О чем молчат женщины? Заболевания, о которых не говорят вслух и с которыми (не) стыдно идти к гинекологу

Я часто слышу от подруг и знакомых, что они стесняются идти к гинекологу. Осмотр на гинекологическом кресле для них неприятен, поэтому часто они откладывают посещение врача, ставят сами себе диагнозы из Google и занимаются самолечением.
Это часто приводит к ухудшению их здоровья. Взрослой женщине рекомендовано посещать гинеколога хотя бы раз в год, даже если ничего не беспокоит.
Ведь многие заболевания могут протекать бессимптомно и проявиться только на завершающей стадии, когда помочь пациенту становится очень сложно.
Бартолинит часто скрывается женщинами. Это воспаление желез перед влагалищем. Они нужны нам для того, чтобы во время полового акта у женщины выделялась смазка и половой акт был менее болезненным.
Заболевание может протекать как бессимптомно, так и с болевым синдромом. Если бартолинит протекает бессимптомно, чаще всего обнаружить его может половой партнер. На половых органах появляется маленькое образование.
— Если представить влагалище, как циферблат, то чаще всего эти образования находятся на 17-19 часах. Небольшое круглое образование может быть с горошину и увеличиться до размеров пятикопеечной монеты, иногда даже до 10 см.
Обычно это воспаление вызывают гонококки, стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, трихомонада или другие микроорганизмы, которые могут быть как нормой в вагинальных выделениях, так и патологией, — рассказывает гинеколог Елена Купрюшина.
Фото: Елена Купрюшина
Эти процессы могут протекать в двух вариантах. Первый — острый бартолинит, когда происходит воспаление железы, и второй — абсцесс, когда железа закупоривается, наполняется жидкостью и деформирует наружные половые органы.
В обоих случаях происходит деформация входа во влагалище. Это может причинять дискомфорт во время полового акта и смущать женщину и ее полового партнера.
Врач объясняет, что существует два метода лечения. Если это острый бартолинит, чаще всего назначается антибактериальная терапия. Гинеколог наблюдает пациентку, чтобы железа уменьшилась в размерах, а отек и воспаление исчезли.
Если речь идет об абсцессе бартолиновой железы, то в этом случае проводится хирургическая процедура. Вариант лечения выбирает врач в зависимости от сложности ситуации.
Также есть методы, когда можно просто сделать дополнительный выход для жидкости или когда железу полностью убирают. Но все зависит от того, какая ситуация на данный момент, — объясняет Купрюшина.
Также есть методы, когда можно просто сделать дополнительный выход для жидкости или когда железу полностью убирают. Но все зависит от того, какая ситуация на данный момент, — объясняет Купрюшина.
Фото: Unsplash
Женщины, особенно в возрасте до и после наступления климакса, очень часто сталкиваются с такой ситуацией, когда при беге, прыжках или очень активных движениях они чувствуют, что есть “подтекание”.
Это называется синдром недержания мочи. Он возникает после родов или других травм. Из-за “подтекания” возникает неприятный запах, неспособность контролировать мочеиспускание, болезненное чувство во время секса. Каждый из этих симптомов вместе или по отдельности снижает качество жизни и причиняет дискомфорт женщине.
Самые распространенные причины синдрома недержания мочи:
— Чаще всего пусковым механизмом данного заболевания является то, что у женщины были осложненные роды или были растяжения/разрывы во время родов, или женщине делали разрез (эпизио- или перенеотомию) для того, чтобы ребенок мог пройти через родовые пути.
Эти факторы накладывают особые изменения и влияют на недержание мочи, — делится Купрюшина.
Фото: Pexels
Гинекологи разделяют синдром недержания мочи на три типа:
По состоянию пациентки и симптоматики гинеколог подбирает вариант лечения. Это может быть безмедикаментозная терапия. Сюда входят упражнения Кегеля для укрепления мышц таза.
Может быть и медикаментозный метод лечения — пациентке назначают спазмолитики или антидепрессанты по определенной схеме.
Еще один вариант лечения — хирургическое вмешательство. Это крайняя мера, к которой врачи прибегают тогда, когда проблема диагностирована слишком поздно и, к сожалению, у женщины есть еще и опущение женских органов.
Синдром релаксирующего влагалища — самая частая проблема женщин, о которой они молчат. У многих возникает ситуация, когда, например, во время полового акта женщина и ее партнер слышат определенные звуки, похожие на хлопки или “пуки”. Подобные звуки могут возникать во время приседания или поднятия веса.
Чаще всего в таких ситуациях пусковым фактором являются роды. Это связано с тем, что во время родов происходит растяжение мышц и стенок влагалища, разрывы.
Чаще всего в таких ситуациях пусковым фактором являются роды. Это связано с тем, что во время родов происходит растяжение мышц и стенок влагалища, разрывы.
Оно увеличивается в размерах, поэтому у женщины появляется определенный дискомфорт. Влагалище состоит из интимных мышц, помогающих удерживать внутренние органы.
Синдром релаксирующего влагалища — это снижение тонуса и упругости стенок влагалища и входа во влагалище, — отмечает Купрюшина.
Симптомы синдрома релаксирующего влагалища:
Существует несколько методов решения этой проблемы:
Медики советуют женщинам наблюдать за своим организмом, не стесняться и не бояться обращаться к врачу. Следует ежегодно делать профилактический осмотр, даже если вам кажется, что вас ничего не беспокоит.
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