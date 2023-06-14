Щоб уникнути підробки. Як перевірити мед на натуральність у домашніх умовах

На ринку чи в магазині інколи трапляються підробки меду — залишки із сот змішують з солодкими сиропами та продають за ціною справжнього меду. Читай у нашому матеріалі, як відрізнити підроблений мед від натурального в домашніх умовах — добірка простих і зрозумілих способів.

Як відрізнити підроблений мед від натурального в домашніх умовах

Підроблений мед дуже шкідливий для організму — він оброблений хімічно та термічно, містить високу кількість цукрів, високий глікемічний рівень, несе загрозу ожиріння та отруєння. Особливо шкідливо купувати підроблений мед дітям.

Підроблений мед — це суміш із невеликої кількості меду справжнього або залишків із сот, сиропів цукрової тростини, агави та рису. На смак і колір він схожий на натуральний, але відрізняється складом та корисними властивостями.

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У справжньому меді є пилок бджіл, він має низький глікемічний індекс, корисні властивості для організму. Щоб перевірити мед на натуральність, є кілька простих способів.

Перевірка меду на запах. Якщо мед пахне кисло або запаху немає взагалі — це цукрова підробка. Справжній мед пахне медом чи травами.

Якщо мед пахне кисло або запаху немає взагалі — це цукрова підробка. Справжній мед пахне медом чи травами. Перевірка меду на смак. Натуральний мед викликає легке першіння в горлі та не розшаровується. Густий, але має ніжну текстуру, може мати пилок, віск чи пергу. Це свідчить про його натуральність.

Натуральний мед викликає легке першіння в горлі та не розшаровується. Густий, але має ніжну текстуру, може мати пилок, віск чи пергу. Це свідчить про його натуральність. Кристалізація меду. Справжній мед кристалізується та стає цукровим за місяць чи півтора, якщо зберігати його за кімнатної температури. Саме такий можна купувати в магазині. Це гарантія безпеки та користі меду.

Країна-виробник. Купувати українське не тільки корисно для економіки, а й для здоров’я. Якщо мед виготовлений в Україні, менша ймовірність, що він підробний. Найчастіше підробні продукти — імпортні.

Купувати українське не тільки корисно для економіки, а й для здоров’я. Якщо мед виготовлений в Україні, менша ймовірність, що він підробний. Найчастіше підробні продукти — імпортні. Етикетка. Уважно читай, що написано на етикетці — у складі має бути лише мед. До того ж він повинен бути непастеризований, адже після цього процесу зникають корисні властивості для організму.

Перевірка вогнем. Сірник піднеси до меду, він має розплавитися, а потім зашипіти. Якщо так і вийшло — мед натуральний.

Сірник піднеси до меду, він має розплавитися, а потім зашипіти. Якщо так і вийшло — мед натуральний. Йод. Додай у мед кілька крапель йоду — якщо він посинів — мед підробний.

Додай у мед кілька крапель йоду — якщо він посинів — мед підробний. Перевірка меду водою. Якщо розвести мед у воді, він не має залишити осад.

Якщо розвести мед у воді, він не має залишити осад. Розтирання в руках. Якщо розтерти краплю меду в руках, справжній продукт вбирається в шкіру, а підробний — утворює кульку.

Якщо розтерти краплю меду в руках, справжній продукт вбирається в шкіру, а підробний — утворює кульку. Перевірка меду чорним хлібом. Занур у мед шматочок черствого хлібу та залиш на 10 хвилин. Якщо хліб стане м’яким — мед неякісний, містить домішки сиропів.

Натуральний мед найкраще купувати на екофермах чи в людей, які займаються бджільництвом. Так ти виключиш можливість придбання підробки.

Якщо вибираєш мед у магазині — уважно читай етикетку, дивись на консистенцію та колір меду, віддавай перевагу відомому бренду, який не буде ризикувати репутацією.

Щоб не мучитися з перевірянням меду щоразу — простіше зробити його власними руками. Раніше ми розповідали, як приготувати мед із бузини.

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