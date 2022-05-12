Мед з кульбабки — підбірка смачних рецептів

Мед з кульбаб — це не нове, а добре забуте старе, адже здавна було відомо про корисні й цілющі властивості цієї рослини.
Він може знадобитися при лікуванні печінки, астми, бронхіту, артриту, запорів, а також допоможе швидше відновитися після лікування жовчного міхура, легенів та серця.
Проте є один нюанс. Для того щоб повністю зберегти всі цілющі властивості, треба правильно обробити кульбабку. Тому в народі з неї варять кульбабовий мед, або його ще називають кульбабовим варенням.
Перед тим, як почати приготування, треба зібрати квіти. А як це правильно робити, щоб мед вийшов насичений, смачний та корисний? Ось кілька порад.
Існують різні варіації та технології приготування цього меду. Ми зібрали для вас кілька незвичних рецептур.
Для класичної та швидкої в приготуванні варіації кульбабового меду тобі знадобляться такі інгредієнти:
Обробіть кульбабу: помийте та відділіть квіти від чашолистків.
Зірвані кульбаби залийте холодною водою. Доведіть суміш до кипіння і продовжуйте кип’ятити протягом двох годин.
Потім треба дістати з квіток сироп для майбутнього меду. Накрийте друшляк марлею та покладіть туди зварені кульбабки. Добре відтисніть квіти, щоб звідти вийшов сироп.
Після цього самі квіти можна прибрати, а в отриманий сироп додати весь цукор. Поставивши суміш на вогонь, кип’ятити ще сім – десять хвилин. Має вийти тягуча консистенція меду.
Для цікавішого смаку під час варіння меду можна додати в суміш лимонний сік або цедру лимона, а також різні трави й спеції: мелісу, чебрець, гвоздику, корицю тощо.
Для цікавішого смаку під час варіння меду можна додати в суміш лимонний сік або цедру лимона, а також різні трави й спеції: мелісу, чебрець, гвоздику, корицю тощо.
Після цього лишається лише розлити отриманий мед з кульбаб у стерилізовані банки.
Вам знадобляться такі інгредієнти:
Приготування цього меду займе близько двох діб. Але в ньому не відчувається гіркота квітки, саме тому господині дуже часто обирають саме його.
Треба обробити квіти, помити їх, висушити й відділити від стебла й листочків, лишивши саму жовту квітку.
Залити їх холодною водою на добу. Після цього треба добре їх відтиснути, знову залити водою і поставити варитися.
Цього разу кульбабка має кипіти на середньому вогні не більш ніж 15 хвилин. Наприкінці варіння додай попередньо нарізаний лимон разом з цедрою і знімай з вогню.
Залиш майбутній мед настоюватися на добу. Коли час мине, треба процідити рідину через марлю, викинути на марлю квіти й відтиснути і їх. В отриману суміш додати цукор і поставити варитися мед.
Секрет ідеальної густої, медової консистенції в тому, що сироп треба тричі довести до кипіння, а потім дати охолонути.
Секрет ідеальної густої, медової консистенції в тому, що сироп треба тричі довести до кипіння, а потім дати охолонути.
Лишиться тільки розлити кульбабовий мед у стерилізований посуд.
Інгредієнти:
У цьому рецепті радять не мити квіти, а лише вибрати з них комах, щоб не вимити нектар.
Відділені від чашолистків жовті квіти залити водою, додати до них нарізаний лимон та вимите листя вишні. Довести суміш до кипіння, а потім дати відпочити добу.
Після цього процідити та відтиснути настояну суміш через марлю й викинути всі квітки й листя. Додати в отриманий сироп цукор і поставити варитися.
Треба довести до кипіння, а потім зменшити вогонь і варити протягом 40–50 хвилин.
Треба довести до кипіння, а потім зменшити вогонь і варити протягом 40–50 хвилин.
Наприкінці, за п’ять хвилин до завершення варіння, додай у сироп м’яти, дай охолонути й розлий у стерилізовані ємкості мед з кульбаб.
Готово, смачного!
Цей мед містить багато вітамінів, тож він буде корисний для твого організму. Єдиний його мінус — це велика кількість цукру, як і в будь-якому варенні. Тому треба бути обережним(-ою) і не перейти межу з порцією.
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