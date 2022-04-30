Отвлечение нарушает переваривание пищи — семь причин, почему за столом нужно отложить гаджеты в сторону

Кто сейчас читает этот материал и ест — поднимите руки. Многие люди не хотят “попусту тратить” время за едой, поэтому ищут, чем бы занять мозг. На мысль, конечно, приходит телефон или телевизор с новостями.

Цифровая зависимость вредит не только психологическому, но и физическому здоровью и может приводить к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Нутрициолог Анастасия Голобородько привела семь причин, почему нужно отложить гаджеты во время еды, особенно детям.

Контроль за процессом насыщения

Отвлечение на ТВ, мультик или ленту соцсетей нарушает механизм переваривания пищи. Плохо пережеванная пища — недостаточное усвоение питательных веществ, — написала фуд-терапевт в своем Instagram.

В таком случае наш мозг занят обработкой информации и не фокусируется на том, что лежит на тарелке.

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Осознанный выбор

Голобородько убеждает, что еда “на ходу”, “за компанию”, “на автомате” — неэффективные модели пищевого поведения.

Если речь идет о детском питании, то обращай внимание малышей на продукты, описывай их свойства: “Посмотри, какие у тебя яркие и хрустящие овощи, сочное мясо, теплый и мягкий омлет!”

Чувство момента насыщения

Человек, который ест и отвлекается на телефон или телевизор, не чувствует, когда наедается, поэтому потребляет больше, чем нужно.

Полнота вкусового насыщения

Те, кто плохо пережевывает пищу и быстро ее проглатывает, на самом деле не насыщают свои вкусовые рецепторы. Если эта история о тебе, найди за столом человека, который наслаждается едой и делает это медленнее тебя. Попробуй есть в его темпе, не играя в перегонки.

Наслаждение от общения

Особенно во время войны так важно чувствовать поддержку и тепло семьи. Вместо того чтобы давать ребенку планшет или телефон за столом, сядьте вместе и поговорите, наслаждаясь блюдом. Так сформируется личность, а не зависимость от гаджетов.

Подготовка желудка

Совместный полноценный прием пищи может развивать в ребенке самостоятельность и ответственность, когда выбор продуктов на столе разнообразен и сбалансирован, — отмечает Голобородько.

Убери полуфабрикаты и добавь свежие продукты в зависимости от сезона. Вовлекай ребенка в процесс приготовления и сервировки стола, ведь когда мы накладываем еду на тарелку, то чувствуем ее аромат, видим привлекательную картинку, вызывающую аппетит.

В это время вырабатываются полезные пищеварительные ферменты, которые готовят тело к приему пищи. Если ребенок в этом не участвует, а просто получает тарелку, сидя с гаджетом, то пища оказывается в неподготовленном желудке. Это может привести к проблемам с ЖКТ.

Получение удовольствия

По словам нутрициолога, пища должна доставлять наслаждение. Научи малыша разбираться во вкусах и ингредиентах, проговаривай, что это блюдо острое, соленое, сладкое, кислое и т.д. Помни, что рецепторы быстро привыкают ко вкусам, поэтому не приучай ребенка к искусственной пище.

Зависимость от гаджетов работает в две стороны: чтобы растянуть просмотр контента, мы едим не только больше, но и гораздо дольше. И наоборот — даже если берем в руки телефон не во время еды, то нам автоматически хочется что-то перекусить.

Питание детей даже в сложные времена, по возможности, должно быть сбалансированным и питательным. Врач-диетолог Ирина Яким рассказала, чем кормить детей во время войны.