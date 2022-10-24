Женщины во время войны: новые вызовы. Сочетание материнства, личного развития и работы — СПЕЦПРОЕКТ

Сколько боли может выдержать душа человека? Доподлинно неизвестно. Однако, вероятно, немного больше нормы может пережить украинская женщина, чтобы начать жизнь сначала и побороть как внутренние переживания, так и внешние обстоятельства.

Многие украинки из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть родные дома, любимых мужчин, любимую работу или бизнес, который выстраивали и лелеяли долгие годы.

После такого количества испытаний может показаться, что любимые элементы прежней жизни навсегда утрачены. Однако Вікна собрали истории украинских женщин, нашедших в себе силы, чтобы бороться с обстоятельствами. Все, чтобы напомнить тебе о твоей силе и еще раз сказать, что все будет хорошо, ты справишься. А в конце материала читай полезные советы от наших героинь.

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Если ты сделала это раз — сделаешь и еще раз. Это уже у тебя в крови.

Война перечеркнула планы многих известных и влиятельных женщин. История об “успешном успехе” внезапно оборвалась, когда 24 февраля основательница и владелица ресторанного бизнеса Черноморка, а также нескольких дочерних ресторанов Ольга Копылова вместе со своей командой не смогли вернуться в Украину из отдыха в Египте.

Понять, что придется все делать с нуля, довольно тяжело морально. И Ольга как никто это знает.

— 12 лет назад я приехала в Киев с маленьким ребенком и двумя гривнами в кошельке, несколько дней ночевала на вокзале.

Так вот, когда я прилетела из Египта в Киев в легких кроссовках посреди зимы, вышла на улицу, закурила сигарету и подумала: “Неужели снова? Да, снова”.

Ольга вспоминает, как только начинала карьеру. Говорит, что тогда была необходимость заработать деньги, чтобы прокормить ребенка. Но потом дела начали идти вверх и появилось удовольствие от дела.

В семье по поводу баланса между работой и домом вопросов не возникало, поскольку одно из негласных правил — каждый делает то, что хочет. Кроме того, Ольга отмечает: нужно понимать, что является самым важным для каждого. Когда приходит такое осознание, то и договариваться проще.

Свои коррективы в обычное течение жизни внесла полномасштабная война — закрылись рестораны в Харькове и несколько заведений в Одессе, 26 проектов просто застряли на этапе строительства.

Однако предпринимательница не привыкла сдаваться. Поэтому ее команда смогла открыть несколько ресторанов на западе Украины (в Черновцах, Каменце-Подольском), а также в Буче. Началось покорение и зарубежного рынка, хотя это и не было так просто.

Это в Украине каждый рыбак, слышащий слово Черноморка, хочет стать нашим поставщиком. А в Молдове о нас никто не слышал.

Несмотря на это, Ольга не побоялась открыть сначала один ресторан в Молдове, а потом вместе с командой решила не останавливаться. Поэтому в Кишиневе уже красуется ресторан Черноморка, Козья ферма, а в течение месяца планируется открытие еще двух ресторанов в Варшаве.

Мы прилетели в Румынию и вместе решили, что должны открыть Черноморку здесь, на месте, чтобы поставлять рыбу в украинские рестораны, — вспоминает Ольга о начале собственного дела в Румынии.

Вместе с тем бизнесу пришлось адаптироваться под общество других стран. Ольга вспоминает, что при открытии ресторана в Румынии в городе Констанца румыны не хотели говорить на английском или на любом другом языке, кроме родного.

Мы адаптируемся под каждую страну, потому что заходим на чужой рынок с установленными правилами.

Несмотря на это, женщина в таких условиях снова успевает сочетать развитие бизнеса с нуля и отношения в семье. Муж Ольги остался в Украине, поэтому она часто приезжает в Киев.

Предпринимательница уверяет, что сейчас ее привычный ритм жизни вернулся, поскольку она по-прежнему не сидит на одном месте больше трех дней. Изменились только города — Киев, Варшава, Кишинев.

У меня получается балансировать, потому что я занимаюсь любимым делом. В современном мире не может быть иерархии между какими-либо сферами жизни, где нужно выбирать: карьера или семья.

Ольга делится напоследок, что после начала полномасштабной войны появилось понимание, что жизнь — самое ценное, что у нас есть.

Все было хорошо у нас…

Следующая наша героиня тоже не раз убедилась, что жизнь ее родных и близких — это самая большая ценность. Впервые подобные мысли появились сразу после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Тогда над ее родным селом, что в Запорожской области, начали активно летать ракеты, вертолеты и самолеты-истребители. Ей вместе с детьми пришлось долго сидеть в погребе, и все же была надежда, что это ненадолго.

