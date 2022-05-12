Спасаешься от тревожности сладеньким? Читай, почему это плохой антистресс и как слезть с сахарной иглы

Во время войны, наверное, многие ощутили тягу к сладкому с большей силой. Так называемое заедание стресса — распространенная история среди людей, пытающихся избавиться от тревожности.

Временно это и вправду может подействовать, но в долгосрочной перспективе такой “антистресс” кроет в себе опасные для здоровья последствия. Давай разбираться вместе.

Действительно ли сахар спасает от тревожности

Сахар временно угнетает область мозга, которая обычно активна во время тревоги. Это в свою очередь приостанавливает выброс гормона стресса — кортизола. Именно поэтому после сладенького мы чувствуем облегчение, но этот эффект быстро проходит.

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Тогда нам хочется вернуться в состояние покоя и мы съедаем еще и еще. В конце концов, можно не заметить, как становишься зависимым от сладкого.

Ученые доказали, что потребление сахара только повышает тревожность и уязвимость к стрессу. Одно исследование 2017 года показало, что сладенькое может приводить к эмоциональным расстройствам, поскольку вызывает внезапные скачки и падение уровня сахара в крови.

Как следствие — человек становится раздражительным, нервозным и имеет “эмоциональные качели”. В долгосрочной перспективе это оказывает влияние на психологическое здоровье.

Чем еще опасен сахар

Ученые связывают сахар с:

воспалительными процессами в организме;

дефицитом питательных веществ;

увеличением веса;

диабетом;

ожирением;

заболеваниями сердца, почек и печени;

повышением тревожности и другими расстройствами психического здоровья.

Рафинированный сахар и продукты, богатые сахаром, обычно бедные питательными веществами. А еще сладкое ухудшает усвоение организмом важных витаминов и минералов. Из-за этого в первую очередь страдают мозг и нервная система.

Чем заменить сахар

Конечно, говорить всегда легче, чем делать. Поэтому следует отказываться от сахара постепенно, но упорно. Вот несколько советов, как соскочить с сахарной иглы.

Для начала избегай очевидных сладостей: тортов, печенья, шоколада, пудингов, пирожных, мороженого и т.д. Чтобы не иметь лишних соблазнов потянуться в магазине к полкам с ними, не ходи на шопинг голодным.

Хорошей идеей будет завести привычку читать список ингредиентов на этикетках пищевых продуктов, поскольку 75% упакованных продуктов содержат добавленный сахар. Да-да, даже фитнес-батончики, йогурты и смузи. И даже соленые продукты, например, консервы и соусы часто содержат скрытый сахар.

Заменить сладости могут фрукты, богатые питательными веществами. Однако помни, что фрукты тоже содержат много простого сахара, поэтому следует ограничить их потребление до двух – трех в день. Чтобы разнообразить свой рацион, ешь сладкие овощи: кабачки, тыкву и морковь.

Если уж очень хочется сладенького, вспомни о стевии — лучшем натуральном подсластителе.

Здоровая и сбалансированная диета снизит тягу к сахару. Ведь организм будет удовлетворять свои потребности в витаминах и минералах, а значит, не будет оставаться голодным и умолять тебя о быстрых углеводах.

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