Губишся у розмаїтті методів контрацепції? Гінекологиня розповіла про основні види, їхні переваги та недоліки

У сучасному світі існує велика кількість методів контрацепції. Та розібратись у їхньому різноманітті, перевагах та недоліках доволі складно.

Лікарка гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко розповіла про найпоширеніші варіанти захисту для чоловіків та жінок, а також дала поради, як правильно обрати метод саме для тебе.

У матеріалі ти дізнаєшся більше про:

Зараз також дивляться

Кому потрібна контрацепція

Хірургічну стерилізацію

Гормональну контрацепцію

Внутрішньоматкову контрацепцію

Бар’єрний метод контрацепції

Біологічний метод контрацепції

Як обрати метод контрацепції

Кому потрібна контрацепція

Контрацепція — це засоби для запобігання небажаній вагітності. Проте є й інші варіанти використання захисту.

Наприклад, внутрішньоматкова система може зменшувати рясність менструальних виділень.

Інколи комбіновані оральні контрацептиви (КОК) застосовуються для покращення стану шкіри, зменшення болі та рясності виділень. А презервативи захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

Але це все є лише побічними ефектами, а не самоціллю контрацепції. Тому загалом вона потрібна лише тим парам, які не хочуть мати дітей на конкретному етапі свого життя.

Хірургічна контрацепція

Перев’язка маткових труб у жінок та вазектомія у чоловіків вважаються найнадійнішими методами контрацепції.

На жаль, це процес майже незворотний. Після хірургічного втручання жінка може завагітніти лише за допомогою екстракорпорального запліднення, а чоловіки можуть мати дітей після відновлювальної операції. Утім, її ефективність не перевищує 55%.

В Україні ця процедура не має попиту, хоч у США, наприклад, жіноча стерилізація є другим за популярністю методом контрацепції.

Вона підійде жінкам, яким небезпечно вагітніти за станом здоров’я, або парам, які вже мають дітей та не планують більше поповнювати родину.

Та навіть стерилізація не дає 100% гарантій ефективності. Шанси завагітніти становлять 1:2000 після вазектомії та 1:200 у разі перетину маткових труб.

Плюси хірургічної контрацепції:

Висока надійність.

Мінуси хірургічної контрацепції:

Хірургічне втручання.

Незворотність процесу.

Гормональна контрацепція (ГК)

За словами Осауленко, проти Європи та Штатів в Україні дуже мало жінок приймають оральні контрацептиви.

Це пов’язано, зокрема, з тим, що ГК окутана, певно, найбільшою кількістю народних міфів.

Один із прикладів — думка про те, що оральні контрацептиви впливають на схуднення чи набір ваги пацієнтки. Але це не так.

Усі жінки різні, але гормональна контрацепція не впливає на вагу. Дуже часто нам легко звинуватити контрацептив у набранні ваги, не помічаючи зміни в режимі харчування, якості їжі тощо, — зазначає гінекологиня.

З її досвіду, деякі жінки навпаки дуже худнуть на фоні застосування КОКів, але все одно чіткої кореляції між вагою людини та прийомом гормональних контрацептивів немає.

Форми гормональної контрацепції:

Таблетована.

Вагінальне кільце, яке вводиться самостійно жінкою та вимагає заміни після тритижневого використання.

Трансдермальний пластир, який потрібно змінювати кожен тиждень.

Підшкірний імплант (не зареєстрований в Україні).

Внутрішньоматкова система, яка водиться один раз на три – п’ять років.

Плюси гормональної контрацепції:

Найнадійніший неінвазивний метод контрацепції. Якщо чітко дотримуватись правил використання, то ефективність досягає 97%.

Після припинення використання жінка може завагітніти вже в першому менструальному циклі.



Приємні побічні ефекти: покращення стану волосся та шкіри, зменшення менструальних кровотеч, позбавлення від ПМС.

ГК захищає ендометрій жінок від гіперпластичних процесів (потовщення слизової оболонки матки), а також знижує ризик розвитку раку яєчників.

Мінуси гормональної контрацепції:

Необхідність дотримання суворих правил використання: прийому таблеток (при використанні КОК) та своєчасної заміни при використанні пластиру чи кільця).

Неприємні побічні ефекти: головний біль, міжменструальні кровомазання, обмеження застосування для жінок після 35 років.

Обмеження для жінок, що викурюють понад десять цигарок на день.

Негативний вплив на печінку у разі тривалого використання препаратів.

Чи потрібно здавати аналізи перед початком ГК

У лікарів наразі немає єдиної думки щодо необхідності обстеження перед призначенням гормональної контрацепції. Проте в більшості країн світу аналізи не проводяться, тому що це вважається економічно невиправданим.

Хоча дослідження справді можна проводити для досягнення найкращого ефекту та зниження ризику побічних дій. Рішення про це ухвалює лікар у кожному окремому випадку індивідуально.

Проте в будь-якому разі лікар має виміряти тиск пацієнтки, спитати про сімейний анамнез (чи не було в родичів ранніх інфарктів чи інсультів) та виміряти масу тіла.

Якщо в жінки є хронічні ендокринологічні захворювання, проблеми зі щитоподібною залозою, то краще перевірити свій стан здоров’я перед тим, як застосовувати гормональну контрацепцію.

Протипоказання до використання гормональної контрацепції:

Нинішні чи минулі захворювання, чутливі до статевих гормонів. Перенесення тяжких судинних захворювань: тромбоемболії глибоких вен чи легеневої артерії, інсульт, інфаркт тощо. Вагітність чи підозра на запліднення. Викурювання понад 15 сигарет на день після 35 років. Цукровий діабет з наявністю судинних порушень. Неконтрольована гіпертонічна хвороба. Гострі захворювання печінки (гепатит, цироз). Мігрень. Порушення функції нирок. Вроджена дисфункція кори надниркових залоз. Маткова кровотеча незрозумілого походження.

