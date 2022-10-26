Як тривалий стрес впливає на твоє жіноче здоров’я? Розповідає ендокринологиня

Стрес та напруга — це вірні супутники кожного та кожної під час повномасштабної війни. Однак вона триває вже вісім місяців, а постійно перебувати в компанії цих двох почуттів — поганий внесок для твого здоров’я.

Якою не була б ситуація, треба піклуватися про свій фізичний та емоційний стани, які, між іншим, дуже пов’язані між собою.

Гінекологиня-ендокринологиня Тетяна Осауленко розповіла нам, як тривалий стрес впливає на твоє жіноче здоров’я, до яких наслідків це може призвести та коли слід звертатися до лікаря.

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Гормональні танці під час тривалого стресу

Тетяна Осауленко зазначила, що коли ми перебуваємо у стані гострого стресу, то активно виробляються гормони стресу — адреналін та норадреналін.

Потім, в більш тривалій перспективі, коли гострий стрес переходить у тривалий, виділяється кортизол, інколи може підвищуватися рівень пролактину.

Ці гормони призначені для того, щоб організм виживав у стресовій ситуації, а ми мали високий шанс вижити. Під час цього мобілізуються захисні сили, напружуються м’язи тощо.

Однак, якщо все це відбувається постійно, то в результаті можна чекати на загострення хронічних хвороб і набуття нових неприємних наслідків для твого жіночого здоров’я.

Наслідки тривалого стресу

Тривалий стрес погано впливає на всіх, незалежно від статі. Однак наслідки для жіночого здоров’я можуть коштувати дуже дорого.

Лікарка розповіла, що деякі функції жіночого організму, не є першочерговими й не стосуються виживання. Тож може з’явитися дисфункція у репродуктивній сфері.

Річ у тім, що якщо індивід помре, то він не зможе дати потомство. Тому еволюційно організму набагато важливіше вижити, ніж розмножитися. Відповідно, відбуваються перебудови, які можуть відключити функцію репродукції.

Якщо є зміни в менструальному циклі, де менструація стає тривалішою чи зникатиме взагалі, якщо зникає овуляція тощо — це все є проявом того, що репродуктивна функція зараз не є першочерговою.

Також, якщо це тривалий стрес і ти постійно приборкуєш емоцію страху, то твоє тіло реагуватиме на це відповідними замкненими позами, що потім може призвести до болю у спині.

Лікарі чи вітаміни, що робити при тривалому стресі?

Багато порад, які дають нам психологи й психотерапевти ми можемо застосовувати не тільки до ментального, а й до фізичного здоров’я, адже все працює як один механізм, розповідає лікарка.

В першу чергу треба звертатися до самого себе: берегти свій психічний та емоційний стан.

Якщо ми говоримо про те, що може знизити рівень стресу, то найголовніше — це якісний сон.

Відхід до сну має бути до 23, і тоді у нас вироблятиметься мелатонін, гормон сну. А він вже забезпечить якісний глибокий сон.

Наявність фізичної активності теж дуже важлива у зменшенні стресу. Не обов’язково ходити в спортзал, але активність має бути: зарядка, розтяжка, прогулянка.

Варто харчуватися збалансовано, з наявністю всіх макро- й мікроелементів.

Коли ми перебуваємо в стресі, то підвищується рівень інсуліну, внаслідок чого нас дуже тягне поїсти чогось солоденького — цього не варто робити.

Також у боротьбі за здоров’я важливий стрес-менеджмент — якщо це у твоїх руках і ти можеш вплинути, то треба триматися подалі від стресу. Треба переключатися й не концентруватися на негативному.

Якщо вже ти помічаєш, що є негативні зміни у здоров’ї, то варто сходити до сімейного лікаря, а далі звертатися за результатами аналізів до лікарів вужчої спеціалізації.

Якщо є можливість проходити регулярні рекомендовані чек-апи у профільних лікарів — роби це.

Якщо є хронічні захворювання, які особливо загострюються в період стресу, то варто звернути на них увагу й звернутися до спеціалістів.

Приймати якісь медикаменти чи вітаміни варто лише за призначенням лікаря в індивідуальному порядку.

Від стресу ми швидше старіємо?

Стрес, хоч і не одразу, але впливає на зовнішність. Першою реагує на нього шкіра, її стан дуже погіршується.

Особливо це стосується тих, у кого є акне, або акне в ремісії. Дуже часто воно може загостритися чи повернутися. Також може погіршитися стан волосся.

Коли людина переживає тривалий стрес, то у неї більш похмурий вираз обличчя, через що активніше формуються зморшки, зменшується кількість колагену й прискорюються темпи старіння.

Також під час стресу наш тип харчування може змінитися. До прикладу, хтось починає їсти більше, а хтось менше. Відповідно, це вплине на те, що цифра на вагах зміниться, як і наш зовнішній вигляд.

Щоб позбутися від стресу, треба піклуватися про своє ментальне здоров’я. На долю українських жінок випало чимало стресу та переживань, однак вони вміють гордо долати всі труднощі й повертатися до життя.

Ми розповіли історії українок, які надихають. Вони знайшли в собі сили побороти усі перешкоди під час війни та поєднати материнство, особистий розвиток і роботу.

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