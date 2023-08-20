Коли остаточно вирішив не мати дітей. Вазектомія: що це, для чого та чому набирає популярності

Сучасний світ неперервно розвивається, і технології в галузі медицини надають нам можливості контролювати багато аспектів нашого життя, зокрема й репродуктивне здоров’я. Хоча сьогодні існує безліч методів контрацепції, деякі з них вирізняються своєю надійністю.
Вазектомія — один із таких методів. Ця хірургічна операція для чоловіків стала справжнім проривом в контрацепції. Що вона собою являє, чому набирає популярності у всьому світі, а також про її переваги та ризики пояснили у виданні NHS.
Вазектомія — це хірургічний метод контрацепції для чоловіків, за якого перерізаються або перев’язуються сім’явивідні протоки — трубки, які несуть сперму від яєчок чоловіка до пеніса.
Це зупиняє сперматозоїди, які раніше потрапляли у сперму чоловіка. В результаті цього чоловік стає стерильним.
А для того, щоб чоловік міг дізнатися, чи спрацювала операція, приблизно через 12 тижнів відбирають зразок сперми, який перевірять на наявність сперматозоїдів у ньому.
А для того, щоб чоловік міг дізнатися, чи спрацювала операція, приблизно через 12 тижнів відбирають зразок сперми, який перевірять на наявність сперматозоїдів у ньому.
Якщо результати аналізів підтверджують, що у спермі відсутні сперматозоїди — операція вважається успішною.
Головна мета вазектомії — безпліддя. Ця операція є одним з найбільш ефективних методів контрацепції, з ефективністю близько 99%. Вона проводиться один раз і назавжди.
Отже, чоловіки, які вирішили пройти через цю процедуру, мусять бути впевненими у своєму рішенні не мати дітей у майбутньому.
Отже, чоловіки, які вирішили пройти через цю процедуру, мусять бути впевненими у своєму рішенні не мати дітей у майбутньому.
Переваги даної процедури:
Як і будь-яка хірургічна процедура, вазектомія має певні ризики. Серед них:
Але про контрацепцію важливо думати обом партнерам. Раніше ми розповідали про основні види захисту для чоловіків і жінок та про їхні переваги та недоліки.
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