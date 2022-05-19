Чи є статеве життя з вірусом папіломи людини? Гінекологиня про діагноз ВПЛ та його лікування

Вірус папіломи людини (ВПЛ) — одна з найбільш поширених інфекцій, що передаються статевим шляхом. При цьому вона є основним фактором ризику розвитку раку шийки матки. ВПЛ може проявитися лише в занедбаних стадіях, коли починається вагінальна кровотеча.

Гінекологиня Олена Купрюшина розповіла, чим небезпечний вірус папіломи людини та як його лікувати.

Симптоми вірусу папіломи людини

Найчастіше жінка дізнається про те, що в неї вірус папіломи людини за такими симптомами:

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генітальні ураження або бородавки на зовнішніх та внутрішніх статевих органах;

кондиломи чи бородавки в порожнині рота, зокрема на яснах, іноді в горлі;

звичайні або підошовні бородавки на складках тіла, руках або ногах.

Способи передачі вірусу папіломи людини

Особливість ВПЛ полягає в тому, що він передається через певні рідини. Існує статевий шлях передачі та контактно-побутовий.

При статевому шляху передачі найчастіше буває контакт геніталій або вагінальних виділень чи сперми. Є також контактно-побутовий шлях передачі.

Найчастіше вірус може передаватися через чашки, ложки, тарілки, вологий рушник та інші предмети гігієни, — пояснює Купрюшина.

Чим небезпечний вірус папіломи людини

За статистикою, 90% захворювань шийки матки викликані вірусом папіломи людини. Найбільш онкогенними є 16 та 18 тип. Вони впливають на шийку та призводять до раку.

Найчастіше жінки та чоловіки є безсимптомними носіями, але в деяких випадках кондиломи або бородавки на аногенітальній зоні може виявляти як сама жінка, так і її статевий партнер, — зазначає лікарка.

Виявити ВПЛ може гінеколог під час огляду жінки. Кондиломи або родимки можуть бути на малих, великих статевих губах, у піхві та на шийці матки.

Чи можна жити статевим життям з ВПЛ

З цим вірусом можна жити статевим життям, але щоб не зашкодити своєму партнеру, жінці потрібно регулярно проходити обстеження.

Якщо жінка є носієм вірусу папіломи, їй належить раз на рік робити аналізи на цитологію або пап-тест і здавати аналіз на ВПЛ для того, щоб розуміти, яка концентрація і тип вірусу в її організмі, — розповідає гінекологиня.

Якщо у статевого партнера немає вірусу папіломи людини й при цьому присутній сильний імунітет, то жінка-носій вірусу не нашкодить йому. Якщо ж у партнера знижений імунітет, то в нього можуть з’являтися кондиломи або бородавки.

Утім за статистикою, у 90% випадків імунна система знищує вірус папіломи людини протягом двох років.

Як уберегтись від вірусу папіломи людини

Зберегти своє здоров’я можна, дотримуючись трьох правил:

Щепитись від ВПЛ. Якщо вакцина зроблена до початку статевого життя, неважливо жінка ви або чоловік, то ризик виникнення вірусу папіломи людини знижується практично до 100%. Якщо ж вакцинація відбувається після початку статевого життя чи ви є носієм ВПЛ, то щеплення знижує ризик раку шийки матки приблизно на 50%. Відвідувати гінеколога хоча б раз на рік. Здавайте аналізи на флору, цитологію або пап-тест. Якщо потрібно, то гінеколог може взяти аналіз на ВПЛ для того, щоб виявити вірусне навантаження і зрозуміти, який тип вірусу існує у вашому організмі. Завжди використовуйте бар’єрні методи контрацепції, якщо не знаєте, який статус здоров’я у вашого чоловіка чи жінки. Презервативи захищають приблизно на 99%.

Гінекологічні проблеми в жінок досі залишаються темою “в тіні” суспільства. Часто дівчата соромляться огляду на гінекологічному кріслі та відкладають візит до лікаря.

Проте самолікування та замовчування хвороби може бути небезпечним для здоров’я. Гінекологиня Олена Купрюшина розповіла також про найпоширеніші жіночі захворювання та методи їх лікування.