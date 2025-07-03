Киев в огне: от атак РФ в городе пылают пожары, есть разрушения

4 июля Россия атаковала Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Обстрел продолжается с вечера 3 июля. В городе разгораются масштабные пожары, фиксируют первые последствия ударов.

Обновлено (3:10): на четырех локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей БпЛА вблизи жилых домов, написал Тимур Ткаченко.

Мэр Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский, Соломенский, Дарницкий районы.

Взрывы в Киеве: ситуация в городе и последствия атаки

Соломенский район

В районе возникло несколько пожаров. Все локации — жилые дома, уточнил глава КМВА Тимур Ткаченко. Произошло возгорание на крыше частного дома. Медики отправились на помощь.

Святошинский район

Возник пожар во дворе жилого дома. Детали уточняются. Вероятно, есть пострадавшие.

Дарницкий район

В Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории без пожара и детонации.

Голосеевский район

В Голосеевском районе в результате атаки ранен мужчина, сообщает КМВА.

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Напомним, что для уничтожения Шахедов в ПВО создадут подразделения дронов-перехватчиков.

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