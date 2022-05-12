Рятуєшся від тривожності солоденьким? Читай, чому це поганий антистрес і як злізти з цукрової голки

Під час війни, мабуть, багато хто відчув потяг до солодкого з більшою силою. Так зване заїдання стресу — поширена історія серед людей, які намагаються позбавитися від тривожності.

Тимчасово це справді може подіяти, але в довгостроковій перспективі такий “антистрес” криє в собі небезпечні для здоров’я наслідки. Нумо розбиратися разом.

Чи справді цукор рятує від тривожності

Цукор тимчасово пригнічує ділянку мозку, яка зазвичай активна під час тривоги. Це своєю чергою призупиняє викид гормону стресу — кортизолу. Саме тому після солоденького ми відчуваємо полегшення, проте цей ефект швидко минає.

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Тоді нам хочеться повернутися до стану спокою і ми з’їдаємо ще й ще. Зрештою, можна не помітити, як стаєш залежним(-ою) від солодкого.

Науковці довели, що споживання цукру тільки підвищує тривожність і вразливість до стресу. Одне дослідження 2017 року показало, що солоденьке може призводити до емоційних розладів, оскільки викликає раптові стрибки та падіння рівня цукру в крові.

Як наслідок, людина стає дратівливою, нервозною та має “емоційні гойдалки”. У довгостроковій перспективі це впливає на психологічне здоров’я.

Чим ще небезпечний цукор

Науковці пов’язують цукор із:

запальними процесами в організмі;

дефіцитом поживних речовин;

збільшенням ваги;

діабетом;

ожирінням;

захворюваннями серця, нирок і печінки;

підвищенням тривожності та іншими розладами психічного здоров’я.

Рафінований цукор і продукти, які багаті на цукор, зазвичай бідні на поживні речовини. А ще солодке погіршує засвоєння організмом важливих вітамінів і мінералів. Через це першочергово страждають мозок та нервова система.

Чим замінити цукор

Звісно, говорити завжди легше, ніж робити. Тому варто відмовлятися від цукру поступово, але наполегливо. Ось кілька порад, як зіскочити з цукрової голки.

Спочатку уникай очевидних солодощів: тортів, печива, шоколаду, пудингів, тістечок, морозива тощо. Щоб не мати зайвих спокус потягнутися в магазині до полиць із ними, не ходи на шопінг голодним(-ою).

Гарною ідеєю буде завести звичку читати перелік інгредієнтів на етикетках харчових продуктів, оскільки 75% упакованих продуктів містять доданий цукор. Так-так, навіть фітнес-батончики, йогурти та смузі. Та навіть солоні продукти, наприклад, консерви та соуси часто містять прихований цукор.

Замінити солодощі можуть фрукти, які багаті на поживні речовини. Проте пам’ятай, що фрукти теж містять багато простого цукру, тому варто обмежити їх споживання до двох – трьох на день. Щоб урізноманітнити свій раціон, їж солодкі овочі: кабачки, гарбузи та моркву.

Якщо вже дуже кортить солоденького, згадай про стевію — найкращий натуральний підсолоджувач.

Здорова та збалансована дієта зменшить тягу до цукру. Адже організм задовольнятиме свої потреби у вітамінах та мінералах, а отже, не залишатиметься голодним і не благатиме тебе про швидкі вуглеводи.

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