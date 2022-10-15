Не бійся, а дій! Як не панікувати під час ракетних ударів — рекомендації психологині

Українці вимушено переживають страх і біль через атаки російських окупантів. Якщо ти боїшся настільки, що не можеш опанувати себе — психологиня розповіла, як не панікувати під час ракетних ударів.

Як не панікувати під час ракетних ударів

Психологиня Наталія Зарецька розповіла, як зберігати витримку під час ракетних ударів та інших викликів війни. Прочитай, щоб знати, як заспокоїти себе та оточення.

Будь готовим(-ою) без паніки реагувати на загрозу. Під час війни українці мають усвідомлювати, що ворог б’є підступно й неочікувано. Ти завжди маєш бути напоготові адекватно і швидко діяти.

Під час війни українці мають усвідомлювати, що ворог б’є підступно й неочікувано. Ти завжди маєш бути напоготові адекватно і швидко діяти. Дотримуйся правил безпеки. Одразу прямуй до укриття, якщо чуєш сигнал повітряної тривоги. Не ризикуй своїм життям.

Одразу прямуй до укриття, якщо чуєш сигнал повітряної тривоги. Не ризикуй своїм життям. Підготуй тривожну валізу. Що там має бути — ми розповідали раніше. У кожного з родини має бути своя валізка. Регулярно перевіряй, чи є там усе необхідне.

Що там має бути — ми розповідали раніше. У кожного з родини має бути своя валізка. Регулярно перевіряй, чи є там усе необхідне. Вивчи маршрути до безпечних місць. Найкраще пройтися до нього із секундоміром, щоб визначити, скільки часу це займає. Якщо плануєш піти в гості, подивись, де є найближче укриття.

Найкраще пройтися до нього із секундоміром, щоб визначити, скільки часу це займає. Якщо плануєш піти в гості, подивись, де є найближче укриття. Заздалегідь продумай маршрути евакуації. Подумай про всі можливі місця твого перебування: робота, дім, супермаркет тощо та склади відповідні маршрути.

Подумай про всі можливі місця твого перебування: робота, дім, супермаркет тощо та склади відповідні маршрути. Май активну позицію. Це означає уважно стежити за ситуацією з перевірених джерел інформації, а також тверезо аналізувати події.

Страх — це нормально. Це наша відповідь на можливу загрозу. Не бійся боятись, але роби так, щоб страх працював на тебе, а не проти.

Це наша відповідь на можливу загрозу. Не бійся боятись, але роби так, щоб страх працював на тебе, а не проти. Не блокуй емоції. Це допоможе розвантажити психіку і попередить емоційні зриви. Емоції виводять почуття зі свідомості та підсвідомості. Смійся, плач, кричи, радій, коли тобі хочеться.

Це допоможе розвантажити психіку і попередить емоційні зриви. Емоції виводять почуття зі свідомості та підсвідомості. Смійся, плач, кричи, радій, коли тобі хочеться. Навчись розуміти свої відчуття. Розрізняй те, що відчуваєш, від спровокованих емоцій. Ухвалюй виважені рішення в стані внутрішнього спокою. Це допоможе уникнути хаосу та необдуманих вчинків.

Розрізняй те, що відчуваєш, від спровокованих емоцій. Ухвалюй виважені рішення в стані внутрішнього спокою. Це допоможе уникнути хаосу та необдуманих вчинків. Звертайся по допомогу. Якщо відчуваєш потребу у допомозі, не соромся попросити про неї у кваліфікованої людини.

Якщо відчуваєш потребу у допомозі, не соромся попросити про неї у кваліфікованої людини. Стався до випробувань, як до нового досвіду. Кожне випробування тобі під силу. Ти маєш можливість проявити себе з іншого боку, відкрити нові якості та отримати життєвий досвід.

Кожне випробування тобі під силу. Ти маєш можливість проявити себе з іншого боку, відкрити нові якості та отримати життєвий досвід. Не відкладай життя на “після війни”. Живи зараз, адже наше життя нікуди не зникло. Навчайся, працюй, відчувай та бережи рідних.

Раніше ми розповідали, чому нам сняться нічні жахіття та як їх подолати.

Зараз також дивляться

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!