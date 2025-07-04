Я не помню… Киевляне шокированы прилетами по городу — видео

Киев сегодня пережил один из самых масштабных вражеских ударов. Россияне били всем, что попадалось под руку: роями дронов, баллистикою и крылатыми ракетами.

Столица всю ночь пылала в пожарах, да и к утру виден дым в нескольких районах города. Больше всего пострадал Соломенский район, где сейчас работают спасатели. Там повреждена пятиэтажка.

Атака на Киев 4 июля: пострадал Соломенский район

Ракета ударила между вторым и третьим этажом, разрушила часть квартир. Сейчас люди здесь пытаются убрать все и приходят в себя от ночного удара. На место уже приехали правоохранители. Вся территория перекрыта.

— Дома сидел, жена была с ребенком в укрытии, а я привык дома это все пересиживать. Но когда Шахеды полетели массированно, то я уже не выдержал, просто побежал, потому что здесь было очень громко. И здесь взрывы, и там взрывы, и везде со всех сторон, — вспоминает житель пострадавшего дома Александр.

Шахеды летели буквально постоянно: один пролетел, затем две секунды, второй пролетел, еще две секунды, третий пролетел. И так они туда-сюда.

Затем Александр пошел в укрытие. Но звук от удара был настолько громкий, что все в укрытии подскочили. К счастью, никто не травмирован, и все обошлось.

— Я не знаю, если кто-то был в квартире, не дай Бог, то я даже не знаю, что сказать. И вообще-то грех жаловаться, потому что у меня, видите, кондиционер и слева окно выбило. У меня небольшое разрушение. Скажем так, одно окно сломано. Не сравнить с тем, что у людей.

В доме сильно изувечены квартиры. Фактически они превратились в руины. Еще один местный житель Тимур показывает свой подъезд, которому сильно досталось после взрывов. О раненых из его дома не слышал, сейчас собирает уцелевшие вещи.

— Мы спустились в подвал и я не помню — или третий, где-то так, прилетел. Взрыв, что-то посыпалось. Мы слышали очень громкий “бух”. А потом вот…Мы не знаем, что это было. Но дом развален, дом уже все. В этом подъезде, я думаю, дом уже все. Дом разрушен, — говорит шокированный житель столицы.

На вопрос, где будет временно проживать, честно отвечает: “Я не знаю”. Люди на месте происшествия смущены и растеряны.

Напомним, что недавно враг атаковал Одессу — там тоже были разрушения жилых домов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.