Квітковий, гречаний, липовий, а якщо із бузини? Незвичний рецепт меду від Алекса Якутова

Плоди бузини містять велику кількість вітамінів A, B, C. З ягід цієї рослини готують варення, сиропи, вино. Корисні також і квіти цього куща. Тож їх заварюють як чай, виготовляють лікувальні настоянки й варять так званий мед.

Насправді ж це варення. Воно просто за своєю консистенцією та кольором нагадує мед. Робиться це просто, а виходить ароматно і дуже смачно. Рецепт меду з бузини розповів шефа та експерт реаліті На ножах Алекс Якутов.

Як приготувати мед з бузини

Інгредієнти:

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квітки бузини — 2 щільно заповнені склянки;

вода — 500 мл;

цукор — 1 кг;

лимонна кислота — 1/4 ч. л.

Приготування

Спочатку нам треба промити квітки та відокремити їх від гілочок. Далі складаємо в каструлю та заливаємо водою. Доводимо до кипіння і кип’ятимо 10-15 хвилин.

Квіткам треба дати настоятися щонайменше одну годину. Відтискаємо всі квітки та викидаємо.

У відвар додаємо цукор та лимонну кислоту. Вона потрібна, щоб мед не кристалізувався. Варимо на повільному вогні дві години, періодично помішуючи. Готовність визначай за густотою. Хочеш мед густіший — вари довше.

Такий мед можна вживати відразу або заготовити на зиму, розливши по баночках, не забувай їх простерилізувати.

Частенько мед використовують до млинців чи панкейків чи вівсянових млинців на сніданок. Тож раніше ми розповідали рецепт вівсяномлинця покроково.