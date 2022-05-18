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О чем молчат женщины? Заболевания, о которых не говорят вслух и с которыми (не) стыдно идти к гинекологу

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 18 мая 2022, 12:00
Гінекологічні проблеми в жінок - найпоширеніші захворювання

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