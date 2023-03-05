Бувайте неприємності! Усе про молочницю та запальні процеси на фоні стресу — пояснює гінекологиня

Перманентні переживання та неочікувані стресові події. Можна було б подумати, що до цього давно вже всі звикли. Однак такі фактори все одно мають певний вплив на кожну людину.

Особливо часто страждає жіноче здоров’я. І йдеться не лише про психологічний стан, але й вплив постійного стресу на дуже вразливу мікрофлору.

Акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк розповідає, що на тлі стресу у жінок можуть з’явитись запальні процеси в організмі, зокрема й кандидоз, який часто називають молочницею.

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За даними Національної медичної бібліотеки Національного центру біотехнологічної інформації, близько 30-50% жінок хоча б раз у житті стикались з молочницею. А згідно з дослідженнями Wayne State University у 2018 році, 138 мільйонів жінок страждають від рецидиву молочниці.

Найбільш вразливою віковою групою є жінки від 25 до 34 років. Про це зазначається у дослідженні, яке було опубліковане у науковому виданні The Lancet Infectious Diseases.

Що ж таке молочниця, або кандидоз

Молочниця або кандидоз — грибкова інфекція, яку спричинюють представники роду Candida.

Вони можуть бути елементом здорової мікрофлори, але їхнє надмірне розмноження може спровокувати гострий запальний процес.

Які симптоми молочниці

почервоніння слизових статевих органів;

свербіж, печіння, зокрема під час сечовипускання;

рідке болюче сечовипускання:

рясні сироподібні виділення.

Хто схильний до молочниці

вагітні

жінки, які закінчили курс антибіотиків

жінки з діабетом

жінки у період менструації

жінки, які приймають протизаплідні таблетки

жінки з ВІЛ-інфекцією

Що може спричинити молочницю

Причин може бути чимало. Як очевидні, наприклад, стрес, порушення гігієни, прийом антибіотиків без використання пробіотиків, так і менш відомі усім — поганий сон, зміна раціону з переважанням вуглеводів, спринцювання та використання лубрикантів з гліцерином.

Також відсутність відповідного лікування може призвести до виникнення хронічних інфекцій та ускладнень.

Що робити при молочниці

Насамперед варто розпочати прийом відповідних препаратів. Їх зазвичай відпускають в аптеці без рецепта, тож можна порадитись зі своїм лікарем, або ж аптекарем, щоб вибрати для себе більш відповідний. Здебільшого препарати від молочниці приймають або один раз, або з протягом чотирьох днів — три пігулки.

Також важливо дотримуватись правил гігієни. При підмиванні можна використовувати настоянки трав, наприклад, ромашки чи календули. Та важливо перевірити, чи немає на них алергічної реакції, щоб не погіршити стан. Крім того, на період лікування варто утриматись від статевого життя.

Людмила Шупенюк зазначає, що за потреба можна використовувати мазі або свічки з клотримазолом, ністатином.

Ще один важливий крок — обирати бавовняну білизну та вільний одяг. Адже, наприклад, тісні штани чи мереживна білизна можуть мати негативний вплив на здоров’я статевої системи.

Чи варто дотримуватись дієти при молочниці

Часом можна не помітити, наскільки процеси в організмі взаємопов’язані. Тож іноді хтось може подумати, що харчування тут не грає важливої ролі. Та це помилково. Раціон насамперед може спричинити виникнення молочниці.

Тож у період лікування захворювання слід виключити з раціону продукти, які провокують ріст дріжджових грибків:

солодощі, зокрема продукти на основі цукру і меду;

випічку, здобу і білий хліб;

білий рис, макарони, картоплю;

гострі приправи, соуси, майонез, кетчуп;

маринади, оцет;

копченості, соління;

квас;

витримані сорти сирів, тверді сири з цвіллю;

фастфуд і напівфабрикати;

алкоголь.

Та деякі продукти мають позитивний вплив на організм та процес лікування. Тому рекомендовано вживати такі продукти та харчові добавки:

тушковані та свіжі овочі;

яйця;

нежирні сорти м’яса і риби, приготовані на пару;

крупи (гречка, овес, бурий рис, перловка, ячмінь);

зелень (кріп, кінза, петрушка, цибуля, селера);

несолодкі фрукти і ягоди, цитрусові;

кисломолочні продукти (йогурти без добавок, кефір, ряжанка, кисляк, бифидок);

натуральні соки (яблучний, морквяний, грейпфрутовий, апельсиновий, гранатовий та інші);

трав’яні чаї (ромашка, шавлія, календула, шипшина, подорожник);

біологічно активні харчові добавки – пробіотики;

цибуля, часник, червоний перець;

цільнозерновий хліб і хліб з борошна грубого помолу.

Що робити у разі ускладнень

Однак якщо симптоми не полегшуються, а натомість посилюються, то існує можливість, що ураженні інші органи. Зокрема йдеться про кишківник, нирки та навіть хребет.

Тоді важливо зрозуміти, що саме дає біль унизу живота. Оскільки в такому разі підхід до лікування буде іншим.

Про запалення може свідчити постійний ниючий біль унизу живота, який посилюється при фізичному навантаженні або зміні положення тіла. Крім того, існує можливість, що усі симптоми говорять про апендицит. Та не варто панікувати та займатись самолікуванням, а ліпше звернутися по допомогу до фахівця.

У подібних ситуаціях я рекомендую звернутися до лікаря, — наостанок додає Людмила Шупенюк.

Стрес та напруга — це вірні супутники кожного та кожної під час повномасштабної війни. Та якою не була б ситуація, треба піклуватися про свій фізичний та емоційний стани. Читай, як тривалий стрес впливає на твоє жіноче здоров’я.

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