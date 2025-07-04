Я не пам’ятаю… Кияни шоковані прильотами по місту — відео

Київ сьогодні пережив один з наймасштабніших ворожих ударів. Росіяни били всім, що потрапляло під руку: дрони випускали роями, летіла балістика та крилаті ракети.

Столиця всю ніч палала у пожежах, та й на ранок видно дим у кількох районах міста. Найбільше постраждав Солом’янський район, де зараз працюють надзвичайники. Там пошкоджена п’ятиповерхівка.

Атака на Київ 4 липня: постраждав Солом’янський район

Ракета вдарила між другим і третім поверхом, зруйнувала частину квартир. Нині люди тут намагаються прибрати все й оговтуються від нічного удару. Зараз приїхали правоохоронці. Вся територія перекрита.

— Вдома сидів, дружина була з дитиною в укритті, а я звик вдома це все пересиджувати. Але коли Шахеди полетіли масовано, то я вже не витримав, просто побіг, бо тут дуже гучно було. І тут вибухи, і там вибухи, і скрізь з усіх сторін, — згадує мешканець постраждалого будинку Олександр.

Шахеди летіли буквально постійно: один пролетів, потім дві секунди, другий пролетів, ще дві секунди, третій пролетів. І отак вони туди-сюди.

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Згодом Олександр таки пішов в укриття. Але звук від удару був настільки гучний, що всі в укритті підскочили. На щастя, ніхто не травмований і все обійшлося.

— Я не знаю, якщо хтось був у квартирі, не дай Боже, то я навіть не знаю, що сказати. І взагалі-то гріх жалітися, бо в мене, бачите, кондиціонер і ліворуч вікно вибило. В мене невелике руйнування. Скажімо так, один вікно поламано. Не порівняти з тим, що у людей.

У будинку сильно понівечені квартири. Фактично вони перетворилися на руїни. Ще один місцевий мешканець Тимур показує свій під’їзд, якому сильно дісталося після вибухів. Про поранених з його будинку не чув, нині збирає ті речі, що вціліли.

— Ми спустилися у підвал і я не пам’ятаю — чи третій, десь так, прилетів. Вибух, щось посипалося. Ми чули дуже гучний “бух”. А потім оце…Ми не знаємо, що це було. Але будинок розвалений, будинок вже все. У цьому під’їзді, я думаю, будинок вже все. Будинок зруйнований, — каже шокований мешканець столиці.

На питання, де тимчасово мешкатиме, чесно відповідає: “Я не знаю”. Люди на місці події збентежені й розгублені.

Оперативно про наслідки атаки на Київ сьогодні писали за лінком. Місто затягнув важкий дим і смог. Киян просять без потреби не виходити на вулицю.

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