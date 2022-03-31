“Как между перебежками в убежище ухаживать за кожей? Что можно сделать быстро и качественно?”

Привычным для нас тоникам, двухэтапному очищению и косметологическим процедурам сейчас нет места в реалиях. Ведь украинские женщины просто не смогут всего этого сделать в бомбоубежищах.

Дерматолог Катерина Бакико рассказывает о базовых вещах по уходу за собой, о которых точно не нужно забывать.

Как ухаживать за кожей во время войны?

Гигиена

Старайтесь, когда есть возможность, умыться.

Это не только важно для очищения кожи, но и помогает расслабиться. Берите мыло, какое есть, но имеется выбор, пользуйтесь вашим обычным, детским или крем-мылом, чтобы кожа не пересушивалась. Часто мойте руки на протяжении дня.

Сохраните ощущение рутины

Пытайтесь сохранять свою рутину, где бы вы не были: мойтесь, обстригайте ногти, брейтесь, расчёсывайте волосы, красьтесь, заботьтесь о себе.

Поддержание базовых привычек и уход за кожей поможет уменьшить стресс. Продолжайте, если до войны делали, уход за лицом, маски, пилинги. Хоть это и совсем не обязательно. Если же чувствуете, что это обременяет вас и отбирает много сил, тогда не делайте.

Процедуры

Старайтесь не делать сейчас агрессивных косметических процедур, ведь есть риск вашего перемещения и осложнений. Но нежные уходы (массаж), если вы чувствуете потребность, можете практиковать.

Пользуйтесь увлажняющим кремом, намажьте лицо, руки. Это смягчит кожу и будет защищать от внешних раздражителей. Если вы долго находитесь на солнце, держитесь в тени, ведь солнце может вызвать ожоги и рак кожи. Если есть возможность, используйте солнцезащитный крем.

Комфорт

Выбирайте удобную обувь, ведь натирание стоп и мозоли могут быть причиной дискомфорта и входными воротами для инфекций. Не перегревайтесь: перегревание складок и стоп может привести к проблемам с кожей. Хорошо просушивайте обувь.

Поскольку в последнее время участились укусы блох, клопов и других насекомых — ходите повсюду обутые, или в носках. Если же вы собираетесь в путь, то отдавайте предпочтение необходимым вам средствам гигиены.

Базовые вещи гигиены, необходимые для перемещения:

Мыло; Вазелин или увлажняющий крем; Станки для бритья; Вата, средства личной гигиены, влажные салфетки; Шампунь; Зубная щетка и паста; Расческа и ножницы; Полотенце; Дезинфекционный раствор.

Новая жизнь в бомбоубежище заставляет по-новому смотреть на привычные вещи. Такие помещения спасают от обломков и обстрелов, но создают новые проблемы, и чаще всего от этого страдают дети. Что делать, если у твоего ребёнка появились вши — читай в материале.