Для тебя Война в Украине

Город стал красно-черным… Обстрел Киева глазами Либеровых

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 июля 2025, 10:25
Город стал красно-черным… Обстрел Киева глазами Либеровых
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь