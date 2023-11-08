Поради
Ексклюзив

“Що робити, якщо через постійний стрес затримуються місячні або йдуть занадто довго?”

Відповідає
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Олексій Нікулін

Лікар акушер-гінеколог

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 08 Листопада 2023, 10:15
Що робити, якщо почалися проблеми із циклом на фоні стресу
Фото: Pexels

Поради

“Що робити, якщо через постійний стрес затримуються місячні або йдуть занадто довго?”
Відповідає
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Олексій Нікулін
Лікар акушер-гінеколог

“Не можу поворухнутися: що робити, щоб не було затиснення та спазмів у м’язах”
Відповідає
Володимир Ткаченко
Володимир Ткаченко
фізіотерапевт збірної команди України зі швидкого скалолазіння

“Опускаються руки, нічого не цікавить. Що робити з апатією?”
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Надь Беата
Надь Беата
лікар-психіатр, медичний психолог

“Мені здається, у мене багато цукру у крові. Як це зрозуміти та що робити?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”
Відповідає
Микита Пермяков
Микита Пермяков
психолог громадського руху Віра, Надія, Любов

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Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка
“Що робити, якщо через постійний стрес затримуються місячні або йдуть занадто довго?”
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