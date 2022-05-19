Есть ли половая жизнь с вирусом папилломы человека? Гинеколог о диагнозе ВПЧ и его лечении

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одна из наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем. При этом она является основным фактором риска развития рака шейки матки. ВПЧ может проявиться только в запущенных стадиях, когда начинается вагинальное кровотечение.

Гинеколог Елена Купрюшина рассказала, чем опасен вирус папилломы человека и как его лечить.

Симптомы вируса папилломы человека

Чаще женщина узнает о том, что у нее вирус папилломы человека по следующим симптомам:

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генитальные поражения или бородавки на внешних и внутренних половых органах;

кондиломы или бородавки в полости рта, в частности на деснах, иногда в горле;

обычные или подошвенные бородавки на складках тела, руках или ногах.

Способы передачи вируса папилломы человека

Особенность ВПЧ состоит в том, что он передается через определенные жидкости. Существует половой путь и контактно-бытовой.

При половом пути передачи чаще всего бывает контакт гениталий, влагалищных выделений или спермы. Есть также контактно-бытовой путь передачи.

Чаще всего вирус может передаваться через чашки, ложки, тарелки, влажное полотенце и другие предметы гигиены, — объясняет Купрюшина.

Чем опасен вирус папилломы человека

По статистике, 90% заболеваний шейки матки вызваны вирусом папилломы человека. Наиболее онкогенными являются 16 и 18 типов. Они влияют на шейку матки и приводят к раку.

Чаще женщины и мужчины являются бессимптомными носителями, но в некоторых случаях кондиломы или бородавки на аногенитальной зоне может обнаруживать как сама женщина, так и ее половой партнер, — отмечает врач.

Обнаружить ВПЧ может гинеколог при осмотре женщины. Кондиломы или родинки могут быть на малых, больших половых губах, во влагалище и на шейке матки.

Можно ли жить половой жизнью с ВПЧ

С этим вирусом можно жить половой жизнью, но чтобы не навредить своему партнеру, женщине нужно регулярно проходить обследование.

Если женщина является носителем вируса папилломы, ей следует раз в год делать анализы на цитологию или пап-тест и сдавать анализ на ВПЧ для того, чтобы понимать, какая концентрация и тип вируса в ее организме, — рассказывает гинеколог.

Если у полового партнера нет вируса папилломы человека и при этом присутствует сильный иммунитет, то женщина-носитель вируса не навредит ему. Если же у партнера понижен иммунитет, то у него могут появляться кондиломы или бородавки.

Впрочем, по статистике, в 90% случаев иммунная система уничтожает вирус папилломы человека в течение двух лет.

Как уберечься от вируса папилломы человека

Сохранить свое здоровье можно, соблюдая три правила:

Привиться от ВПЧ. Если вакцина сделана до начала половой жизни, неважно женщина вы или мужчина, то риск возникновения вируса папилломы человека снижается практически до 100%. Если же вакцинация происходит после начала половой жизни или вы являетесь носителем ВПЧ, то прививка снижает риск рака шейки матки примерно на 50%. Посещать гинеколога хотя бы раз в год. Сдавайте анализы на флору, цитологию или пап-тест. Если нужно, то гинеколог может взять анализ на ВПЧ для того, чтобы выявить вирусную нагрузку и понять, какой тип вируса существует в вашем организме. Всегда используйте барьерные методы контрацепции, если не знаете, какой статус здоровья у вашего мужчины или женщины. Презервативы защищают примерно на 99%.

Гинекологические проблемы у женщин по-прежнему остаются темой “в тени” общества. Часто девушки стесняются осмотра на гинекологическом кресле и откладывают визит к врачу.

Однако самолечение и умалчивание болезни могут быть опасны для здоровья. Гинеколог Елена Купрюшина рассказала также о самых распространенных женских заболеваниях и методах их лечения.