Чтобы избежать подделки. Как проверить мед на натуральность в домашних условиях

На рынке или в магазине иногда попадаются подделки меда — остатки сот смешивают со сладкими сиропами и продают по цене настоящего меда. Читай в нашем материале, как отличить поддельный мёд от натурального в домашних условиях — подборка простых и понятных способов.
Поддельный мед очень вреден для организма — он обработан химически и термически, содержит высокое количество сахара, имеет высокий гликемический уровень, грозит ожирением и отравлением. Особенно вредно покупать поддельный мед детям.
Поддельный мед — это смесь из небольшого количества меда настоящего или остатков из сот, сиропов сахарного тростника, агавы и риса. По вкусу и цвету он похож на натуральный, но отличается составом и полезными свойствами.
В настоящем меде есть пыльца пчел, он имеет низкий гликемический индекс, полезные свойства для организма. Чтобы проверить мёд на натуральность, есть несколько простых способов.
Фото: Unsplash
Натуральный мед лучше всего покупать на эко-фермах или у людей, которые занимаются пчеловодством. Так ты исключишь вероятность приобретения подделки.
Если выбираешь мед в магазине — внимательно читай этикетку, смотри на консистенцию и цвет меда, предпочитай известный бренд, который не будет рисковать репутацией.
Чтобы не мучиться с проверкой меда каждый раз — проще сделать его собственными руками. Раньше мы рассказывали, как приготовить мед из бузины.
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