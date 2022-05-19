Цветочный, гречневый, липовый, а если из бузины? Необычный рецепт меда от Алекса Якутова

Плоды бузины содержат большое количество витаминов A, B, C. Из ягод этого растения готовят варенье, сиропы, вино. Полезны также и цветы этого куста. Поэтому их заваривают как чай, производят лечебные настойки и варят так называемый мед.

На самом же деле это варенье. Оно просто по своей консистенции и цвету напоминает мед. Делается это просто, а выходит ароматно и очень вкусно. Рецепт меда из бузины рассказал шефа и эксперт реалити На ножах Алекс Якутов.

Как приготовить мед из бузины

Ингредиенты:

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цветки бузины — 2 плотно заполненных стакана;

вода — 500 мл;

сахар — 1 кг;

лимонная кислота — 1/4 ч. л.

Приготовление

Сначала нам нужно промыть цветы и отделить их от веточек. Далее складываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения и кипятим 10-15 минут.

Цветкам нужно дать настояться не менее одного часа. Отжимаем все цветы и выбрасываем.

В отвар добавляем сахар и лимонную кислоту. Она нужна, чтобы мед не кристаллизовался. Варим на медленном огне два часа, периодически помешивая. Готовность определяй по густоте. Хочешь мед погуще — вари подольше.

Такой мед можно употреблять сразу или заготовить на зиму, разлив по баночкам, не забывай их простерилизовать.

Зачастую мед используют для блинов или панкейков или овсяноблинов на завтрак. Поэтому раньше мы рассказывали рецепт овсяноблина пошагово.