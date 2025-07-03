Для тебя Война в Украине

Киев в огне: от атак РФ в городе пылают пожары, есть разрушения

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 июля 2025, 02:54
взрывы в киеве

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