Мы надеялись, что все это скоро закончится. Не может быть такого в наше время.

А потом в населенный пункт начали продвигаться россияне на БТР. Местные жители тогда, как и весь мир, не видели ужасов, которые несет оккупация, поэтому надеялись, что простой разговор заставит захватчиков уйти.

Люди вместе со священнослужителями выходили на край села, чтобы убедить оккупантов, что их здесь никто не ждет. Однако их никто уже не слушал, поэтому многим пришлось бежать: сначала по домам, а потом из села тоже. Поэтому из соображений безопасности имя героини в истории изменено.

Оксана не хотела покидать родной дом, свое дело и ту жизнь, которую когда-то там построила. Однако когда оккупанты пришли к ней на порог, заметив, что их фотографирует ее сын, решение пришлось принимать быстро.

В этот раз ее семье удалось отделаться только испугом, но никто не знал, чем может закончиться следующая встреча лицом к лицу с захватчиками.

В тот момент ты просто не знаешь, что делать.

Дорога пролегала через 19 вражеских блокпостов, на каждом из которых постоянно проверяли все, что только можно было.

Страх, когда ты уезжаешь и просто хочешь этого всего не видеть. Боишься, что с тобой и детьми твоими будет. Не понимаешь, что вообще происходит.

Когда удалось добраться до Запорожья, семья выдохнула с облегчением. Однако на смену радости пришла горечь сожаления — им пришлось оставить всю свою жизнь за плечами.

Особенно Оксана скучает по своему бизнесу, который строила долгие годы. У ее семьи был свой магазин и кафе, которое знали и любили все местные. А теперь в ее помещениях происходило все, что можно было бы назвать хаосом, — жили оккупанты, срывали замки, а потом уехали и унесли с собой все, что оставалось еще от законных хозяев.

Женщина только с грустью вспоминает свою жизнь до полномасштабной войны и неоднократно повторяет одну-единственную фразу: “Все было хорошо у нас”. Семья работала в магазине, собственном кафе, имела много заказов.

Оксана всегда успевала и на любимой работе все дела решить, и с детьми побыть. Иногда с малышами помогали бабушки и дедушки. А теперь, когда семья перебралась в Киев, остается только мечтать снова собраться всем вместе.

Предпринимательница пока занимается только семьей и детьми. Делится, что открывать собственное дело в столице достаточно непросто — все нестабильно из-за обстрелов, а конкуренция невероятно высокая.

Бывают сложные моменты, когда она вспоминает прошлую жизнь и совсем не понимает, что делать дальше. Но, говорит, хорошо, что рядом близкие и родные люди, которые всегда выслушают и поддержат. Это действительно помогает не думать о плохом. Кроме того, когда дети смотрят, понимает, что не может сдаваться.

Поэтому Оксана настойчиво продолжает искать для себя любимую работу, которая будет дарить радость как ей, так и окружающим, и мечтает готовить для людей.

Сначала было очень тяжело — ты находишься в постоянном ожидании, что вот-вот вернешься домой.

Психолог Наталья Чернявская тоже не думала, что придется надолго покинуть свой дом. Он, к счастью, остался целым, поскольку географически находится относительно далеко от границы с Россией.

Наталья до 24 февраля занималась любимым делом и совмещала его с уходом за четырьмя детьми — дочерью, двумя собственными сыновьями и сыном мужа. Семья всегда пыталась действовать слаженно.

Однако, когда стало известно о начале полномасштабной войны, решение об отъезде было принять сложно — во Львове было относительно тихо, но пугала сама неизвестность и страх за детей.

Я даже не имела того тревожного чемодана, о котором предупреждали. Осознание того, что отсюда нужно ехать, пришло тогда, когда над нашим домом пролетел истребитель.

Тогда старшая дочь начала помогать маме собирать вещи — все с расчетом всего на две недели. Упаковали несколько маленьких чемоданов в авто и выехали уже 25 февраля.

Как желания, так и плана не было совсем. Единственное, о чем договорилась семья, это жилье. Тогда удалось позвонить партнеру по бизнесу мужа, который проживал в Кракове, и попросить остановиться у него на время.

Мы ехали туда, потому что знали, что нас там будут ждать, но связь часто исчезала, за нас беспокоились.

Первая воздушная тревога догнала семью в дороге, прямо возле Яворова. Никто не знал, что может ждать после подобного сигнала, потому, как делится женщина, страшно было всем.

Было непросто и физически. Поскольку никто не планировал куда-то ехать, а тем более не мог предсказать, какой ажиотаж будет на границе, то в течение двоих суток почти ничего не ели. Воды с собой тоже не было.

