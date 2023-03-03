Верблюжа колючка замість різнотрав’я? Смачні сорти меду, про які ти не знав(-ла)

Мед — один з найдавніших продуктів, який людство навчилося не тільки їсти, а й використовувати для лікування, краси та інших потреб. Говорити про користь меду можна нескінченно.

А що як хочеться чогось незвичайного? На полицях ми часто бачимо липовий, гречаний чи мед з різнотрав’я. Сьогодні ми розповімо, які бувають види меду — незвичні, смачні і дуже корисні. Читай у нашому матеріалі.

Види меду: які бувають і в чому їхня користь

Історики розповідають, що люди споживали мед ще 15 тис. років тому. Вони зрозуміли, що це смачно і корисно. А в епоху Давнього Єгипту ті, хто займалися добуванням меду, вважались поважними і гідними людьми.

Зараз також дивляться

Завдяки складу мед їдять, ним лікуються, використовують у косметології тощо. Але що окрім пересічних сортів може запропонувати нам ринок? Сьогодні ми розповімо про надзвичайні види меду.

Важливо знати, що мед різниться за географічними та ботанічними чинниками. Наприклад, в Україні найбільш поширеними є липовий, акацієвий, гречаний та різнотрав’я. В інших кліматичних умовах бджоли виробляють навіть мед із верблюжої колючки.

Такий мед типовий для напівпустельних районів Середньої Азії — Туркменії, Казахстану. Його можна придбати і в Україні. Мед з верблюжої колючки має антимікробну дію, корисний при захворюваннях ШКТ, добре виводить токсини.

Такий мед має приємний м’який смак, аромат квітів та кремовий колір.

​​Евкаліптовий мед характерний для Австралії та Бразилії. Такий рідкісний сорт має пряний смак та аромат евкаліпта. Його використовують для лікування застуд, а ще споживають з ранковими тостами або до чаю.

Евкаліптовий мед має антимікробну і протизастудну дію. Показаний тим, хто хворіє на туберкульоз, має грибкові захворювання чи кишкову паличку. Його також можна придбати в Україні або замовити з іноземних сайтів.

З доступних сортів на полицях українських магазинів ти можеш побачити ще каштановий мед. Він дорогий, адже має унікальні властивості і смак. Регіонами збору каштанового меду є Крим, узбережжя Франції, Італія та Кавказ.

Такий мед має імуномодулюючі властивості, є антисептиком, допомагає в нормалізації тиску, зміцнює судини. На смак він солодкий з гірчинкою, коричневого кольору і пахне каштанами.

Незвичні сорти меду — користь для здоров’я

Мед чайного дерева бджоли збирають з квітів мануки. Чайне дерево манука росте в широтах Нової Зеландії та Австралії. Особливість меду мануки полягає у сприятливій дії на імунітет, шкіру та травну систему.

Мед чайного дерева здатний лікувати псоріаз, екзему, герпес та інші захворювання. Корисний тим, у кого гастрит та виразка. Ціна на такий мед у середньому 1000 грн за банку 500 мл.

На смак він солодкий і пряний, має золоте забарвлення.

А буркуновий мед збирають з духмяної трави з жовтими квітками — буркун. Він також дуже цінний, бо зарості рослини зустріти складно. Буркуновий мед виробляють у США та Канаді.

Має бурштинове забарвлення і кремову текстуру. Буркуновий мед не має вираженого смаку та аромату, хіба що нотки ванілі. Ціна за такий мед — від 300 грн за літр.

Раніше ми розповідали, як приготувати мед із бузини.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!