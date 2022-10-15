Не бійся, а дій! Як не панікувати під час ракетних ударів — рекомендації психологині

Українці вимушено переживають страх і біль через атаки російських окупантів. Якщо ти боїшся настільки, що не можеш опанувати себе — психологиня розповіла, як не панікувати під час ракетних ударів.
Психологиня Наталія Зарецька розповіла, як зберігати витримку під час ракетних ударів та інших викликів війни. Прочитай, щоб знати, як заспокоїти себе та оточення.
Раніше ми розповідали, чому нам сняться нічні жахіття та як їх подолати.
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