Загалом гінекологиня наголошує, що ні лікування акне, ні регуляція менструального циклу, ні зниження чи збільшення ваги не є показниками для застосування гормональної контрацепції.

Адже, як було сказано на початку матеріалу, основна мета будь-якої контрацепції — запобігання небажаній вагітності.

Внутрішньоматкова контрацепція (ВМС)

ВМС — пластиковий пристрій розміром приблизно 3х3 см. Найчастіше має Т-подібну форму, хоча можливі й інші варіанти.

ВМС вводиться в порожнину матки за допомогою спеціального провідника.

ВМС можуть містити:

Мідь — на серцевині розміщений спіралеподібно накручений тонкий дріт з міді (іноді навіть зі срібла чи золота). Побічними ефектами є збільшення обсягу менструальних виділень, подовжений період менструації та болючість. Гормони — в основі вбудована мікрокапсула з гормоном лівоноогестрелом, який регулярно виділяється в мікродозах, доки ВМС присутній всередині організму. Він зменшує кількість виділень аж до зникнення менструації, яка відновлюється після вилучення ВМС. Натомість можливі міжменструальні “мажучі” виділення.

Плюси внутрішньоматкової контрацепції:

Надійність досягає 95-99%.

Одноразове введення на три – п’ять років.

Контрацептивна дія виявляється відразу після введення.

Після зупинення використання можливість завагітніти одразу відновлюється.

Недорогий метод.

Не потрібно додатково нічого вживати та контролювати.

Мінуси внутрішньоматкової контрацепції:

Не захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Неможливо самостійно розпочати та закінчити використання ВМС (потрібно звернутися до лікаря).

Обмеження щодо використання жінками, які ще не народжували.

Незначне підвищення ризику позаматкової вагітності та запальних захворювань органів малого таза. Останнє більше стосується жінок з частою зміною статевих партнерів.

Невисокий ризик перфорації (пошкодження) стінки матки під час введення.

Можливе мимовільне випадання ВМС.

Будь-який фізичний метод може дати якесь пошкодження. Але якщо дотримуватись рекомендацій, то ВМС не зменшує імовірність вагітніти в майбутньому, — каже гінекологиня.

Для зниження ризиків розвитку запального процесу в статевих органах жінки перед використанням спіралі лікар може провести цитологію та мікроскопію виділень з піхви.

Бар’єрний метод контрацепції

Звісно, найпопулярнішим бар’єрним методом контрацепції є презервативи. Секс у презервативі робить його в 10 000 разів безпечнішим, ніж без.

Попри те, що теоретичний ризик завагітніти при використанні презерватива становить усього 2%, на практиці він підвищується до 12%. Це пов’язано з тим, що дехто використовує цей метод неправильно.

Щоб досягти максимальної ефективності, упаковку презерватива потрібно акуратно відкрити (не зубами!) та переконатись у тому, що одягаєш його правильною стороною. Після еякуляції зняти презерватив потрібно негайно, поки статевий член ще ерегований.

Та презервативи бувають не тільки чоловічі. Ось ще кілька варіантів бар’єрного методу контрацепції:

Жіночий презерватив (фемідом) — вводиться у вагіну та може залишатися всередині до десяти годин.

Діафрагма — покриває шийку матки і частину стінки піхви.

Ковпачок — щільно прилягає до шийки матки.

Губка — створює фізичний бар’єр між спермою і шийкою матки й затримує сперму. Діє 12-24 години.

Сперміциди — хімічні препарати, які вводяться в піхву жінки перед статевим актом, щоб деактивувати сперматозоїди. Бувають у формі крему, гелю, супозиторій, таблеток, аерозолів та плівок.

Плюси бар’єрного методу контрацепції:

Високий ступінь захисту від небажаної вагітності.

Запобігання передачі ІПСШ.

Негайний ефект.

Можна комбінувати з іншими видами контрацепції.

Не мають системних побічних ефектів.

Дешевий метод.

Мінуси бар’єрного методу контрацепції:

Ефективність залежить від правильності використання.

Потрібно надягати/вводити під час кожного статевого акта.

Біологічні методи контрацепції

Перерваний статевий акт є надзвичайно популярним природним методом контрацепції. Проте він є украй ненадійним, а також не захищає від передачі ІПСШ.

Симптотермальний метод — обчислення періоду овуляції й утримання від інтимних контактів у цей час. Для цього потрібно щодня аналізувати слиз із піхви, а також вимірювати базальну температуру тіла щоранку після пробудження.

Та навіть за максимально ретельного дотримання всіх умов цей метод залишається ненадійним.

Плюси біологічних методів контрацепції:

Відсутність протипоказів та побічних ефектів.

Не потребує втручання в організм чоловіка чи жінки.

Мінуси біологічних методів контрацепції:

Ненадійність.

Клопітність.

Як обрати метод контрацепції

Підбір оптимального методу контрацепції проводиться з урахуванням побажань, особливостей організму та наявністю/відсутністю хронічних захворювань у жінки.

Осауленко стверджує, що немає таких методів, яким потрібно чи не потрібно віддавати перевагу. Адже контрацепція підбирається індивідуально для кожної пацієнтки.

Для того щоб підібрати правильний для себе метод контрацепції, варто звернутись до лікаря, який оцінить ризики та протипокази, — рекомендує гінекологиня.

Вірус папіломи людини (ВПЛ) — одна з найбільш поширених інфекцій, що передаються статевим шляхом. Гінекологиня Олена Купрюшина розповіла, що це за хвороба, які її симптоми та як лікувати ВПЛ.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!