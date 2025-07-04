Відео Україна

Я не пам’ятаю… Кияни шоковані прильотами по місту — відео

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 04 Липня 2025, 09:50

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