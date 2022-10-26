Как длительный стресс влияет на женское здоровье? Рассказывает эндокринолог

Стресс и напряжение – это верные спутники каждого взрослого во время полномасштабной войны. Однако она длится уже восемь месяцев, а постоянно находится в компании этих двух чувств — плохой вклад для твоего здоровья.

Какая бы вокруг ни была ситуация, нужно заботиться о своем физическом и эмоциональном состоянии, которые, между прочим, очень связаны между собой.

Гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказала нам, как длительный стресс влияет на твое женское здоровье, к каким последствиям это может привести и когда следует обращаться к врачу.

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Гормональные танцы во время продолжительного стресса

Татьяна Осауленко отметила, что когда мы находимся в состоянии острого стресса, активно вырабатываются гормоны стресса — адреналин и норадреналин.

Затем, в более продолжительной перспективе, когда острый стресс переходит в длительный, выделяется кортизол, иногда может повышаться уровень пролактина.

Эти гормоны предназначены для того, чтобы организм выживал в стрессовой ситуации, а у нас был высокий шанс выжить. При этом мобилизуются защитные силы, напрягаются мышцы и т.д.

Однако, если все это происходит постоянно, то в результате можно ожидать обострения хронических болезней и обретения новых неприятных последствий для твоего женского здоровья.

Последствия длительного стресса

Длительный стресс плохо влияет на всех, независимо от пола. Однако последствия для женского здоровья могут стоить очень дорого.

Врач рассказала, что функции женского организма не являются первоочередными и не касаются выживания. Так что может появиться дисфункция в репродуктивной сфере.

Дело в том, что если индивидуум умрет, он не сможет дать потомство. Поэтому, эволюционно, организму гораздо важнее выжить, чем размножиться. Соответственно происходят перестройки, которые могут отключить функцию репродукции.

Если есть изменения в менструальном цикле, где менструация становится продолжительнее или будет исчезать вообще, если исчезает овуляция и т.д. — это все является проявлением того, что репродуктивная функция сейчас не первоочередная.

Также, если это длительный стресс и ты постоянно обуздываешь эмоцию страха, то твое тело будет реагировать на это соответствующими замкнутыми позами, что может привести к боли в спине.

Врачи или витамины, что делать при продолжительном стрессе?

Многие советы, которые дают нам психологи и психотерапевты, мы можем применять не только к ментальному, но и к физическому здоровью, ведь все работает как один механизм, рассказывает врач.

В первую очередь нужно обращаться к самому себе: беречь свое психическое и эмоциональное состояние.

Если мы говорим о том, что может снизить уровень стресса, то самое главное – это качественный сон.

Отход ко сну должен быть до 23, и тогда у нас будет производиться мелатонин, гормон сна. А он уже обеспечит качественный глубокий сон.

Наличие физической активности тоже очень важно в уменьшении стресса. Необязательно ходить в спортзал, но активность должна быть: зарядка, растяжка, прогулка.

Следует питаться сбалансированно, с наличием всех макро- и микроэлементов.

Ведь когда мы находимся в стрессе, то повышается уровень инсулина, в результате чего нас очень тянет поесть чего-нибудь сладкого — этого не стоит делать.

Также в борьбе за здоровье важен стресс-менеджмент — если это в твоих руках и ты можешь повлиять, нужно держаться подальше от стресса. Надо переключаться и не концентрироваться на отрицательном.

Если ты замечаешь, что есть негативные изменения в здоровье, то следует сходить к семейному врачу, а дальше обращаться за результатами анализов к врачам более узкой специализации.

Если есть возможность проходить регулярные рекомендованные чек-апы у профильных врачей – делай это.

Если есть хронические заболевания, особенно обостряющиеся в период стресса, то следует обратить на них внимание и обратиться к специалистам.

Принимать какие-либо медикаменты или витамины следует только по назначению врача в индивидуальном порядке.

От стресса мы скорее стареем?

Стресс, хоть и не сразу, но влияет на внешность. Первой реагирует на него кожа, ее состояние сильно ухудшается.

Особенно это касается тех у кого есть акне или акне в ремиссии, очень часто оно может обостриться или вернуться. Также может ухудшиться состояние волос.

Когда человек испытывает длительный стресс, то у него более хмурое выражение лица, из-за чего более активно формируются морщины, уменьшается количество коллагена и ускоряются темпы старения.

Также при стрессе наш тип питания может измениться. К примеру, кто-то начинает есть больше, а кто-то меньше. Соответственно, это повлияет на то, что цифра на весах изменится, как и наш внешний вид.

Чтобы избавиться от стресса, нужно заботиться о своем ментальном здоровье. На долю украинских женщин выпало немало стресса и переживаний, однако они умеют гордо преодолевать все трудности и возвращаться к жизни.

Мы рассказали истории украинок, которые вдохновляют. Они нашли силы побороть все препятствия во время войны и соединить материнство, личное развитие и работу.

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