Во сне — как наяву: почему нам снятся ночные кошмары и как их преодолеть

Ужасные сновидения — одно из последствий длительного стресса, когда во сне мы продолжаем проживать травматичные события. Однако здоровый сон — основа нашей жизнедеятельности. Его надо пытаться возобновить как можно скорее.

Что с этим делать?

Мы собрали несколько простых техник, которые помогут тебе избавиться от ночных кошмаров.

Техника флэшбек

Придумываете ужасному сну позитивную концовку и проговариваете её вслух. Желательно также записать такой вариант сна на листе бумаги или в заметках телефона. Перед сном прочитать вслух ещё дважды.

Например, бойцу, которого буквально по частям собрали после Илловайского котла, постоянно снился кошмар, в котором он убегает от взрыва и с разбега падает в огромную яму. На этом моменте он всегда просыпался в холодном поту. Это мучило его на протяжении нескольких лет: периодически после волнений ему снился этот сон.

Вместе с психотерапевтом он изменил концовку сна: прыгает не в яму, а в неглубокий бассейн (боец под два метра ростом, но плавать не умеет, хотя воду очень любит) с тёплой водой и красивыми девушками. И находится там с удовольствием. Через несколько дней сон прошёл и больше не возвращался.

Техника безопасность

По сути, это расширенная техника флэшбека. Нужно закончить сон таким образом, чтобы во сне вообще не было опасности.

Например, девушке снится, что за ней гонится насильник. Она просыпается и выдумывает, что убежала и всё закончилось хорошо. Но тогда мозг запомнит, что в этот раз убежала, а вот в следующий — не факт.

Более эффективной была бы концовка, в которой девушка бежала от насильника, а потом присмотрелась и оказалось, что это её давний друг бежал за ней: хотел обнять и пообщаться, а она не узнала и испугалась.

Сюжеты надо выдумывать свои собственные, в которые вы сами легко поверите и которые будут вам приятны.

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