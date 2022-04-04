Стресс, дорога, экономия: как питаться детям во время войны. Советы врача Ирины Яким

Важнейший принцип в питании детей во время войны, чтобы оно просто было. При возможности следует делать его сбалансированным, питательным.
Совместно с врачом-диетологом Ириной Яким расскажем тебе о рационе для детей и подростков в эти нестабильные времена. Рассматриваем ситуации относительной безопасности и критические.
Ирина Яким
Эксперт объясняет, что теперь детям важно максимально возвращаться к привычной рутине (при возможности), хотя бы минимально отработать режим. Должны быть три основные приема пищи, малышам желательны два дополнительных перекуса.
При формировании рациона учитывай возраст, пол и расходование энергии своих сына, дочери.
Необходимо примерное количество калорий в сутки (согласно рекомендациям питания для американцев 2020-2025, Dietary Guidelines for Americans 2020-2025):
Что касается подростков, особенно мужского пола, то дневная норма может достигать 3200 калорий, поскольку это период активного роста, полового созревания.
В целом врач советует соблюдать хотя бы 1500 калорий в сутки.
Фото: Pixabay
Теперь поговорим о рационе. Добавь основные группы продуктов:
Если позволяет кошелек, то ежедневно формируй тарелку здорового питания.
— В идеале половину рациона должны составлять овощи, фрукты. Четверть — цельнозерновые либо другие зерновые — это все крупы, цельнозерновые хлебцы, хлеб, макаронные изделия. И еще четверть — белковая пища — мясо, рыба.
Всегда должна преобладать цельнозерновая, белковая пища и волокна, ведь они дольше насыщают и полезнее частых перекусов быстрыми углеводами.
Что касается десерта (добавленного сахара), то сбалансированное питание позволяет его до 10% из дневного рациона.
Что касается десерта (добавленного сахара), то сбалансированное питание позволяет его до 10% из дневного рациона.
При этом не забывай о движении своих детей, хотя бы несколько минимальных упражнений каждый день.
Ирина Яким говорит о ежедневном меню, которое придает здоровья и бодрости.
— На завтрак может быть омлет с салатом или овсяная каша с ломтиками сыра и овощами. Если сладкий завтрак, то овсяная каша с фруктами и мягкий сыр, чтобы был источник белка.
На обед диетолог предлагает кашу (гречневая, рис, булгур, ячневая, кускус) с нежирным мясом или рыбой, салат либо тушеные, консервированные, свежие овощи.
— Главный принцип — всегда стараться приближаться к тарелке рационального питания. Это каша, мясо, рыба или яйца, салат.
Нет мяса, рыбы? Вот хороший источник белка: соя, фасоль, чечевица, горох, в том числе консервированный. Идеально добавить яйца и сыр.
Сейчас мы все переживаем немалое потрясение, потому важно не вредить себе перееданием/недоеданием.
Ирина Яким отмечает, что в нестабильных ситуациях нужно уяснить, насколько они влияют на психологическое состояние. По ее словам, у некоторых взрослых, подростков, детей есть склонность к так называемому психогенному перееданию. У кого-то случается психогенная рвота. Бывает расстройство выборочного питания, что чаще распространено среди дошкольников.
Они могут выбирать пищу по цвету, форме, вкусу.
Они могут выбирать пищу по цвету, форме, вкусу.
Во время стресса взрослый должен задавать себе вопрос: я ем, потому что голоден/голодна? Или ем, потому что мне грустно? Надо отличать обычный голод и желание заедать плохое настроение. Это можно обсудить со своими старшими детьми.
В целом разные ситуации способны провоцировать у детей расстройства пищевого поведения. Например, компульсивное (психогенное) переедание, анорексия, булимия. В таких случаях врач-диетолог обязательно сотрудничает с психотерапевтом. Терапия проводится с ребенком и его семьей.
Питание — это социальный процесс, поэтому важно, чтобы семья поддерживала ребенка.
Питание — это социальный процесс, поэтому важно, чтобы семья поддерживала ребенка.
Очень ценно, что при содействии волонтеров можно получить бесплатную психологическую помощь. Если замечаешь резкие изменения в поведении сына, дочери, то есть предложение бесплатных консультаций психологов. Но, в первую очередь, направляйтесь вместе к семейному врачу.
Война отправляет украинцев в изнурительные поездки и не всегда удается иметь нормальную еду с собой. Но в любом случае путешествие легче пережить с питательным перекусом. Поэтому при возможности положи ребенку бутерброды с нежирным мясом, курятиной, индюшатиной, с овощами и на цельнозерновом хлебе. Это идеальный вариант.
Хороший перекус — цельнозерновые хлебцы, яблоки, бананы, сухофрукты. Но в пути важна именно белковая пища, так как она дольше насыщает.
— Также хороший источник белка — твердый сыр, орехи (это и полиненасыщенные жиры). Орехи следует брать несоленые, потому что высокое содержание соли имеет свои риски, например, повышение артериального давления, образование камней в почках.
Диетолог акцентирует, что при нынешней ситуации в Украине едим в зависимости от ресурсов, теперь вся еда — это плюс. Детям в укрытиях категорически нельзя голодать.
В условиях стресса каждая калория — важна. Если нет возможности выбирать, то используем то, что есть. Максимально важно иметь доступ к глюкозе хотя бы в оптимальном количестве и к питьевой воде.
В условиях стресса каждая калория — важна. Если нет возможности выбирать, то используем то, что есть. Максимально важно иметь доступ к глюкозе хотя бы в оптимальном количестве и к питьевой воде.
Во времена оккупации главное — выжить.
— Если есть только углеводы — питаемся только ими. Важно в принципе есть, потому что обычно дети в период активного роста нуждаются в множестве калорий. Если ситуация критическая, нет пищи — тогда нужно давать подслащенную воду.
В целом врач убеждена, что можно питаться рационально и бюджетно одновременно. Тем более, что помогают волонтеры, приезжает гуманитарная помощь.
Главное правило — старайся придерживаться тарелки рационального питания для детей — от малышей до подростков.
Если есть возможность готовить сбалансировано, то так и поступай. Если нет, то выходим из того, что имеется. Каждая калория важна, а особенно — для деток.
Обрати внимание на срок годности и целостности упаковки.
Обрати внимание на срок годности и целостности упаковки.
Учитывай составляющие продуктов, особенно те, что на первом месте в списке, потому что их больше всего. Чем меньше всего в перечне — тем меньше там консервантов и всего бесполезного.
Кстати, мы знаем, как вкусно готовить из всего. Вот недавно писали об оригинальных и простых блюдах из круп и картофеля.