Во сне — как наяву: почему нам снятся ночные кошмары и как их преодолеть

Ужасные сновидения — одно из последствий длительного стресса, когда во сне мы продолжаем проживать травматичные события. Однако здоровый сон — основа нашей жизнедеятельности. Его надо пытаться возобновить как можно скорее.
Мы собрали несколько простых техник, которые помогут тебе избавиться от ночных кошмаров.
Придумываете ужасному сну позитивную концовку и проговариваете её вслух. Желательно также записать такой вариант сна на листе бумаги или в заметках телефона. Перед сном прочитать вслух ещё дважды.
Например, бойцу, которого буквально по частям собрали после Илловайского котла, постоянно снился кошмар, в котором он убегает от взрыва и с разбега падает в огромную яму. На этом моменте он всегда просыпался в холодном поту. Это мучило его на протяжении нескольких лет: периодически после волнений ему снился этот сон.
Вместе с психотерапевтом он изменил концовку сна: прыгает не в яму, а в неглубокий бассейн (боец под два метра ростом, но плавать не умеет, хотя воду очень любит) с тёплой водой и красивыми девушками. И находится там с удовольствием. Через несколько дней сон прошёл и больше не возвращался.
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По сути, это расширенная техника флэшбека. Нужно закончить сон таким образом, чтобы во сне вообще не было опасности.
Например, девушке снится, что за ней гонится насильник. Она просыпается и выдумывает, что убежала и всё закончилось хорошо. Но тогда мозг запомнит, что в этот раз убежала, а вот в следующий — не факт.
Более эффективной была бы концовка, в которой девушка бежала от насильника, а потом присмотрелась и оказалось, что это её давний друг бежал за ней: хотел обнять и пообщаться, а она не узнала и испугалась.
Сюжеты надо выдумывать свои собственные, в которые вы сами легко поверите и которые будут вам приятны.
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