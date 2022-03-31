“Как между перебежками в убежище ухаживать за кожей? Что можно сделать быстро и качественно?”

Детский и взрослый дерматолог
Привычным для нас тоникам, двухэтапному очищению и косметологическим процедурам сейчас нет места в реалиях. Ведь украинские женщины просто не смогут всего этого сделать в бомбоубежищах.
Дерматолог Катерина Бакико рассказывает о базовых вещах по уходу за собой, о которых точно не нужно забывать.
Это не только важно для очищения кожи, но и помогает расслабиться. Берите мыло, какое есть, но имеется выбор, пользуйтесь вашим обычным, детским или крем-мылом, чтобы кожа не пересушивалась. Часто мойте руки на протяжении дня.
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Поддержание базовых привычек и уход за кожей поможет уменьшить стресс. Продолжайте, если до войны делали, уход за лицом, маски, пилинги. Хоть это и совсем не обязательно. Если же чувствуете, что это обременяет вас и отбирает много сил, тогда не делайте.
Пользуйтесь увлажняющим кремом, намажьте лицо, руки. Это смягчит кожу и будет защищать от внешних раздражителей. Если вы долго находитесь на солнце, держитесь в тени, ведь солнце может вызвать ожоги и рак кожи. Если есть возможность, используйте солнцезащитный крем.
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Поскольку в последнее время участились укусы блох, клопов и других насекомых — ходите повсюду обутые, или в носках. Если же вы собираетесь в путь, то отдавайте предпочтение необходимым вам средствам гигиены.
Новая жизнь в бомбоубежище заставляет по-новому смотреть на привычные вещи. Такие помещения спасают от обломков и обстрелов, но создают новые проблемы, и чаще всего от этого страдают дети. Что делать, если у твоего ребёнка появились вши — читай в материале.