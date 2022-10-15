Психологія

Не бійся, а дій! Як не панікувати під час ракетних ударів — рекомендації психологині

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 15 Жовтня 2022, 07:00
Як не панікувати під час ракетних ударів — поради психологині
Фото: Pexels

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