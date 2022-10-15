Не бойся, а действуй! Как не паниковать во время ракетных ударов — рекомендации психолога

Украинцы вынужденно переживают страх и боль из-за атак российских оккупантов. Если ты боишься настолько, что не можешь взять себя в руки, психолог рассказала, как не паниковать во время ракетных ударов.

Как не паниковать во время ракетных ударов

Психолог Наталья Зарецкая рассказала, как сохранять выдержку при ракетных ударах и других вызовах войны. Прочти, чтобы знать, как успокоить себя и окружающих.

Будь готов(-ой) без паники реагировать на угрозу. Во время войны украинцы должны осознавать, что враг бьет коварно и неожиданно. Ты всегда должен(-на) быть готов(-а) адекватно и быстро действовать.

Во время войны украинцы должны осознавать, что враг бьет коварно и неожиданно. Ты всегда должен(-на) быть готов(-а) адекватно и быстро действовать. Соблюдай правила безопасности. Сразу направляйся в укрытие, если слышишь сигнал воздушной тревоги. Не рискуй своей жизнью.

Сразу направляйся в укрытие, если слышишь сигнал воздушной тревоги. Не рискуй своей жизнью. Подготовь тревожный чемоданчик. Что там должно быть, мы рассказывали ранее. У каждого из семьи должен быть свой чемоданчик. Регулярно проверяй, есть ли там все необходимое.

Что там должно быть, мы рассказывали ранее. У каждого из семьи должен быть свой чемоданчик. Регулярно проверяй, есть ли там все необходимое. Выучи маршруты в безопасные места. Лучше пройти к нему с секундомером, чтобы определить, сколько времени это занимает. Если ты планируешь пойти в гости, посмотри, где находится ближайшее укрытие.

Лучше пройти к нему с секундомером, чтобы определить, сколько времени это занимает. Если ты планируешь пойти в гости, посмотри, где находится ближайшее укрытие. Заранее продумай маршруты эвакуации. Подумай обо всех возможных местах твоего пребывания: работа, дом, супермаркет и т. д. и составь соответствующие маршруты.

Подумай обо всех возможных местах твоего пребывания: работа, дом, супермаркет и т. д. и составь соответствующие маршруты. Имей активную позицию. Это означает внимательно следить за ситуацией из проверенных источников информации, а также трезво анализировать события.

Страх — это нормально. Это наш ответ на возможную угрозу. Не бойся бояться, но поступай так, чтобы страх работал на тебя, а не против.

Это наш ответ на возможную угрозу. Не бойся бояться, но поступай так, чтобы страх работал на тебя, а не против. Не блокируй эмоции. Это поможет разгрузить психику и предотвратить эмоциональные срывы. Эмоции выводят чувства из сознания и подсознания. Смейся, плачь, кричи, радуйся, когда тебе хочется.

Это поможет разгрузить психику и предотвратить эмоциональные срывы. Эмоции выводят чувства из сознания и подсознания. Смейся, плачь, кричи, радуйся, когда тебе хочется. Научись понимать свои ощущения. Различай то, что испытываешь, от спровоцированных эмоций. Принимай взвешенные решения в состоянии внутреннего покоя. Это поможет избежать хаоса и необдуманных поступков.

Различай то, что испытываешь, от спровоцированных эмоций. Принимай взвешенные решения в состоянии внутреннего покоя. Это поможет избежать хаоса и необдуманных поступков. Обращайся за помощью. Если ты чувствуешь потребность в помощи — не стесняйся попросить о ней у квалифицированного человека.

Если ты чувствуешь потребность в помощи не стесняйся попросить о ней у квалифицированного человека. Относись к испытаниям, как к новому опыту. Каждое испытание тебе по силам. У тебя есть возможность проявить себя с другой стороны, открыть новые качества и получить жизненный опыт.

Каждое испытание тебе по силам. У тебя есть возможность проявить себя с другой стороны, открыть новые качества и получить жизненный опыт. Не откладывай жизнь на “после войны”. Живи сейчас, ведь наша жизнь никуда не исчезла. Учись, работай, чувствуй и береги родных.

Ранее мы рассказывали, почему нам снятся ночные кошмары и как их преодолеть.

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