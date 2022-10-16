Щоб швидше відновитись та допомогти: усе про безоплатний курс психологічної підтримки

Стрес, шок, тривога — найменший перелік щоденних турбот, які переслідують нас щоденно через постійний тиск, який здійснює на нашу психіку війна.

Фахівці вже неодноразово наголошували, наскільки важливо попіклуватись про себе у такий непростий час. Тому проект психологічної підтримки Орден Феніксу на базі ГО Small Heart with Art, ГО Mental Balance Space та студією онлайн-освіти EdEra створив безкоштовний курс психологічної підтримки Знати, як допомогти.

Також проект було створено за підтримки БО One Ukraine, соціального проєкту Право на освіту, у партнерстві з МОЗ та під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

Зараз також дивляться

Які теми охопить курс Знай, як допомогти

У цьому курсі ми зібрали та структурували найактуальніші рекомендації від провідних експертів, щоб допомогти вам краще орієнтуватись у роботі з травмами війни та іншими кризовими станами.

Курс складається з дев’яти лекцій, що допоможуть слухачам більше дізнатись про те, як правильно надавати психологічну підтримку, як говорити з постраждалими, як працює самодопомога, а також, що таке ПТСР.

Кому може бути цікаво прослухати курс Знай, як допомогти

Насамперед здобуття нових знань може бути актуальним питанням для профільних фахівців. Тому якщо ти психолог, психотерапевт, студент психологічного факультету, соціальний працівник або людина, яка працює з постраждалими, тобі буде корисно прослухати курс Знай, як допомогти.

Хто буде навчати на курсі Знай, як допомогти

До списку лекторів входять психотерапевти, парамедики та фахівці Охматдиту, які у роботі стикаються з важкопораненими цивільними.

Однак деякі викладачі також мають по кілька спеціалізацій, тому не дивуйся, якщо на лекції побачиш ще й військовослужбовців та парамедиків.

Як зареєструватись на курс Знай, як допомогти

Пройти курс можна абсолютно безкоштовно, варто лише пройти реєстрацію. Заповнити заявку можна буде після 17 жовтня за посиланням.

Та іноді події розгортаються настільки швидко, що навіть собі складно допомогти. Читай рекомендації психологині, як не панікувати під час ракетних ударів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!