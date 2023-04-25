Джерело енергії та здоров’я мозку — чим корисні горіхи та які вони бувають

Подейкують, що горіхи з’явилися за тисячі років до нашої ери. Ними ласували давні люди і вже тоді помічали велику користь. Які бувають види горіхів, скільки їх можна їсти день? Чим корисні горіхи та кому їх можна їсти — читай про всі подробиці в нашому матеріалі.
Те, що горіхи дуже корисні, знає чи не кожен. У них міститься вітамін Е, магній, залізо, фосфор, омега-3 та велика кількість білків. Усе це дає горіхам властивості антиоксидантів, боротьби проти серцево-судинних захворювань.
Кілька горіхів на день підвищать гемоглобін, покращать стан шкіри, кісток, нігтів та волосся. Вони допомагають діяльності мозку та запобігають деменції, а ще депресії.
Найкориснішими горіхами є волоські, адже містять антиоксиданти та омега-3, а ще вітамін Е, фолат та магній, які є важливими для здоров’я кісток та мозку. На другому та третьому місці за користю є мигдальний горіх та фундук.
Купувати кожен вид окремо може бути дорого. Тому, щоб зберегти кошти та отримати максимальну кількість поживних речовин, можна купувати суміші.
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Узагалі існує дуже багато видів горішків. Найпоширенішими є волоські, мигдальні, фундук, пекан, ліщина, кедрові, макадамія, кеш’ю, арахіс та фісташка.
Деякі види горіхів можна давати навіть собакам як ласощі, наприклад макадамію, але перед цим краще проконсультуватися з ветеринаром.
На день можна їсти зовсім небагато горіхів, адже вони дуже ситні та калорійні. Лікарі рекомендують щодня їсти по кілька штук. Оптимальна кількість — до десяти. Горіхи бажано їсти людям, які хочуть контролювати вагу, знизити холестерин. До речі, раніше ми розповідали, які ще продукти знижують холестерин.
Вони будуть особливо корисними для веганів, вегетаріанців та тих, у кого є порушення роботи мозку.
Небажано їсти горіхи:
Щоб максимально зберігати корисні властивості продукту, горіхи мають лежати в темному та прохолодному місці.
Дуже смачним і корисним для здоров’я є поєднання горіхів з медом. Раніше ми розповідали про незвичайні види меду та їхню користь.
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