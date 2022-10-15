Не бойся, а действуй! Как не паниковать во время ракетных ударов — рекомендации психолога

Украинцы вынужденно переживают страх и боль из-за атак российских оккупантов. Если ты боишься настолько, что не можешь взять себя в руки, психолог рассказала, как не паниковать во время ракетных ударов.
Психолог Наталья Зарецкая рассказала, как сохранять выдержку при ракетных ударах и других вызовах войны. Прочти, чтобы знать, как успокоить себя и окружающих.
Ранее мы рассказывали, почему нам снятся ночные кошмары и как их преодолеть.
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