Відволікання порушує перетравлення їжі — сім причин, чому за столом треба відкласти гаджети в бік

Хто зараз читає цей матеріал та їсть — підніміть руки. Багато людей не хочуть “марнувати” час за їжею, тому шукають, чим би зайняти мозок. На думку, звісно, приходить телефон чи телевізор з новинною стрічкою.

Проте цифрова залежність шкодить не лише психологічному, а й фізичному здоров’ю та може призводити до проблем зі шлунково-кишковим трактом. Нутриціологиня Анастасія Голобородько навела сім причин, чому потрібно відкласти гаджети під час їжі, особливо дітям.

Контроль над процесом насичення

Відволікання на ТБ, мультик чи стрічку соцмереж порушує механізм перетравлення їжі. Погано пережована їжа — недостатнє засвоєння поживних речовин, — написала фуд-терапевтка у своєму Instagram.

У такому випадку наш мозок зайнятий обробкою інформації й не фокусується на тому, що лежить на тарілці.

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Усвідомлений вибір

Голобородько переконує, що їжа “на ходу”, “за компанію”, “на автоматі” — неефективні моделі харчової поведінки.

Якщо йдеться про дитяче харчування, то звертай увагу малюків на продукти, описуй їхні властивості: “Поглянь, які в тебе яскраві та хрумкі овочі, соковите м’ясо, теплий і м’який омлет!”

Відчуття моменту насичення

Людина, яка їсть і відволікається на телефон чи телевізор, не відчуває, коли наїдається, тож споживає більше, ніж це потрібно.

Повнота смакового насичення

Ті, хто погано пережовує їжу та швидко її ковтає, насправді не насичують свої смакові рецептори. Тож якщо ця історія про тебе, знайди за столом людину, яка смакує їжу та робить це повільніше за тебе. Спробуй їсти в її темпі, не граючи в перегони.

Насолода від спілкування

Особливо під час війни так важливо відчувати підтримку та тепло родини. Замість того, щоб давати дитині планшет чи телефон за столом, сядьте всі разом та поговоріть, насолоджуючись стравою. Так сформується особистість, а не залежність від гаджетів.

Підготовка шлунку

Спільний повноцінний прийом їжі може розвивати в дитині самостійність та відповідальність, коли

вибір продуктів на столі різноманітний та збалансований, — зазначає Голобородько.

Прибери напівфабрикати та додай свіжі продукти залежно від сезону. Залучай дитину до процесу готування та сервірування столу, адже коли ми накладаємо їжу на тарілку, то відчуваємо її аромат, бачимо привабливу картинку, яка викликає апетит.

У цей час виробляються корисні травні ферменти, які готують тіло до прийому їжі. Якщо ж дитина в цьому не бере участь, а просто отримує тарілку, сидячи з гаджетом, то їжа опиняється в непідготовленому шлунку. Це може призвести до проблем з ШКТ.

Отримання задоволення

За словами нутриціологині, їжа повинна приносити насолоду. Навчи малюка розбиратися в смаках та інгредієнтах, проговорюй, що ця страва гостра, солона, солодка, кисла тощо. Пам’ятай, що рецептори швидко звикають до смаків, тому не привчай дитину до штучної їжі.

Залежність від гаджетів працює у дві сторони: щоб розтягнути перегляд контенту ми їмо не лише більше, а й набагато довше. І навпаки — навіть якщо беремо до рук телефон не під час прийому їжі, то нам автоматично хочеться щось перекусити.

Харчування дітей навіть у складні часи за можливості має бути збалансованим та поживним. Лікарка-дієтологиня Ірина Яким розповіла, чим годувати дітей під час війни.