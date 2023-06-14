Щоб уникнути підробки. Як перевірити мед на натуральність у домашніх умовах

На ринку чи в магазині інколи трапляються підробки меду — залишки із сот змішують з солодкими сиропами та продають за ціною справжнього меду. Читай у нашому матеріалі, як відрізнити підроблений мед від натурального в домашніх умовах — добірка простих і зрозумілих способів.
Підроблений мед дуже шкідливий для організму — він оброблений хімічно та термічно, містить високу кількість цукрів, високий глікемічний рівень, несе загрозу ожиріння та отруєння. Особливо шкідливо купувати підроблений мед дітям.
Підроблений мед — це суміш із невеликої кількості меду справжнього або залишків із сот, сиропів цукрової тростини, агави та рису. На смак і колір він схожий на натуральний, але відрізняється складом та корисними властивостями.
У справжньому меді є пилок бджіл, він має низький глікемічний індекс, корисні властивості для організму. Щоб перевірити мед на натуральність, є кілька простих способів.
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Натуральний мед найкраще купувати на екофермах чи в людей, які займаються бджільництвом. Так ти виключиш можливість придбання підробки.
Якщо вибираєш мед у магазині — уважно читай етикетку, дивись на консистенцію та колір меду, віддавай перевагу відомому бренду, який не буде ризикувати репутацією.
Щоб не мучитися з перевірянням меду щоразу — простіше зробити його власними руками. Раніше ми розповідали, як приготувати мед із бузини.
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