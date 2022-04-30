Їжа та рецепти

Відволікання порушує перетравлення їжі — сім причин, чому за столом треба відкласти гаджети в бік

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Квітня 2022, 13:00
Чому не варто відволікатися на гаджети під час їжі
Фото: Unsplash

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