Лишь на третьи сутки семья добралась до пограничной зоны, после чего стало немного спокойнее. Первые двое суток были у знакомых, а потом решили искать себе жилье. Когда Наталья оплатила аренду на месяц, все еще не могла поверить, что останется в Польше больше чем на две недели. Все хотели вернуться домой.

Однако реалии жизни требовали твердых и взвешенных решений, поэтому женщина стала искать работу. В большинстве своем помогли знакомые коллеги. Первое время Наталья просто волонтерила и помогала вместе с семьей таким же беженцам, как и они сами.

До июля я работала одновременно на шести работах, потому что оплатить жилье в Польше получилось достаточно дорого. Со временем начала их уменьшать, потому что понимала — так долго не протяну.

Психолог считает немалым везением тот факт, что украинские дипломы признаются в Польше. Это позволило ей найти работу по специальности, а позже она смогла верифицировать свой диплом к ​​международному образцу.

Теперь, когда работы стало больше, с младшим сыном сидит мама Натальи, поскольку в садик его еще не возьмут, а бабушке внук как утешение. Средний сын после двухнедельных уговоров согласился пойти в школу и теперь учится в восьмом классе. А старшая дочь перевелась в Люблинский филиал УКУ.

Муж остался в Украине. Но между нами гораздо больше, чем бытовые вопросы или дети, поэтому мы до сих пор вместе. Хотя было очень тяжело.

Самой Наталье стало проще совмещать все свои роли, но возник вопрос, как поддерживать себя. Поэтому при первой возможности в мае женщина и сама обратилась к психотерапевту. А от нерешенных вопросов о будущем спасает обучение у зарубежных коллег.

В день, когда состоялся наш разговор, 12 октября, Наталья вернулась во Львов. На пару дней, чтобы решить некоторые вопросы и вернуться к детям в Польшу. Именно в эти дни, 10 и 11 октября 2022 года, Россия осуществила массовый ракетный обстрел украинских городов. Среди них был и родной Львов. Два дня подряд ракета трижды целила в одно и то же место как раз возле дома Натальи.

Сейчас я чувствую только злобу. Злоба на происходящее. Потому что мы никого не трогали — так почему нас трогают?

Однако Наталья уверена — страха больше нет. Поэтому, как только пройдет опасность для ее детей, все сразу вернутся домой, в Украину.

Если не я, то больше никто не проживет мою жизнь.

Не было ни сомнений, ни страха и у Евгении Дудки, еще с детства мечтавшей помогать людям. Сначала думала, что будет работать в полиции, но после окончания университета вакансий среди правоохранителей не было, поэтому было принято решение попробовать силы в рядах ГСЧС.

Пришлось много времени и сил потратить, чтобы убедить отдел кадров — она того стоит. Вакансий среди спасателей тоже поначалу не было, но настойчивость и желание работать победили в битве за карьеру.

Евгения делится, что всегда была карьеристкой, но никогда не пожалеет об этом. Она приходила на работу первой, иногда за 40 минут до начала, и шла домой последней — все, чтобы быть на 100% уверенной, что сделала все необходимое.

То, что я работаю среди героев, восхищало меня. Для меня каждое утро — это был праздник.

Через два с половиной года на соревнованиях среди спасателей ее заметила руководитель пресс-службы ГСЧС Днепропетровской области. Евгения держала в руках фотоаппарат, а в сердце — огромное желание учиться всему новому. Поэтому ей предложили перейти работать в другой отдел работать, и она с радостью согласилась.

Уже после знакомства с будущим мужем и сама Евгения стала руководителем пресс-службы ГСЧС Днепропетровской области. Из девушки, которой никак не могли найти вакансию, она стала незаменимым работником и уже во время полномасштабной войны удостоена ордена За мужество.

Такое высокое отличие она получила после массированных ракетных обстрелов по аэропорту Днепра весной, а вместе с тем — тяжелые ранения, после которых до сих пор находится на лечении за границей.

В тот день вместе с ней был и ее муж Игорь Гетало, который и сейчас продолжает ее поддерживать. Правда, пока на расстоянии, поскольку продолжает спасать жизни других. Евгения рассказывает, что он всегда с ней рядом, а преодолевать испытания расстоянием они уже и так привыкли.

Еще в начале отношений они работали в разных городах, но в одном ритме сердца, поэтому искали возможность быть вместе. Сначала женщина сама думала переехать к любимому, но после значительной трагедии не смогла покинуть ни свой город, ни работу.

Для мужчины это не имело никакого значения и не стало проблемой. Он просто и непринужденно сказал, что знает, сколько сил она вложила в свою карьеру и как ей было тяжело. Поэтому был готов сам переехать, чтобы вместе с любимой идти по карьерной лестнице.

