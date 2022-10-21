Важные навыки в период стресса — как пройти бесплатный онлайн-курс для поддержания ментального здоровья

Большинство украинцев с утра сразу после пробуждения тянется к телефонам и читает новости. Но они не утешают, а наоборот загоняют в еще больший стресс.
Хроническая усталость, вызовы войны, постоянная тревога и неопределенность истощают нашу психику и организм в целом. Что с этим можно сделать?
Консультантка и тренер бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Галина Науменко рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона об онлайн-курсе для преодоления стресса.
Он называется Важные навыки в период стресса. Это инструмент, который помогает за короткий промежуток времени, используя соответствующие платформы (т.е. самостоятельно) выполнять определенные техники, — объясняет Науменко.
Он называется Важные навыки в период стресса. Это инструмент, который помогает за короткий промежуток времени, используя соответствующие платформы (т.е. самостоятельно) выполнять определенные техники, — объясняет Науменко.
Также курс позволяет пройти краткий самомониторинг своего психического состояния. Программу от ВОЗ можно найти в свободном доступе в интернете.
Также недавно вышла разработка платформы BetterMe: Mental Health совместно с Офисом первой леди, ВОЗ и организацией Безбарьерность. Она помогает управлять стрессом благодаря научно доказательной базе.
Загрузить приложение можно как на Android, так и на iOS.
Эти программы предотвращают развитие психических заболеваний, в частности депрессии, тревожности, посттравматического стрессового расстройства и т.д.
Так мы можем делать что-то для себя уже здесь и сейчас. Это очень действенные техники, простые в использовании. Но они уже доказали свою эффективность, — отмечает эксперт.
Так мы можем делать что-то для себя уже здесь и сейчас. Это очень действенные техники, простые в использовании. Но они уже доказали свою эффективность, — отмечает эксперт.
Многие украинки пострадали от войны и нуждаются в помощи. И речь идет не только о прямых жертвах боевых действий и оккупантов. Читай все о психологической поддержке женщин во время войны.
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