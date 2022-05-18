О чем молчат женщины? Заболевания, о которых не говорят вслух и с которыми (не) стыдно идти к гинекологу

Я часто слышу от подруг и знакомых, что они стесняются идти к гинекологу. Осмотр на гинекологическом кресле для них неприятен, поэтому часто они откладывают посещение врача, ставят сами себе диагнозы из Google и занимаются самолечением.

Это часто приводит к ухудшению их здоровья. Взрослой женщине рекомендовано посещать гинеколога хотя бы раз в год, даже если ничего не беспокоит.

Ведь многие заболевания могут протекать бессимптомно и проявиться только на завершающей стадии, когда помочь пациенту становится очень сложно.

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Бартолинит

Бартолинит часто скрывается женщинами. Это воспаление желез перед влагалищем. Они нужны нам для того, чтобы во время полового акта у женщины выделялась смазка и половой акт был менее болезненным.

Заболевание может протекать как бессимптомно, так и с болевым синдромом. Если бартолинит протекает бессимптомно, чаще всего обнаружить его может половой партнер. На половых органах появляется маленькое образование.

— Если представить влагалище, как циферблат, то чаще всего эти образования находятся на 17-19 часах. Небольшое круглое образование может быть с горошину и увеличиться до размеров пятикопеечной монеты, иногда даже до 10 см.

Обычно это воспаление вызывают гонококки, стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, трихомонада или другие микроорганизмы, которые могут быть как нормой в вагинальных выделениях, так и патологией, — рассказывает гинеколог Елена Купрюшина.

Эти процессы могут протекать в двух вариантах. Первый — острый бартолинит, когда происходит воспаление железы, и второй — абсцесс, когда железа закупоривается, наполняется жидкостью и деформирует наружные половые органы.

В обоих случаях происходит деформация входа во влагалище. Это может причинять дискомфорт во время полового акта и смущать женщину и ее полового партнера.

Врач объясняет, что существует два метода лечения. Если это острый бартолинит, чаще всего назначается антибактериальная терапия. Гинеколог наблюдает пациентку, чтобы железа уменьшилась в размерах, а отек и воспаление исчезли.

Если речь идет об абсцессе бартолиновой железы, то в этом случае проводится хирургическая процедура. Вариант лечения выбирает врач в зависимости от сложности ситуации.

Также есть методы, когда можно просто сделать дополнительный выход для жидкости или когда железу полностью убирают. Но все зависит от того, какая ситуация на данный момент, — объясняет Купрюшина.

Синдром недержания мочи

Женщины, особенно в возрасте до и после наступления климакса, очень часто сталкиваются с такой ситуацией, когда при беге, прыжках или очень активных движениях они чувствуют, что есть “подтекание”.

Это называется синдром недержания мочи. Он возникает после родов или других травм. Из-за “подтекания” возникает неприятный запах, неспособность контролировать мочеиспускание, болезненное чувство во время секса. Каждый из этих симптомов вместе или по отдельности снижает качество жизни и причиняет дискомфорт женщине.

Самые распространенные причины синдрома недержания мочи:

избыточный вес;

тяжелые роды;

гормональный сбой;

климакс;

гинекологические операции;

инфекции мочевых путей;

индивидуальное патологическое устройство органов малого таза и аномалии.

— Чаще всего пусковым механизмом данного заболевания является то, что у женщины были осложненные роды или были растяжения/разрывы во время родов, или женщине делали разрез (эпизио- или перенеотомию) для того, чтобы ребенок мог пройти через родовые пути.

Эти факторы накладывают особые изменения и влияют на недержание мочи, — делится Купрюшина.

Гинекологи разделяют синдром недержания мочи на три типа:

Стрессовый, когда проблемы появляются только в результате повышения внутрибрюшного давления. Например, во время занятия спортом или после поднятия тяжести. Урогенитальное, то есть состояние, когда женщина не успевает реагировать и проконтролировать позыв в туалет. Смешанная форма, когда сочетаются стрессовый и урогенитальный фактор.

По состоянию пациентки и симптоматики гинеколог подбирает вариант лечения. Это может быть безмедикаментозная терапия. Сюда входят упражнения Кегеля для укрепления мышц таза.

Может быть и медикаментозный метод лечения — пациентке назначают спазмолитики или антидепрессанты по определенной схеме.

Еще один вариант лечения — хирургическое вмешательство. Это крайняя мера, к которой врачи прибегают тогда, когда проблема диагностирована слишком поздно и, к сожалению, у женщины есть еще и опущение женских органов.

Синдром релаксирующего влагалища

Синдром релаксирующего влагалища — самая частая проблема женщин, о которой они молчат. У многих возникает ситуация, когда, например, во время полового акта женщина и ее партнер слышат определенные звуки, похожие на хлопки или “пуки”. Подобные звуки могут возникать во время приседания или поднятия веса.

Чаще всего в таких ситуациях пусковым фактором являются роды. Это связано с тем, что во время родов происходит растяжение мышц и стенок влагалища, разрывы.

Оно увеличивается в размерах, поэтому у женщины появляется определенный дискомфорт. Влагалище состоит из интимных мышц, помогающих удерживать внутренние органы.

Синдром релаксирующего влагалища — это снижение тонуса и упругости стенок влагалища и входа во влагалище, — отмечает Купрюшина.

Симптомы синдрома релаксирующего влагалища:

Уменьшение или потеря ощущения при интимной близости. Влагалище не охватывает половой орган мужчины, он слабее чувствуется или не чувствуется вообще.

Во время сексуального возбуждения женщина не может достичь оргазма из-за растяжения мышц и неполного контакта слизистых партнеров.

Разжатие половой щели. Половая щель должна быть сомкнута, но при синдроме релаксирующего влагалища мышцы расслаблены. Поэтому происходит разжатие половой щели и повышение риска получения инфекций.

Частые воспалительные заболевания. Из-за широких стенок влагалища другие микроорганизмы легче попадают в половые пути женщины, вызывая частые циститы и воспалительные заболевания малого таза.

Неприятные выделения из влагалища, зуд и жжение.

Существует несколько методов решения этой проблемы:

Упражнения на укрепление мышц тазового дна (упражнения Кегеля). Для этого продаются специальные вагинальные шарики, которые так и называются — шарики Кегеля. Физиопроцедуры, направленные на то, чтобы сузить вход во влагалище благодаря повышению регенеративных процессов слизистой. Операция. Если ни один из методов не помог, используются хирургические методы сужения влагалища.

Медики советуют женщинам наблюдать за своим организмом, не стесняться и не бояться обращаться к врачу. Следует ежегодно делать профилактический осмотр, даже если вам кажется, что вас ничего не беспокоит.

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