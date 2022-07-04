Губишся у розмаїтті методів контрацепції? Гінекологиня розповіла про основні види, їхні переваги та недоліки

У сучасному світі існує велика кількість методів контрацепції. Та розібратись у їхньому різноманітті, перевагах та недоліках доволі складно.
Лікарка гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко розповіла про найпоширеніші варіанти захисту для чоловіків та жінок, а також дала поради, як правильно обрати метод саме для тебе.
У матеріалі ти дізнаєшся більше про:
Контрацепція — це засоби для запобігання небажаній вагітності. Проте є й інші варіанти використання захисту.
Наприклад, внутрішньоматкова система може зменшувати рясність менструальних виділень.
Інколи комбіновані оральні контрацептиви (КОК) застосовуються для покращення стану шкіри, зменшення болі та рясності виділень. А презервативи захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).
Але це все є лише побічними ефектами, а не самоціллю контрацепції. Тому загалом вона потрібна лише тим парам, які не хочуть мати дітей на конкретному етапі свого життя.
Але це все є лише побічними ефектами, а не самоціллю контрацепції. Тому загалом вона потрібна лише тим парам, які не хочуть мати дітей на конкретному етапі свого життя.
Фото: osaulenkomd / Instagram
Перев’язка маткових труб у жінок та вазектомія у чоловіків вважаються найнадійнішими методами контрацепції.
На жаль, це процес майже незворотний. Після хірургічного втручання жінка може завагітніти лише за допомогою екстракорпорального запліднення, а чоловіки можуть мати дітей після відновлювальної операції. Утім, її ефективність не перевищує 55%.
В Україні ця процедура не має попиту, хоч у США, наприклад, жіноча стерилізація є другим за популярністю методом контрацепції.
В Україні ця процедура не має попиту, хоч у США, наприклад, жіноча стерилізація є другим за популярністю методом контрацепції.
Вона підійде жінкам, яким небезпечно вагітніти за станом здоров’я, або парам, які вже мають дітей та не планують більше поповнювати родину.
Та навіть стерилізація не дає 100% гарантій ефективності. Шанси завагітніти становлять 1:2000 після вазектомії та 1:200 у разі перетину маткових труб.
Фото: Unsplash
За словами Осауленко, проти Європи та Штатів в Україні дуже мало жінок приймають оральні контрацептиви.
Це пов’язано, зокрема, з тим, що ГК окутана, певно, найбільшою кількістю народних міфів.
Один із прикладів — думка про те, що оральні контрацептиви впливають на схуднення чи набір ваги пацієнтки. Але це не так.
Усі жінки різні, але гормональна контрацепція не впливає на вагу. Дуже часто нам легко звинуватити контрацептив у набранні ваги, не помічаючи зміни в режимі харчування, якості їжі тощо, — зазначає гінекологиня.
Усі жінки різні, але гормональна контрацепція не впливає на вагу. Дуже часто нам легко звинуватити контрацептив у набранні ваги, не помічаючи зміни в режимі харчування, якості їжі тощо, — зазначає гінекологиня.
З її досвіду, деякі жінки навпаки дуже худнуть на фоні застосування КОКів, але все одно чіткої кореляції між вагою людини та прийомом гормональних контрацептивів немає.
У лікарів наразі немає єдиної думки щодо необхідності обстеження перед призначенням гормональної контрацепції. Проте в більшості країн світу аналізи не проводяться, тому що це вважається економічно невиправданим.
Хоча дослідження справді можна проводити для досягнення найкращого ефекту та зниження ризику побічних дій. Рішення про це ухвалює лікар у кожному окремому випадку індивідуально.
Проте в будь-якому разі лікар має виміряти тиск пацієнтки, спитати про сімейний анамнез (чи не було в родичів ранніх інфарктів чи інсультів) та виміряти масу тіла.
Якщо в жінки є хронічні ендокринологічні захворювання, проблеми зі щитоподібною залозою, то краще перевірити свій стан здоров’я перед тим, як застосовувати гормональну контрацепцію.
Загалом гінекологиня наголошує, що ні лікування акне, ні регуляція менструального циклу, ні зниження чи збільшення ваги не є показниками для застосування гормональної контрацепції.
Адже, як було сказано на початку матеріалу, основна мета будь-якої контрацепції — запобігання небажаній вагітності.
ВМС — пластиковий пристрій розміром приблизно 3х3 см. Найчастіше має Т-подібну форму, хоча можливі й інші варіанти.
ВМС вводиться в порожнину матки за допомогою спеціального провідника.
ВМС можуть містити:
Будь-який фізичний метод може дати якесь пошкодження. Але якщо дотримуватись рекомендацій, то ВМС не зменшує імовірність вагітніти в майбутньому, — каже гінекологиня.
Будь-який фізичний метод може дати якесь пошкодження. Але якщо дотримуватись рекомендацій, то ВМС не зменшує імовірність вагітніти в майбутньому, — каже гінекологиня.
Для зниження ризиків розвитку запального процесу в статевих органах жінки перед використанням спіралі лікар може провести цитологію та мікроскопію виділень з піхви.
Звісно, найпопулярнішим бар’єрним методом контрацепції є презервативи. Секс у презервативі робить його в 10 000 разів безпечнішим, ніж без.
Попри те, що теоретичний ризик завагітніти при використанні презерватива становить усього 2%, на практиці він підвищується до 12%. Це пов’язано з тим, що дехто використовує цей метод неправильно.
Щоб досягти максимальної ефективності, упаковку презерватива потрібно акуратно відкрити (не зубами!) та переконатись у тому, що одягаєш його правильною стороною. Після еякуляції зняти презерватив потрібно негайно, поки статевий член ще ерегований.
Та презервативи бувають не тільки чоловічі. Ось ще кілька варіантів бар’єрного методу контрацепції:
Перерваний статевий акт є надзвичайно популярним природним методом контрацепції. Проте він є украй ненадійним, а також не захищає від передачі ІПСШ.
Симптотермальний метод — обчислення періоду овуляції й утримання від інтимних контактів у цей час. Для цього потрібно щодня аналізувати слиз із піхви, а також вимірювати базальну температуру тіла щоранку після пробудження.
Та навіть за максимально ретельного дотримання всіх умов цей метод залишається ненадійним.
Підбір оптимального методу контрацепції проводиться з урахуванням побажань, особливостей організму та наявністю/відсутністю хронічних захворювань у жінки.
Осауленко стверджує, що немає таких методів, яким потрібно чи не потрібно віддавати перевагу. Адже контрацепція підбирається індивідуально для кожної пацієнтки.
Для того щоб підібрати правильний для себе метод контрацепції, варто звернутись до лікаря, який оцінить ризики та протипокази, — рекомендує гінекологиня.
Для того щоб підібрати правильний для себе метод контрацепції, варто звернутись до лікаря, який оцінить ризики та протипокази, — рекомендує гінекологиня.
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