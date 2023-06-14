Чтобы избежать подделки. Как проверить мед на натуральность в домашних условиях

На рынке или в магазине иногда попадаются подделки меда — остатки сот смешивают со сладкими сиропами и продают по цене настоящего меда. Читай в нашем материале, как отличить поддельный мёд от натурального в домашних условиях — подборка простых и понятных способов.

Как отличить поддельный мед от натурального в домашних условиях

Поддельный мед очень вреден для организма — он обработан химически и термически, содержит высокое количество сахара, имеет высокий гликемический уровень, грозит ожирением и отравлением. Особенно вредно покупать поддельный мед детям.

Поддельный мед — это смесь из небольшого количества меда настоящего или остатков из сот, сиропов сахарного тростника, агавы и риса. По вкусу и цвету он похож на натуральный, но отличается составом и полезными свойствами.

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В настоящем меде есть пыльца пчел, он имеет низкий гликемический индекс, полезные свойства для организма. Чтобы проверить мёд на натуральность, есть несколько простых способов.

Проверка меда на запах. Если мед пахнет кисло или запаха нет вообще — это сахарная подделка. Настоящий мед пахнет медом или травами.

Если мед пахнет кисло или запаха нет вообще это сахарная подделка. Настоящий мед пахнет медом или травами. Проверка меда на вкус. Натуральный мед вызывает легкое першение в горле и не расслаивается. Густой, но имеет нежную текстуру, может иметь пыльцу, воск или пергу. Это свидетельствует о его натуральности.

Натуральный мед вызывает легкое першение в горле и не расслаивается. Густой, но имеет нежную текстуру, может иметь пыльцу, воск или пергу. Это свидетельствует о его натуральности. Кристаллизация меда. Настоящий мед кристаллизуется и становится сахарным за месяц или полтора, если хранить его при комнатной температуре. Именно такой можно покупать в магазине. Это гарантия безопасности и пользы меда.

Страна-производитель. Покупать украинское не только полезно для экономики, но и для здоровья. Если мед изготовлен в Украине, меньше вероятность, что он поддельный. Чаще всего поддельные продукты — импортные.

Покупать украинское не только полезно для экономики, но и для здоровья. Если мед изготовлен в Украине, меньше вероятность, что он поддельный. Чаще всего поддельные продукты импортные. Этикетка. Внимательно читай, что написано на этикетке — в составе должен быть только мед. К тому же он должен быть непастеризованным, ведь после этого процесса исчезают полезные свойства для организма.

Проверка огнем. Спичку поднеси к меду, он должен расплавиться, а затем зашипеть. Если так и получилось — мед натуральный.

Спичку поднеси к меду, он должен расплавиться, а затем зашипеть. Если так и получилось мед натуральный. Йод. Добавь в мед несколько капель йода — если он посинел — мед поддельный.

Добавь в мед несколько капель йода если он посинел мед поддельный. Проверка меда водой. Если развести мед в воде, он не должен оставить осадок.

Если развести мед в воде, он не должен оставить осадок. Растирание в руках. Если растереть каплю меда в руках, настоящий продукт впитывается в кожу, а поддельный — образует шарик.

Если растереть каплю меда в руках, настоящий продукт впитывается в кожу, а поддельный образует шарик. Проверка мёда черным хлебом. Окуни в мед кусочек черствого хлеба и оставь на 10 минут. Если хлеб станет мягким — мед некачественный, содержит примеси сиропов.

Натуральный мед лучше всего покупать на эко-фермах или у людей, которые занимаются пчеловодством. Так ты исключишь вероятность приобретения подделки.

Если выбираешь мед в магазине — внимательно читай этикетку, смотри на консистенцию и цвет меда, предпочитай известный бренд, который не будет рисковать репутацией.

Чтобы не мучиться с проверкой меда каждый раз — проще сделать его собственными руками. Раньше мы рассказывали, как приготовить мед из бузины.

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