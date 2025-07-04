Видео Украина

Я не помню… Киевляне шокированы прилетами по городу — видео

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 04 июля 2025, 09:50

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