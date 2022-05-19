Здоров'я та краса
Ексклюзив

Чи є статеве життя з вірусом папіломи людини? Гінекологиня про діагноз ВПЛ та його лікування

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 19 Травня 2022, 20:30
Вірус папіломи людини - що це, симптоми, лікування, профілактика
Фото: Unsplash

Ексклюзиви
Єгор Чернєв
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО — найбільше геополітичне фіаско Путіна. Інтерв’ю з Єгором Чернєвим
Історія Холі й Саймона Тернерів, які волонтерять заради України
Ми дуже хочемо допомогти! Історія подружжя з Британії, яке невтомно волонтерить заради України
Ягідне
Концтабір Ягідне. Як кілька сотень мешканців села на Чернігівщині пережили окупацію в шкільному підвалі
Вимирання дельфінів у Чорному морі - інтерв'ю з біологами 2022
Як російські кораблі вбивають дельфінів в акваторії Чорного моря. Розбираємо проблему з біологами
Дивитись більше

Більше новин
Нові жертви сексуального насильства з боку росіян на окупованих територіях - діти від 1 до 9 років та двоє літніх чоловіків
Ґвалтують групами дев’ятимісячних та 78-річних! Денісова розповіла про нових жертв сексуальних злочинів рашистів
Як приготувати мед із бузини
Квітковий, гречаний, липовий, а якщо із бузини? Незвичний рецепт меду від Алекса Якутова
Яка зарплата українських військових під час вінйи
Від 30 до 100 тис. грн. Розповідаємо, яке грошове забезпечення отримують українські військові під час війни
Хірург Олександр
Пластичний хірург рятує життя українців: героїчна історія 25-річного Олександра (18+)
Дивитись більше

Матеріали по темі

Хірург Олександр
Пластичний хірург рятує життя українців: героїчна історія 25-річного Олександра (18+)
кліщі
Кліщі поруч: як захиститися та що робити, якщо тебе вкусив кліщ
Гостра реакція на стрес — що це таке та чим вона небезпечна
Не став діагноз самостійно! Що таке гостра реакція на стрес — відповідь психіатра
Наталя Коваль
Вперше побачила своїх дітей: історія жінки, якій врятували зір у Львові

Відео
Нові жертви сексуального насильства з боку росіян на окупованих територіях - діти від 1 до 9 років та двоє літніх чоловіків

Ґвалтують групами дев’ятимісячних та 78-річних! Денісова розповіла про нових жертв сексуальних злочинів рашистів
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:03:07
Підліток втік з лікарні у Дніпрі
Як поранений підліток пройшов пішки десять кілометрів, щоб дістатись рідних
0:00:50
Харківського кота Степана номінували на премію блогерів
Найвпливовіший інфлюенсер? Харківський кіт Степан отримав престижну блогерську премію у Каннах
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 травня
0:04:16
Ветеран УПА подякував Азову
Чоловіки мають боронити свою землю — Як 91-річний ветеран-упівець із Косівщини дякує захисникам полку Азов
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:06:48
звернення президента 18 травня
Росія вже випустила по Україні основну частину запасу ракет. Про що говорив Зеленський у новому зверненні
0:04:18
Автомат замість мікрофона - як гурт Антитіла боронить Харківську область
Автомат замість мікрофона: як гурт Антитіла боронить Харківську область
0:03:48
Ганна Маляр
Цей процес дуже чутливий: Ганна Маляр пояснила, чому евакуацію з Азовсталі поки не коментують
Більше відео
Як приготувати мед із бузини
Читати далі
Квітковий, гречаний, липовий, а якщо із бузини? Незвичний рецепт меду від Алекса Якутова
Рецепт налисників від Володимира Ярославського
Читати далі
Секретна начинка! Рецепт неперевершених млинців від Володимира Ярославського

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь