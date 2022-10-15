Психология

Не бойся, а действуй! Как не паниковать во время ракетных ударов — рекомендации психолога

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 15 октября 2022, 07:00
Як не панікувати під час ракетних ударів — поради психологині
Фото: Pexels

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