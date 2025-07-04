Город стал красно-черным… Обстрел Киева глазами Либеровых

Фотографы Константин и Влада Либеровы поделились своими впечатлениями от адской ночи в Киеве. Решили обратиться на английском языке, чтобы напомнить людям из других стран: война продолжается. Более того, она становится все более кровавой.

Фотографии Либеру об обстреле Киева

— Я не помню более ужасной ночи в Киеве, чем эта. Как только началась воздушная тревога, я поехал в одну из станций метро. И увидел сцену, которую не видел с 2022 года: сотни людей прятались на станции от ракет и беспилотников Шахед, — начинает фотограф свой рассказ о ночи.

Дети, животные спали прямо на полу. Война, ставшая обыденностью.

Около часа ночи они направились к месту первого удара, но не успели, потому что оказались в районе, по которому попадали Шахеды и баллистика.

— Буквально один за другим. Вокруг меня — обычные жилые многоквартирные дома. Я наткнулся на один из них и увидел в коридоре испуганных людей. Их дома были прямо в эпицентре удара.

Времени добраться до укрытия или подвала не было, так что пришлось сидеть прямо в коридоре первого этажа, содрогаясь от взрывов.

— Когда все наконец немного утихло, на улице меня ждал ад. Настоящий ад.

Казалось, весь город стал красно-черным. Киев пылал, окутанный дымом. Было тяжело дышать — в воздухе пахло гарью.

В тот момент атака продолжалась, а службы спасения уже спешили на места попаданий. Небо над Киевом стало черным от дыма.

Только одна ночь в моем городе. Я пишу это по-английски для нашей большой международной аудитории: нас убивают. Война продолжается — она не стала ни легче, ни лучше.

— Она стала гораздо хуже. И нам больше некуда уходить. Украина — наш дом, и мы не хотим другого, — говорят Либеровы.

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