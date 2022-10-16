Чтобы быстрее восстановиться и помочь: все о бесплатном курсе психологической поддержки

Стресс, шок, тревога — малейший перечень ежедневных забот, которые преследуют нас ежедневно из-за постоянного давления, что оказывает на нашу психику война.

Специалисты уже неоднократно отмечали, насколько важно позаботиться о себе в такое непростое время. Поэтому проект психологической поддержки Орден Феникса на базе ГО Small Heart with Art, ГО Mental Balance Space и студией онлайн образования EdEra создал бесплатный курс психологической поддержки Знати, як допомогти.

Также проект был создан при поддержке БО One Ukraine, социального проекта Право на образование, в партнерстве с Минздравом и под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской.

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Какие темы охватит курс Знати, як допомогти

В этом курсе мы собрали и структурировали самые актуальные рекомендации ведущих экспертов, чтобы помочь вам лучше ориентироваться в работе с травмами войны и другими кризисными состояниями, — рассказывают организаторы.

Курс состоит из девяти лекций, которые помогут слушателям узнать больше о том, как правильно оказывать психологическую поддержку, как говорить с пострадавшими, как работает самопомощь, а также, что такое ПТСР.

Кому может быть интересно прослушать курс Знати, як допомогти

Прежде всего, получение новых знаний может быть актуальным вопросом для профильных специалистов. Поэтому если ты психолог, психотерапевт, студент психологического факультета, социальный работник или человек, работающий с пострадавшими, тебе будет полезно прослушать курс Знати, як допомогти.

Кто будет преподавать на курсе Знати, як допомогти

В список лекторов входят психотерапевты, парамедики и специалисты Охматдета, которые в работе сталкиваются с тяжелоранеными гражданскими.

Однако некоторые преподаватели также имеют несколько специализаций, поэтому не удивляйся, если на лекции увидишь еще и военнослужащих и парамедиков.

Как зарегистрироваться на курс Знати, як допомогти

Пройти курс можно совершенно бесплатно, стоит только пройти регистрацию. Заполнить заявку можно будет после 17 октября по ссылке.

Но иногда события разворачиваются настолько быстро, что даже сложно помочь себе. Читай рекомендации психолога, как не паниковать во время ракетных ударов.

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