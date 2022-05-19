Есть ли половая жизнь с вирусом папилломы человека? Гинеколог о диагнозе ВПЧ и его лечении

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одна из наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем. При этом она является основным фактором риска развития рака шейки матки. ВПЧ может проявиться только в запущенных стадиях, когда начинается вагинальное кровотечение.
Гинеколог Елена Купрюшина рассказала, чем опасен вирус папилломы человека и как его лечить.
Чаще женщина узнает о том, что у нее вирус папилломы человека по следующим симптомам:
Особенность ВПЧ состоит в том, что он передается через определенные жидкости. Существует половой путь и контактно-бытовой.
При половом пути передачи чаще всего бывает контакт гениталий, влагалищных выделений или спермы. Есть также контактно-бытовой путь передачи.
Чаще всего вирус может передаваться через чашки, ложки, тарелки, влажное полотенце и другие предметы гигиены, — объясняет Купрюшина.
По статистике, 90% заболеваний шейки матки вызваны вирусом папилломы человека. Наиболее онкогенными являются 16 и 18 типов. Они влияют на шейку матки и приводят к раку.
Чаще женщины и мужчины являются бессимптомными носителями, но в некоторых случаях кондиломы или бородавки на аногенитальной зоне может обнаруживать как сама женщина, так и ее половой партнер, — отмечает врач.
Чаще женщины и мужчины являются бессимптомными носителями, но в некоторых случаях кондиломы или бородавки на аногенитальной зоне может обнаруживать как сама женщина, так и ее половой партнер, — отмечает врач.
Обнаружить ВПЧ может гинеколог при осмотре женщины. Кондиломы или родинки могут быть на малых, больших половых губах, во влагалище и на шейке матки.
С этим вирусом можно жить половой жизнью, но чтобы не навредить своему партнеру, женщине нужно регулярно проходить обследование.
Если женщина является носителем вируса папилломы, ей следует раз в год делать анализы на цитологию или пап-тест и сдавать анализ на ВПЧ для того, чтобы понимать, какая концентрация и тип вируса в ее организме, — рассказывает гинеколог.
Если женщина является носителем вируса папилломы, ей следует раз в год делать анализы на цитологию или пап-тест и сдавать анализ на ВПЧ для того, чтобы понимать, какая концентрация и тип вируса в ее организме, — рассказывает гинеколог.
Если у полового партнера нет вируса папилломы человека и при этом присутствует сильный иммунитет, то женщина-носитель вируса не навредит ему. Если же у партнера понижен иммунитет, то у него могут появляться кондиломы или бородавки.
Впрочем, по статистике, в 90% случаев иммунная система уничтожает вирус папилломы человека в течение двух лет.
Сохранить свое здоровье можно, соблюдая три правила:
Гинекологические проблемы у женщин по-прежнему остаются темой “в тени” общества. Часто девушки стесняются осмотра на гинекологическом кресле и откладывают визит к врачу.
Однако самолечение и умалчивание болезни могут быть опасны для здоровья. Гинеколог Елена Купрюшина рассказала также о самых распространенных женских заболеваниях и методах их лечения.