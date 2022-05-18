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Про що мовчать жінки: захворювання, про які не говорять вголос і з якими (не) соромно йти до гінеколога

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 18 Травня 2022, 12:00
Гінекологічні проблеми в жінок - найпоширеніші захворювання

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