Нет никакой разницы, в каком будем городе — главное, что мы будем вместе, — сказал ей любимый.

И действительно, больше проблем ни в общении, ни в распределении обязанностей не было. Евгения сама удивляется, что все сложилось само собой. Предполагает, что это потому, что в их паре принято не распределять, а скорее просто помогать. А также — говорить.

За приготовлением пищи или уборкой обсуждали все, что хотелось, — от рабочих вопросов до разговоров об увлечениях и прошлом опыте.

Мы как два магнита друг к другу притягивались. Наша служба 24/7, и мы с Игорем были всегда вместе 24/7. Кроме того, у нас с ним одно дело и цель — спасать людей.

После начала полномасштабной войны быт хоть и изменился, но тоже не стал помехой. Несмотря на то, что в ее графике не стало выходных и начались ночевки на работе, Игорь пытался поддерживать любимую.

Евгения до сих пор очарована, как ее муж приезжал к ней на рабочее место, чтобы помочь, а также всегда находил нужные слова, чтобы вдохновить и поддержать.

Я такую ​​поддержку, как от него, ни от кого не получала. И не мужскую, а именно дружескую. Поддержка коллеги.

Евгения говорит, что единственное, что изменилось в отношениях — это переживания за свою страну. Спасателям, как и другим людям, сложно воспринимать то, что сейчас происходит.

Но Евгения настаивает, что, несмотря на это, не стоит опускать руки и жалеть себя, поскольку украинцы сильные. А нынешние события — это еще одна преграда к счастливой жизни. Поэтому следует помнить простую истину:

Если не я, то больше никто не проживет мою жизнь. Только я могу построить ее так, как хочу.

Советы украинкам, которые ищут свою силу

Ольга Копылова делится, что считает своим достоинством бесстрашие, поэтому отсюда и главный ее совет.

Я советую ничего не бояться, если такое, конечно, можно желать. Если ты хочешь чего-то, то нет никаких препятствий. Потому что, собственно, все это в нашей голове.

А для того чтобы избавиться от страха, Наталья Чернявская советует женщинам найти опору, а также ресурс в чем-то новом. Нужно что-нибудь, что будет успокаивать и поддерживать тебя в критические моменты. Это важно, чтобы воспоминания не зацикливались только на прошлом.

Оксана поддерживает мнение Натальи и говорит, что надо пытаться делать то, что нравится. И даже если с первого раза не получится, нужно продолжать идти к своей цели.

А чтобы не потерять связь со своей семьей и детьми, стоит искренне делиться с близкими своими мыслями и увлечениями, рассказывать о том, что для тебя действительно важно.

Самое главное в этом всем — разговор, — соглашается Евгения Дудка.

А еще Евгения делится своим любимым лайфхаком — не жалеть добрых слов для любимого человека. Важно не забывать напоминать о своей любви и поддержке.

Нужно верить всегда в свою половинку и говорить, что гордишься. Не стоять в стороне как от его как наград, так и неудач.

Что же касается карьеры, то последний совет достаточно прост — необходимо найти то дело, которое действительно будет доставлять тебе удовольствие.

А если ты еще пытаешься познать себя или ищешь новые возможности, то можно попробовать начать с онлайн- или офлайн-курсов, которые сейчас есть в широком доступе, обучающих видео и специализированной литературы. Это те простые вещи, которые помогут тебе сделать первый шаг.

В чем сила украинской женщины

В нашем духе, в смелости и бесстрашии. Ольга Копылова уверена, что именно эти качества точно отличают украинок от женщин любой другой национальности.

Сила украинской женщины в том, что мы повсюду можем “прорваться” и возродить все уничтоженное, — размышляет Наталья Чернявская.

Также Наталья добавляет, что еще видит силу украинок в нашей земле и национальных корнях, а нашу Украину не стоит и сравнивать ни с какой другой страной. Иначе объяснить, почему нас так тянет домой, просто невозможно.

Евгения Дудка добавляет, что сила украинок — в их независимости и умении справиться с любыми обстоятельствами.

Никакие обстоятельства украинскую женщину не сломают. Ни война, ни холод, ни беда. Украинская женщина — это пример для многих женщин в Европе.

Поэтому стоит только пожелать каждой из нас, чтобы закончилась война в Украине, а мы все наконец-то увидели над головой мирное небо.

К слову, в первом материале спецпроекта мы рассказывали, как стресс на самом деле влияет на женское тело и мозг и всем ли нужна психологическая помощь во время войны. Читай подробный разбор от экспертов и истории украинок.

Материал создан при поддержке Асоціації Незалежні регіональні видавці України в рамках реализации грантового проекта The Women in News из WAN-IFRA. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией партнёров.