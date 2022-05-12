Мед из одуванчика — подборка вкусных рецептов

Мед из одуванчиков — это не новое, а хорошо забытое старое, ведь с давних времен было известно о полезных и целебных свойствах этого растения.

Он может пригодиться при лечении печени, астмы, бронхита, артрита, запоров, а также поможет быстрее восстановиться после лечения желчного пузыря, легких и сердца.

Однако есть один нюанс. Для того чтобы сохранить все целебные свойства, нужно правильно обработать одуванчик. Поэтому в народе из него варят одуванчиковый мед, или его еще называют одуванчиковым вареньем.

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Секреты приготовления идеального меда

Перед началом приготовления нужно собрать цветы. А как это правильно делать, чтобы мед получился насыщенным, вкусным и полезным? Вот несколько советов.

Одуванчики надо собирать в самый активный период цветения. Тогда все цветки распустились и содержат много нектара. Важно собирать их подальше от городских улиц и автострад. Если накануне шел дождь, то лучше подождать с приготовлением меда несколько дней. Это необходимо, чтобы в одуванчике накопился мед. Цветки лучше срезать, а не срывать, а перед началом приготовления хорошо промыть их водой.

Рецепт классического меда из одуванчика

Существуют разные варианты и технологии приготовления этого меда. Мы собрали несколько необычных рецептур.

Для классического и быстрого в приготовлении варианта одуванчика тебе понадобятся следующие ингредиенты:

свежесорванные одуванчики — 300–500 шт.

сахар

вода 1:1, то есть 300–500 мл

Обработайте одуванчик: помойте и отделите цветки от чашелистиков.

Сорванные одуванчики залейте холодной водой. Доведите смесь до кипения и продолжайте кипятить в течение двух часов.

Затем нужно достать из цветков сироп для будущего меда. Накройте дуршлаг марлей и положите туда сваренные одуванчики. Хорошо отожмите цветы, чтобы оттуда вышел сироп.

После этого сами цветки можно убрать, а в полученный сироп добавить весь сахар. Поставить смесь на огонь и кипятить еще семь – десять минут. Должна получиться тягучая консистенция меда.

Для более интересного вкуса в процессе варения меда можно добавить в смесь лимонный сок или цедру лимона, а также различные травы и специи: мелиссу, тимьян, гвоздику, корицу и т.п.

После этого остается только разлить полученный мед из одуванчиков в стерилизованные банки.

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Рецепт меда с лимоном

Тебе понадобятся следующие ингредиенты:

свежесорванные одуванчики — 300–500 шт.

сахар

лимон

вода 1:1, то есть 300–500 мл

Приготовление этого меда займет около двух суток. Но в нем не чувствуется горечь цветка, поэтому хозяйки очень часто выбирают именно его.

Надо обработать цветки, помыть их, высушить и отделить от стебля и листочков, оставив только желтый цветок.

Залить их холодной водой на сутки. После этого хорошенько отжать, снова залить водой и поставить вариться.

На этот раз одуванчик должен кипеть на среднем огне не более 15 минут. В конце добавь предварительно нарезанный лимон вместе с цедрой и снимай с огня.

Оставь будущий мед настаиваться на сутки. По истечении времени нужно процедить всю жидкость через марлю, положить на марлю цветы и отжать их. В получившуюся смесь добавить сахар и поставить вариться мед.

Секрет идеальной густой медовой консистенции в том, что сироп нужно трижды довести до кипения, а затем дать остыть.

Остается только разлить одуванчиковый мед в стерилизованную посуду.

Рецепт меда с вишневыми листьями

Ингредиенты:

одуванчики 300–500 шт.

вода

листья вишни

мята

лимон

сахар

В этом рецепте советуют не мыть цветы, а только выбрать из них насекомых, чтобы не вымыть нектар.

Отделенные от чашелистиков желтые цветы залить водой, добавить к ним нарезанный лимон и промыть листья вишни. Довести всю эту смесь до кипения, затем дать отдохнуть сутки.

После этого процедить и отжать настойку через марлю и выбросить все цветки и листья. Добавить в полученный сироп сахар и поставить вариться.

Надо довести до кипения, а затем убавить огонь и варить в течение 40–50 минут.

В самом конце, буквально за пять минут до завершения, добавь в сироп мяту, дай остыть и разлей мед из одуванчиков в стерилизованные емкости.

Готово, приятного аппетита!

Этот мед содержит много витаминов, поэтому он будет полезен твоему организму. Единственный его минус — это большое количество сахара, как и в любом варенье. Поэтому нужно быть осторожным и не перестараться с порцией.

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