Про що мовчать жінки: захворювання, про які не говорять вголос і з якими (не) соромно йти до гінеколога

Я часто чую від подруг та знайомих, що вони соромляться йти до гінеколога. Огляд на гінекологічному кріслі для них неприємний, тому часто відкладають відвідування лікаря, ставлять самі собі діагнози з Google і займаються самолікуванням.
Це часто призводить до погіршення їхнього здоров’я. Дорослій жінці рекомендовано відвідувати гінеколога хоча б раз на рік, навіть якщо нічого не турбує.
Адже багато захворювань можуть протікати безсимптомно і виявитися лише на завершальній стадії, коли допомогти пацієнтові стає дуже складно.
Бартолініт часто приховується жінками. Це запалення залоз перед піхвою. Вони потрібні нам для того, щоб під час статевого акту в жінки виділялося змащення і статевий акт був менш болючим.
Захворювання може протікати як безсимптомно, так і з больовим синдромом. Якщо бартолініт протікає безсимптомно, то найчастіше виявити його може статевий партнер. На статевих органах з’являється невелике утворення.
— Якщо уявити піхву, як циферблат, то найчастіше ці утворення перебувають на 17–19 годині. Невелике кругле утворення може бути з горошину і збільшитися до розмірів п’ятикопійчаної монети, іноді навіть до 10 см.
Зазвичай це запалення викликається гонококами, стафілококами, стрептококами, кишковою паличкою, трихомонадою або іншими мікроорганізмами, які можуть бути як нормою у вагінальних виділеннях, так і патологією, — розповідає гінекологиня Олена Купрюшина.
Фото: Олена Купрюшина
Ці процеси можуть протікати у двох випадках. Перший — гострий бартолініт, коли відбувається запалення залози, та другий — абсцес, коли залоза закупорюється, наповнюється рідиною та деформує зовнішні статеві органи.
В обох випадках відбувається деформація входу в піхву, і це може бути дискомфортним під час статевого акту, бентежити жінку та її статевого партнера.
Лікарка пояснює, що існує два методи лікування. Якщо це гострий бартолініт, то найчастіше призначається антибактеріальна терапія. Гінеколог спостерігає за пацієнткою, щоб залоза зменшилась у розмірах, а набряк та запалення зникли.
Якщо йдеться про абсцес бартолінової залози, то в цьому випадку проводиться хірургічна процедура. Варіант лікування обирає лікар, залежно від складності ситуації.
Так само є методи, коли можна просто зробити додатковий вихід для рідини або коли залозу повністю прибирають. Але все залежить від того, яка ситуація на цей момент, — пояснює Купрюшина.
Так само є методи, коли можна просто зробити додатковий вихід для рідини або коли залозу повністю прибирають. Але все залежить від того, яка ситуація на цей момент, — пояснює Купрюшина.
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Жінки, особливо у віці перед і після настання клімаксу, дуже часто стикаються з такою ситуацією, коли під час бігу, стрибків або дуже активних рухів вони відчувають, що є “підтікання”.
Це називається синдромом нетримання сечі. Він виникає після пологів чи інших травм. Через “підтікання” виникає неприємний запах, нездатність контролювати сечовипускання, болюче відчуття під час сексу. Кожен із цих симптомів разом чи окремо знижує якість життя та доставляє дискомфорт жінці.
Найпоширеніші причини синдрому нетримання сечі:
— Найчастіше пусковим механізмом цього захворювання є те, що в жінки були ускладнені пологи або були розтягнення/розриви під час пологів, або жінці робили розріз (епізіо- або перенеотомію) для того, щоб дитина могла пройти через родові шляхи.
Ці фактори накладають особливі зміни та впливають на нетримання сечі, — ділиться Купрюшина.
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Гінекологи поділяють синдром нетримання сечі на три типи:
За станом пацієнтки та симптоматики захворювання гінеколог підбирає варіант лікування. Це може бути безмедикаментозна терапія. Сюди входять вправи Кегеля для зміцнення м’язів тазу.
Може бути й медикаментозний метод лікування — пацієнтці призначають спазмолітики або антидепресанти за певною схемою.
Ще один варіант лікування — хірургічне втручання. Це крайній захід, до якого лікарі вдаються тоді, коли проблема діагностована надто пізно і, на жаль, у жінки є ще й опущення жіночих органів.
Синдром релаксуючої піхви — найчастіша проблема жінок, про яку вони мовчать. У багатьох трапляється ситуація, коли, наприклад, під час статевого акту жінка та її партнер чують певні звуки, схожі на плескіт або “пуки”. Подібні звуки можуть виникати під час присідання або підняття ваги.
Найчастіше в таких ситуаціях пусковим фактором є пологи. Це пов’язано з тим, що під час пологів відбувається розтягнення м’язів і стінок піхви, розриви.
Найчастіше в таких ситуаціях пусковим фактором є пологи. Це пов’язано з тим, що під час пологів відбувається розтягнення м’язів і стінок піхви, розриви.
Вона збільшується у розмірах, тому в жінки з’являється певний дискомфорт. Піхва складається з інтимних м’язів, які допомагають утримувати внутрішні органи.
Синдром релаксуючої піхви — це зниження тонусу і пружності стінок піхви і входу в піхву, — наголошує Купрюшина.
Симптоми синдрому релаксуючої піхви:
Існує кілька методів розв’язання цієї проблеми:
Медики радять жінкам спостерігати за своїм організмом, не соромитися та не боятися звертатися до лікаря. Варто щороку робити профілактичний огляд, навіть якщо вам здається, що вас нічого не турбує.
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