а также витамин Е, фолат и магний, которые важны для здоровья костей и мозга. На втором и третьем месте по пользе миндальный орех и фундук.

Покупать каждый вид по отдельности может быть дорого. Поэтому, чтобы сохранить деньги и получить максимальное количество питательных веществ, можно покупать смеси.

Вообще существует очень много видов орешков. Наиболее распространенные греческие, миндальные, фундук, пекан, лещина, кедровые, макадамии, кешью, арахис и фисташка.

Некоторые виды орехов можно давать даже собакам в качестве лакомства, например макадамии, но перед этим лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Сколько орехов можно есть в день

В день можно есть совсем немного орехов, ведь они очень сытные и калорийные. Врачи рекомендуют каждый день есть по несколько штук. Оптимальное количество — до десяти. Орехи желательно есть тем, кто хочет контролировать вес, снизить холестерин. Кстати, ранее мы рассказывали, какие еще продукты снижают холестерин.

Они будут особенно полезны для веганов, вегетарианцев и для тех, у кого есть нарушения работы мозга.

Нежелательно есть орехи:

людям с аллергией и повышенным риском анафилаксии;

тем, у кого есть ожирение, диабет, болезни сердца. Проконсультируйся с врачом о своей допустимой норме продукта;

детям до пяти лет — орехи могут быть опасны из-за угрозы глотания.

Чтобы максимально сохранять полезные свойства, орехи должны лежать в темном и прохладном месте.

Очень вкусным и полезным для здоровья есть сочетание орехов с медом. Ранее мы рассказывали о необычных видах меда и их пользе.

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