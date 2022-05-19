Чи є статеве життя з вірусом папіломи людини? Гінекологиня про діагноз ВПЛ та його лікування

Вірус папіломи людини (ВПЛ) — одна з найбільш поширених інфекцій, що передаються статевим шляхом. При цьому вона є основним фактором ризику розвитку раку шийки матки. ВПЛ може проявитися лише в занедбаних стадіях, коли починається вагінальна кровотеча.
Гінекологиня Олена Купрюшина розповіла, чим небезпечний вірус папіломи людини та як його лікувати.
Найчастіше жінка дізнається про те, що в неї вірус папіломи людини за такими симптомами:
Особливість ВПЛ полягає в тому, що він передається через певні рідини. Існує статевий шлях передачі та контактно-побутовий.
При статевому шляху передачі найчастіше буває контакт геніталій або вагінальних виділень чи сперми. Є також контактно-побутовий шлях передачі.
При статевому шляху передачі найчастіше буває контакт геніталій або вагінальних виділень чи сперми. Є також контактно-побутовий шлях передачі.
Найчастіше вірус може передаватися через чашки, ложки, тарілки, вологий рушник та інші предмети гігієни, — пояснює Купрюшина.
За статистикою, 90% захворювань шийки матки викликані вірусом папіломи людини. Найбільш онкогенними є 16 та 18 тип. Вони впливають на шийку та призводять до раку.
Найчастіше жінки та чоловіки є безсимптомними носіями, але в деяких випадках кондиломи або бородавки на аногенітальній зоні може виявляти як сама жінка, так і її статевий партнер, — зазначає лікарка.
Найчастіше жінки та чоловіки є безсимптомними носіями, але в деяких випадках кондиломи або бородавки на аногенітальній зоні може виявляти як сама жінка, так і її статевий партнер, — зазначає лікарка.
Виявити ВПЛ може гінеколог під час огляду жінки. Кондиломи або родимки можуть бути на малих, великих статевих губах, у піхві та на шийці матки.
З цим вірусом можна жити статевим життям, але щоб не зашкодити своєму партнеру, жінці потрібно регулярно проходити обстеження.
Якщо жінка є носієм вірусу папіломи, їй належить раз на рік робити аналізи на цитологію або пап-тест і здавати аналіз на ВПЛ для того, щоб розуміти, яка концентрація і тип вірусу в її організмі, — розповідає гінекологиня.
Якщо жінка є носієм вірусу папіломи, їй належить раз на рік робити аналізи на цитологію або пап-тест і здавати аналіз на ВПЛ для того, щоб розуміти, яка концентрація і тип вірусу в її організмі, — розповідає гінекологиня.
Якщо у статевого партнера немає вірусу папіломи людини й при цьому присутній сильний імунітет, то жінка-носій вірусу не нашкодить йому. Якщо ж у партнера знижений імунітет, то в нього можуть з’являтися кондиломи або бородавки.
Утім за статистикою, у 90% випадків імунна система знищує вірус папіломи людини протягом двох років.
Зберегти своє здоров’я можна, дотримуючись трьох правил:
Гінекологічні проблеми в жінок досі залишаються темою “в тіні” суспільства. Часто дівчата соромляться огляду на гінекологічному кріслі та відкладають візит до лікаря.
Проте самолікування та замовчування хвороби може бути небезпечним для здоров’я. Гінекологиня Олена Купрюшина розповіла також про найпоширеніші жіночі захворювання та методи їх лікування.