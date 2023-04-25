Джерело енергії та здоров’я мозку — чим корисні горіхи та які вони бувають

Подейкують, що горіхи з’явилися за тисячі років до нашої ери. Ними ласували давні люди і вже тоді помічали велику користь. Які бувають види горіхів, скільки їх можна їсти день? Чим корисні горіхи та кому їх можна їсти — читай про всі подробиці в нашому матеріалі.

Чим корисні горіхи: факти, про які ти міг/могла не знати

Те, що горіхи дуже корисні, знає чи не кожен. У них міститься вітамін Е, магній, залізо, фосфор, омега-3 та велика кількість білків. Усе це дає горіхам властивості антиоксидантів, боротьби проти серцево-судинних захворювань.

Кілька горіхів на день підвищать гемоглобін, покращать стан шкіри, кісток, нігтів та волосся. Вони допомагають діяльності мозку та запобігають деменції, а ще депресії.

Найкориснішими горіхами є волоські, адже містять антиоксиданти та омега-3, а ще вітамін Е, фолат та магній, які є важливими для здоров’я кісток та мозку. На другому та третьому місці за користю є мигдальний горіх та фундук.

Купувати кожен вид окремо може бути дорого. Тому, щоб зберегти кошти та отримати максимальну кількість поживних речовин, можна купувати суміші.

Узагалі існує дуже багато видів горішків. Найпоширенішими є волоські, мигдальні, фундук, пекан, ліщина, кедрові, макадамія, кеш’ю, арахіс та фісташка.

Деякі види горіхів можна давати навіть собакам як ласощі, наприклад макадамію, але перед цим краще проконсультуватися з ветеринаром.

Скільки горіхів можна їсти на день

На день можна їсти зовсім небагато горіхів, адже вони дуже ситні та калорійні. Лікарі рекомендують щодня їсти по кілька штук. Оптимальна кількість — до десяти. Горіхи бажано їсти людям, які хочуть контролювати вагу, знизити холестерин. До речі, раніше ми розповідали, які ще продукти знижують холестерин.

Вони будуть особливо корисними для веганів, вегетаріанців та тих, у кого є порушення роботи мозку.

Небажано їсти горіхи:

людям з алергією та підвищеним ризиком анафілаксії;

тим, хто страждає на ожиріння, діабет, хвороби серця. Проконсультуйся з лікарем про власну допустиму норму продукту;

дітям до п’яти років — горіхи можуть бути небезпечними через загрозу ковтання.

Щоб максимально зберігати корисні властивості продукту, горіхи мають лежати в темному та прохолодному місці.

Дуже смачним і корисним для здоров’я є поєднання горіхів з медом. Раніше ми розповідали про незвичайні види меду та їхню користь.

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