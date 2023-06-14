Їжа та рецепти

Щоб уникнути підробки. Як перевірити мед на натуральність у домашніх умовах

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Червня 2023, 18:15
Як відрізнити підроблений мед від натурального в домашніх умовах
Фото: Unsplash

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