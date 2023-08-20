Коли остаточно вирішив не мати дітей. Вазектомія: що це, для чого та чому набирає популярності

Сучасний світ неперервно розвивається, і технології в галузі медицини надають нам можливості контролювати багато аспектів нашого життя, зокрема й репродуктивне здоров’я. Хоча сьогодні існує безліч методів контрацепції, деякі з них вирізняються своєю надійністю.

Вазектомія — один із таких методів. Ця хірургічна операція для чоловіків стала справжнім проривом в контрацепції. Що вона собою являє, чому набирає популярності у всьому світі, а також про її переваги та ризики пояснили у виданні NHS.

Що таке вазектомія

Вазектомія — це хірургічний метод контрацепції для чоловіків, за якого перерізаються або перев’язуються сім’явивідні протоки — трубки, які несуть сперму від яєчок чоловіка до пеніса.

Зараз також дивляться

Це зупиняє сперматозоїди, які раніше потрапляли у сперму чоловіка. В результаті цього чоловік стає стерильним.

А для того, щоб чоловік міг дізнатися, чи спрацювала операція, приблизно через 12 тижнів відбирають зразок сперми, який перевірять на наявність сперматозоїдів у ньому.

Якщо результати аналізів підтверджують, що у спермі відсутні сперматозоїди — операція вважається успішною.

Навіщо роблять цю операцію

Головна мета вазектомії — безпліддя. Ця операція є одним з найбільш ефективних методів контрацепції, з ефективністю близько 99%. Вона проводиться один раз і назавжди.

Отже, чоловіки, які вирішили пройти через цю процедуру, мусять бути впевненими у своєму рішенні не мати дітей у майбутньому.

Переваги та недоліки вазектомії

Переваги даної процедури:

вазектомія більш ніж на 99% ефективна для запобігання вагітності;

довгострокові наслідки для здоров’я рідкісні;

це не впливає на рівень гормонів, статевий потяг і не заважає під час сексу;

вазектомія — простіша та безпечніша альтернатива жіночій стерилізації.

Як і будь-яка хірургічна процедура, вазектомія має певні ризики. Серед них:

запалення або інфекція на місці операції;

гематома або крововилив у мошонці;

біль або дискомфорт у мошонці;

рідко, але можливе повернення сперматозоїдів у сім’яні протоки, що може викликати неочікувану вагітність партнера.

Чому ця процедура набирає популярності у світі

Ефективність. Вазектомія вважається одним з найбільш ефективних методів контрацепції.

Вазектомія вважається одним з найбільш ефективних методів контрацепції. Одноразовість. Операція проводиться один раз, а потім немає потреби в інших формах контрацепції.

Операція проводиться один раз, а потім немає потреби в інших формах контрацепції. Безпечність. В порівнянні з подібними операціями для жінок, такими як тубектомія, вазектомія є менш інвазивною та менш ризикованою.

В порівнянні з подібними операціями для жінок, такими як тубектомія, вазектомія є менш інвазивною та менш ризикованою. Свідоме батьківство. У сучасному світі люди все більше дбають про планування сім’ї, а вазектомія дає можливість контролювати процес зачаття.

Але про контрацепцію важливо думати обом партнерам. Раніше ми розповідали про основні види захисту для чоловіків і жінок та про їхні переваги та недоліки.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.