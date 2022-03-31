Советы

“Как между перебежками в убежище ухаживать за кожей? Что можно сделать быстро и качественно?”

Отвечает
Катерина Бакико
Катерина Бакико

Детский и взрослый дерматолог

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 31 марта 2022, 15:30
Как ухаживать за кожей в условиях войны?
Фото: Unsplash, Pixabay, Pexels

Советы

“Как между перебежками в убежище ухаживать за кожей? Что можно сделать быстро и качественно?”
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Катерина Бакико
Катерина Бакико
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