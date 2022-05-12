Мед з кульбабки — підбірка смачних рецептів

Мед з кульбаб — це не нове, а добре забуте старе, адже здавна було відомо про корисні й цілющі властивості цієї рослини.

Він може знадобитися при лікуванні печінки, астми, бронхіту, артриту, запорів, а також допоможе швидше відновитися після лікування жовчного міхура, легенів та серця.

Проте є один нюанс. Для того щоб повністю зберегти всі цілющі властивості, треба правильно обробити кульбабку. Тому в народі з неї варять кульбабовий мед, або його ще називають кульбабовим варенням.

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Секрети приготування ідеального меду

Перед тим, як почати приготування, треба зібрати квіти. А як це правильно робити, щоб мед вийшов насичений, смачний та корисний? Ось кілька порад.

Кульбабки треба збирати у найактивніший період цвітіння. Тоді всі квіти розпустилися і містять багато нектару. Важливо збирати їх якомога далі від міських вулиць та автострад. Якщо у переддень дощило, то краще зачекати з приготуванням меду кілька днів. Це необхідно для того, щоб у кульбабі накопичився мед. Квітки краще зрізати, а не зривати, а перед початком приготування добре промити їх водою.

Рецепт класичного меду з кульбаби

Існують різні варіації та технології приготування цього меду. Ми зібрали для вас кілька незвичних рецептур.

Для класичної та швидкої в приготуванні варіації кульбабового меду тобі знадобляться такі інгредієнти:

свіжозірвані кульбаби — 300–500 шт.

цукор

вода 1:1, тобто 300–500 мл

Обробіть кульбабу: помийте та відділіть квіти від чашолистків.

Зірвані кульбаби залийте холодною водою. Доведіть суміш до кипіння і продовжуйте кип’ятити протягом двох годин.

Потім треба дістати з квіток сироп для майбутнього меду. Накрийте друшляк марлею та покладіть туди зварені кульбабки. Добре відтисніть квіти, щоб звідти вийшов сироп.

Після цього самі квіти можна прибрати, а в отриманий сироп додати весь цукор. Поставивши суміш на вогонь, кип’ятити ще сім – десять хвилин. Має вийти тягуча консистенція меду.

Для цікавішого смаку під час варіння меду можна додати в суміш лимонний сік або цедру лимона, а також різні трави й спеції: мелісу, чебрець, гвоздику, корицю тощо.

Після цього лишається лише розлити отриманий мед з кульбаб у стерилізовані банки.

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Рецепт меду з лимоном

Вам знадобляться такі інгредієнти:

свіжозірвані кульбаби — 300–500 шт.

цукор

лимон

вода 1:1, тобто 300–500 мл

Приготування цього меду займе близько двох діб. Але в ньому не відчувається гіркота квітки, саме тому господині дуже часто обирають саме його.

Треба обробити квіти, помити їх, висушити й відділити від стебла й листочків, лишивши саму жовту квітку.

Залити їх холодною водою на добу. Після цього треба добре їх відтиснути, знову залити водою і поставити варитися.

Цього разу кульбабка має кипіти на середньому вогні не більш ніж 15 хвилин. Наприкінці варіння додай попередньо нарізаний лимон разом з цедрою і знімай з вогню.

Залиш майбутній мед настоюватися на добу. Коли час мине, треба процідити рідину через марлю, викинути на марлю квіти й відтиснути і їх. В отриману суміш додати цукор і поставити варитися мед.

Секрет ідеальної густої, медової консистенції в тому, що сироп треба тричі довести до кипіння, а потім дати охолонути.

Лишиться тільки розлити кульбабовий мед у стерилізований посуд.

Рецепт меду з вишневим листям

Інгредієнти:

кульбабки 300–500 шт.

вода

листя вишні

м’ята

лимон

цукор

У цьому рецепті радять не мити квіти, а лише вибрати з них комах, щоб не вимити нектар.

Відділені від чашолистків жовті квіти залити водою, додати до них нарізаний лимон та вимите листя вишні. Довести суміш до кипіння, а потім дати відпочити добу.

Після цього процідити та відтиснути настояну суміш через марлю й викинути всі квітки й листя. Додати в отриманий сироп цукор і поставити варитися.

Треба довести до кипіння, а потім зменшити вогонь і варити протягом 40–50 хвилин.

Наприкінці, за п’ять хвилин до завершення варіння, додай у сироп м’яти, дай охолонути й розлий у стерилізовані ємкості мед з кульбаб.

Готово, смачного!

Цей мед містить багато вітамінів, тож він буде корисний для твого організму. Єдиний його мінус — це велика кількість цукру, як і в будь-якому варенні. Тому треба бути обережним(-ою) і не перейти межу з порцією.

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