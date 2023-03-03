Верблюжья колючка вместо разнотравья? Вкусные сорта меда, о которых ты не знал(-а)

Мед — один из самых древних продуктов, который человечество научилось не только есть, но и использовать для лечения, красоты и других нужд. Говорить о пользе меда можно бесконечно.

А что если хочется чего-нибудь интересного? На полках мы часто видим липовый, гречишный или мед из разнотравья. Сегодня мы расскажем, какие бывают виды меда — необычные, вкусные и очень полезные. Читай в нашем материале.

Виды меда: какие бывают и в чем их польза

Историки рассказывают, что люди употребляли мед еще 15 тыс. лет назад. Они поняли, что это вкусно и полезно. А в эпоху Древнего Египта те, кто занимался добыванием меда, считались уважаемыми и достойными людьми.

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Благодаря составу мед едят, им лечатся, используют в косметологии и так далее. Но что, кроме простых сортов, может предложить нам рынок? Сегодня мы расскажем о необычных видах меда.

Важно знать, что мед отличается по географическим и ботаническим факторам. Например, в Украине наиболее распространены липовый, акациевый, гречишный и разнотравье. В других климатических условиях пчелы делают даже мед из верблюжьей колючки.

Такой мед типичен для полупустынных районов Средней Азии — Туркмении, Казахстана. Его можно приобрести и в Украине. Мед из верблюжьей колючки обладает антимикробным действием, полезен при заболеваниях ЖКТ, хорошо выводит токсины.

Такой мед обладает приятным мягким вкусом, ароматом цветов и кремовым цветом.

Эвкалиптовый мед характерный для Австралии и Бразилии. Такой редкий сорт имеет пряный вкус и аромат эвкалипта. Его используют для лечения простуд, а также употребляют в пищу с утренними тостами или к чаю.

Эвкалиптовый мед оказывает антимикробное и противопростудное действие. Показан тем, кто болеет туберкулезом, имеет грибковые заболевания или кишечную палочку. Его можно приобрести в Украине или заказать с иностранных сайтов.

Из доступных сортов на полках украинских магазинов ты можешь увидеть каштановый мед. Он дорогой, ведь обладает уникальными свойствами и вкусом. Регионами сбора каштанового меда являются Крым, побережье Франции, Италия и Кавказ.

Такой мед обладает иммуномодулирующими свойствами, является антисептиком, помогает в нормализации давления, укрепляет сосуды. На вкус он сладкий с горчинкой, коричневого цвета и пахнет каштанами.

Необычные сорта меда — польза для здоровья

Мед чайного дерева пчелы собирают из цветков мануки. Чайное дерево манука растет в широтах Новой Зеландии и Австралии. Особенность меда мануки состоит в благоприятном воздействии на иммунитет, кожу и пищеварительную систему.

Мед чайного дерева способен лечить псориаз, экзему, герпес и другие заболевания. Полезен тем, у кого гастрит и язва. Цена на такой мед в среднем 1000 грн за банку 500 мл.

По вкусу он сладкий и пряный, имеет золотой окрас.

А донниковый мед собирают с ароматной травы с желтыми цветками — донник. Он также очень ценный, потому что заросли растения встретить сложно. Донниковый мед производят в США и Канаде.

Имеет янтарную окраску и кремовую текстуру. Донниковый мед не имеет выраженного вкуса и аромата, разве что нотки ванили. Цена за такой мед — от 300 грн за литр.

Ранее мы рассказывали, как приготовить мед из бузины.

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